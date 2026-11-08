Detenido en México un presunto integrante del Cartel del Noreste requerido por EE.UU.

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(Actualiza con comunicado de la Secretaría de la Defensa de México, párrafos 1 y 7)

Ciudad de México, 8 nov (EFE).- Las autoridades mexicanas anunciaron este domingo la detención de alias La Pocha, presunto integrante del Cártel del Noreste, quien es requerido por Estados Unidos por delitos de narcotráfico, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, norte de México.

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El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó que alias La Pocha fue detenido junto con su hijo, identificado como alias El Nazi, presunto jefe de una célula de sicarios de Las Tropas del Infierno, estructura operativa del Cartel del Noreste.

La acción fue realizada por agentes del Ejército mexicano y de la Fiscalía General de la República, quienes registraron simultáneamente tres inmuebles en la ciudad de Nuevo Laredo.

Alias La Pocha "cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos", indicó García Harfuch en un mensaje en X, donde adjuntó una fotografía del detenido.

Según las investigaciones, el señalado estaría implicado en la desaparición de personas desde que formó parte del grupo criminal Los Zetas, "actividad que habría continuado realizando para el Cartel del Noreste", detalló el funcionario.

También se le relaciona con homicidios y secuestros, agregó sin ofrecer detalles.

La Secretaría de la Defensa de México precisó en un comunicado que alias La Pocha es requerido por Estados Unidos por los delitos de conspiración y tráfico de drogas a ese país.

La captura se produce en un contexto de creciente cooperación entre México y Estados Unidos contra objetivos criminales requeridos por Washington.

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, México realizó tres traslados masivos de personas reclamadas por autoridades estadounidenses, con un total de 92 enviados, entre ellos dirigentes y operadores acusados de narcotráfico, homicidio, secuestro y lavado de dinero.

El caso también vuelve a poner foco sobre el Cartel del Noreste, surgido de Los Zetas y con fuerte presencia en esa franja fronteriza.

En octubre pasado, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas al grupo por presunto lavado de dinero, mientras que la unidad antilavado mexicana bloqueó 15 cuentas relacionadas con esa red.

Washington sostiene además que el bastión del Cartel del Noreste está frente a la ciudad estadounidense de Laredo, Texas, y que la organización mantiene operaciones en sectores como el transporte, los combustibles, la construcción y actividades ecuestres. EFE

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