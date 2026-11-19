Varios agentes coordinan cateos, traslados de evidencia e incautaciones como parte de operativos federales vinculados a Tamaulipas, Querétaro y el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la República (FGR) reportó la detención de presuntos integrantes del Cártel del Noreste (CDN) y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de tres personas investigadas por delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos, como resultado de distintos operativos realizados en Tamaulipas, Querétaro y el Estado de México.

En su balance de actividades de la última semana, la dependencia informó que, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo 29 vinculaciones a proceso y llevó a cabo 27 cateos en nueve entidades, procedimientos que derivaron en la detención de 12 personas.

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Entre los casos destacados se encuentra la captura de Gerardo Javier Pruneda Salinas, alias “La Pocha”, y Gerardo Javier Pruneda Tobar, posiblemente vinculados con el Cártel del Noreste, durante una diligencia realizada en un inmueble de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En Querétaro, seis personas señaladas como posibles integrantes de una célula del CJNG fueron detenidas en flagrancia. Durante la intervención, las autoridades aseguraron armas de fuego, metanfetamina, fentanilo, precursores químicos, dinero en efectivo y objetos con distintivos de la organización criminal.

Por otra parte, en el Estado de México fueron detenidos Rubén Hernández Jiménez, Jacobo Hernández Rivas y Sandro Iván Hernández Rivas, contra quienes se cumplimentaron órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos de delincuencia organizada para cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

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Detienen a “La Pocha”, presunto integrante del Cártel del Noreste

De acuerdo con los datos proporcionados por la FGR, Gerardo Javier Pruneda Salinas, conocido como “La Pocha”, y Gerardo Javier Pruneda Tobar fueron detenidos durante una diligencia de cateo en un inmueble ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La FGR reportó detenciones de presuntos integrantes del Cártel del Noreste y del CJNG en operativos realizados en Tamaulipas y Querétaro. (Gob. de México)

En el procedimiento participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y peritos de la institución.

La captura de ambos ocurrió en flagrancia y, de acuerdo con la información oficial, posiblemente estarían relacionados con el Cártel del Noreste.

La FGR también informó que, durante la intervención, fueron aseguradas armas de fuego, narcóticos, más de 200 cartuchos útiles, cargadores, dispositivos electrónicos, equipo táctico y diversas tarjetas bancarias.

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Posteriormente, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez, quien determinó vincular a proceso a ambos hombres por su probable participación en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que deberán permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. La autoridad judicial también estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Caen seis presuntos integrantes del CJNG en Querétaro

Otro de los procedimientos reportados por la FEMDO ocurrió en San Sebastián de las Barrancas, Querétaro, donde fueron detenidos Stic Orlando Mosquera González, Ronald Penagos Zapata, Javier Misael Peña Mata, Luis Felipe Reyes López, Mariana Rodríguez Chavira y Alizon Zoé Serrano Gómez.

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Una infografía de Infobae resume operativos de la Fiscalía General de la República contra el crimen organizado en Tamaulipas, Querétaro y el Estado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las seis personas fueron señaladas como posibles integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y quedaron vinculadas a proceso por su probable participación en delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante su detención, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron cuatro armas de fuego: dos cortas y dos largas, además de tres cargadores adicionales y 73 cartuchos en total.

Entre las sustancias decomisadas se encontraron 797 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 48 gramos de 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), 1,094.7 gramos de fentanilo y 374 tabletas de para-fluorofentanilo.

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También fueron asegurados dinero en efectivo, estampas con la leyenda CJNG, dos pasaportes colombianos y una computadora portátil.

Tras presentar los datos de prueba, el Ministerio Público Federal consiguió que un juez dictara la vinculación a proceso de los seis detenidos. Se les impuso prisión preventiva oficiosa, que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, CPS Michoacán, y en el Centro Penitenciario Femenil de San José El Alto, en Querétaro.

Para la investigación complementaria se estableció un plazo de un mes.

En Querétaro fueron asegurados metanfetamina, fentanilo, para-fluorofentanilo y armas de fuego durante la captura de seis presuntos integrantes del CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Catean nueve inmuebles en Edomex por delitos relacionados con hidrocarburos

En un tercer caso, la FGR informó sobre la ejecución de nueve cateos en inmuebles ubicados en el Estado de México, como parte de una investigación por delincuencia organizada para cometer delitos en materia de hidrocarburos.

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Las diligencias fueron realizadas el 13 de noviembre de 2026 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la FEMDO, en propiedades localizadas en los municipios de Calimaya, Jiquipilco, Atlacomulco, Naucalpan de Juárez y Jocotitlán.

Durante las acciones se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra Rubén Hernández Jiménez, Jacobo Hernández Rivas y Sandro Iván Hernández Rivas, señalados por su probable participación en estos ilícitos.

En los inmuebles fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos de distintos calibres, cargadores, dispositivos electrónicos, documentación y dinero en efectivo.

Además, las autoridades decomisaron más de 14 tractocamiones, semirremolques, dollys, pipas con gas LP y otros vehículos, cuyo aseguramiento forma parte de las investigaciones sobre las actividades relacionadas con hidrocarburos.

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FGR reporta 22 nuevas investigaciones y destrucción de laboratorios clandestinos

Como parte del balance general de actividades, la FEMDO informó que el trabajo coordinado con las instituciones del Gabinete de Seguridad permitió iniciar 22 nuevas investigaciones por delitos relacionados con hidrocarburos, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión, secuestro, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

1. La FEMDO informó sobre 29 vinculaciones a proceso y 27 cateos realizados durante la última semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mismo periodo, las autoridades reportaron la detención en flagrancia de 40 personas y la obtención de 18 órdenes de aprehensión.

En coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), también fueron destruidos cuatro centros clandestinos de procesamiento de drogas sintéticas: dos en Puebla, uno en Michoacán y otro en Sinaloa.

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En estos sitios se aseguraron y destruyeron miles de litros de sustancias químicas, producto terminado, equipamiento y herramientas utilizadas para el procesamiento de drogas.

La FGR señaló que estas acciones forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que contempla la coordinación institucional y el uso de herramientas científicas, tecnológicas y de inteligencia para fortalecer las investigaciones contra delitos de alto impacto.

La dependencia recordó que todas las personas mencionadas en el comunicado se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.