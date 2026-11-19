Varias donas de chocolate con glaseado y virutas reposan sobre una bandeja metálica en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Estas donas de chocolate sin harina tienen una textura suave, tierna y con un sabor intenso a cacao.

El camote y el plátano maduro aportan dulzor natural, por lo que no necesitan azúcar refinado.

PUBLICIDAD

Son una opción rápida para el desayuno o la merienda. Se hornean en pocos minutos y combinan muy bien con café, leche o una cobertura ligera de yogur natural.

Un plato reúne varias donas de chocolate preparadas a base de camote y plátano, decoradas con salsa oscura y fragmentos de grano de cacao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de donas de chocolate sin harina

La masa se prepara con puré de camote, plátano, huevos y cacao. La técnica consiste en triturar los ingredientes, rellenar un molde para donas y hornear hasta que la superficie quede firme.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 10 minutos

Cocción: 18-22 minutos

Tiempo total: 30-35 minutos

Ingredientes

250 g de camote cocido, sin piel. 2 plátanos maduros. 2 huevos. 40 g de cacao puro en polvo, sin azúcar. 1 cucharadita de levadura química. 1 cucharadita de extracto de vainilla. 1 pizca de sal. Aceite de oliva suave o aceite de coco, para engrasar el molde. Opcional: 30 g de chocolate negro, picado para decorar.

Cómo hacer donas de chocolate sin harina, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo. Engrasa ligeramente un molde para donas. Retira el exceso de aceite con papel de cocina. Coloca el camote cocido, los plátanos, los huevos, el cacao, la levadura química, la vainilla y la sal en una batidora. Tritura hasta obtener una masa lisa y espesa. Si no tienes batidora, aplasta los ingredientes con un tenedor y mezcla con unas varillas. No batas en exceso la masa. Detén la mezcla cuando no queden grumos grandes. Reparte la preparación en las cavidades del molde. Llénalas hasta unas tres cuartas partes de su capacidad. Golpea el molde suavemente sobre la encimera. Así eliminas las bolsas de aire y las donas quedan más uniformes. Hornea durante 18-22 minutos. Estarán listas cuando la superficie esté firme y un palillo salga con algunas migas húmedas. Deja reposar las donas dentro del molde durante 10 minutos. Desmolda con cuidado y pásalas a una rejilla para que se enfríen por completo. Si quieres decorarlas, derrite el chocolate negro al baño María o en el microondas, en intervalos de 20 segundos. Cubre las donas con el chocolate y deja que se solidifique antes de servir.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento en cinco pasos para elaborar y hornear donas de chocolate con una base de camote y plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 8 donas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por dona, sin cobertura de chocolate:

Calorías: 80-90 kcal

Proteínas: 4 g

Carbohidratos: 15 g

Grasas: 2 g

Fibra: 3 g

Azúcares naturales: 6-7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las donas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.

Antes de servirlas, déjalas a temperatura ambiente durante 10-15 minutos. También puedes calentarlas unos segundos en el microondas.

Para congelarlas, envuélvelas de forma individual y consérvalas hasta 1 mes. Descongélalas en la nevera y después déjalas templar antes de comerlas.