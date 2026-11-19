Estas donas de chocolate sin harina tienen una textura suave, tierna y con un sabor intenso a cacao.
El camote y el plátano maduro aportan dulzor natural, por lo que no necesitan azúcar refinado.
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Son una opción rápida para el desayuno o la merienda. Se hornean en pocos minutos y combinan muy bien con café, leche o una cobertura ligera de yogur natural.
Receta de donas de chocolate sin harina
La masa se prepara con puré de camote, plátano, huevos y cacao. La técnica consiste en triturar los ingredientes, rellenar un molde para donas y hornear hasta que la superficie quede firme.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 18-22 minutos
- Tiempo total: 30-35 minutos
Ingredientes
- 250 g de camote cocido, sin piel.
- 2 plátanos maduros.
- 2 huevos.
- 40 g de cacao puro en polvo, sin azúcar.
- 1 cucharadita de levadura química.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 pizca de sal.
- Aceite de oliva suave o aceite de coco, para engrasar el molde.
- Opcional: 30 g de chocolate negro, picado para decorar.
Cómo hacer donas de chocolate sin harina, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC con calor arriba y abajo.
- Engrasa ligeramente un molde para donas. Retira el exceso de aceite con papel de cocina.
- Coloca el camote cocido, los plátanos, los huevos, el cacao, la levadura química, la vainilla y la sal en una batidora.
- Tritura hasta obtener una masa lisa y espesa. Si no tienes batidora, aplasta los ingredientes con un tenedor y mezcla con unas varillas.
- No batas en exceso la masa. Detén la mezcla cuando no queden grumos grandes.
- Reparte la preparación en las cavidades del molde. Llénalas hasta unas tres cuartas partes de su capacidad.
- Golpea el molde suavemente sobre la encimera. Así eliminas las bolsas de aire y las donas quedan más uniformes.
- Hornea durante 18-22 minutos. Estarán listas cuando la superficie esté firme y un palillo salga con algunas migas húmedas.
- Deja reposar las donas dentro del molde durante 10 minutos.
- Desmolda con cuidado y pásalas a una rejilla para que se enfríen por completo.
- Si quieres decorarlas, derrite el chocolate negro al baño María o en el microondas, en intervalos de 20 segundos.
- Cubre las donas con el chocolate y deja que se solidifique antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde 8 donas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por dona, sin cobertura de chocolate:
- Calorías: 80-90 kcal
- Proteínas: 4 g
- Carbohidratos: 15 g
- Grasas: 2 g
- Fibra: 3 g
- Azúcares naturales: 6-7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda las donas en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 3 días.
Antes de servirlas, déjalas a temperatura ambiente durante 10-15 minutos. También puedes calentarlas unos segundos en el microondas.
Para congelarlas, envuélvelas de forma individual y consérvalas hasta 1 mes. Descongélalas en la nevera y después déjalas templar antes de comerlas.
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