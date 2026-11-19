Un grupo de transportistas inconformes amagan con irse a paro pese a los acuerdos con el gobierno federal. Crédito: Revista TYT

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Al parecer, los transportistas no han quedado conformes con los acuerdos a los que llegaron con las autoridades federales, ya que aún amagan con paro nacional, algo que hicieron el pasado mes de octubre.

El plan de trabajo que suscribió el gremio de autotransporte con el gobierno federal contempla acciones para frenar la inseguridad, la extorsión en carreteras, mejorar las condiciones operativas y la homologación de trámites, entre otros.

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Transportistas amagan con paro nacional pese a los acuerdo con el gobierno

En ese sentido, el grupo conformado Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco) revelaron que van en bloque y están juntos si se requiere hacer una nueva movilización.

En una conferencia de prensa celebrada este miércoles, las agrupaciones dieron a conocer que han alcanzado 29 acuerdos con diversas dependencias y entidades de gobierno, entre ellas la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Gobernación, entre otros, con vigencia para cumplirse entre noviembre y diciembre de este año.

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“Le estamos solicitando a la Guardia Nacional que cambie sus estrategias, que incremente el personal en las carreteras, porque si seguimos con los robos en la red carretera, nos vamos a movilizar nuevamente.

“Si no vemos respuesta ante la petición de la problemática que sigue viviendo el transporte, definitivamente sí nos vamos a volver a manifestar”, sentenció Lauro Rincón Hernández, presidente de Fematrac.

Un grupo de transportistas continúa amagando con un paro nacional pese a que llegaron a acuerdos con el gobierno federal. Crédito: Facebook / Milenio Hidalgo

Canacar revela que transportistas están en manifestación permanente

Por su parte, Augusto Ramos, presidente de la Canacar, aseguró que los transportistas están en manifestación permanente hasta que tengan mejores condiciones operativas.

Además, explicó que el grupo trabaja con el respaldo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, por lo que se mantienen en bloque y estarán juntos en caso de que se tenga que hacer un nuevo paro por las diferentes carreteras de México.

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“Ahorita son mesas de trabajo y se están analizando las propuestas de las mesas, pero sí ocupamos resultados”, dijo Ignacio Adalberto Gutiérrez Muñoz, presidente de Indeco.

No todos las organizaciones de transportistas están de acuerdo con llevar a cabo paros

Después de que la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) informó, por separado, en una nota informativa, los acuerdos alcanzados con el gobierno para mejorar la operación del autotransporte, el presidente de la Canacar aclaró que negocian por separado.

De acuerdo con Augusto Ramos, la Concamin mantiene una agenda de trabajo con la participación de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), es decir, son otro grupo.

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“Nosotros buscamos tener una misma voz, buscamos ser los voceros de las mesas resolutivas; nuestra manifestación busca solución y no solo diálogo. Tenemos intereses encontrados con el otro grupo y es por eso que hoy se tienen dos mesas de trabajo”, expresó el líder de la Canacar.

Concamin y otras tres organizaciones más acuerdan reforzamiento de seguridad en carreteras

Organizaciones de transportistas y la Concamin pactaron este miércoles con el gobierno de México un plan de trabajo enfocado en reforzar la seguridad carretera, mejorar la infraestructura vial y agilizar la operación del autotransporte, según un comunicado de la cúpula industrial.

Firmaron el acuerdo la Concamin, la Canapat, la ANTP y la Conatram. El pacto dejó fuera a otras agrupaciones del gremio, por lo que no representa la totalidad del sector transportista en el país.

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La Canacar mantiene es una de la organizaciones que no descarta un nuevo paro de transportistas. Crédito: Revista TyT

Convenios se derivan de las mesas de diálogo

Los acuerdos, según el comunicado, derivaron de mesas de diálogo sostenidas con la secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Gobernación (Segob) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

En seguridad, las partes acordaron reuniones periódicas con la SSPC, la Guardia Nacional y la FGR para combatir el robo y la extorsión en carreteras a través de labores de inteligencia y un canal directo de denuncia.

La FGR homologará los criterios para presentar denuncias, agilizará la liberación de unidades y atenderá los casos documentados de abusos en las vías federales.

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También atenderán problemas en la infraestructura carretera y laborales

En infraestructura, el sector industrial se comprometió a entregar un diagnóstico de tramos deteriorados y puntos críticos. Los baches no reparados en un plazo de 72 horas serán reportados a la SICT para su intervención inmediata.

Mientras que en lo regulatorio y laboral, el acuerdo contempla mesas técnicas para atender la sobrerregulación estatal y municipal, además de analizar el registro de la jornada laboral de los transportistas junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La Segob busca con el diálogo evitar el paro indefinido de transportistas del próximo 26 de octubre. Crédito: Cuartoscuro

Sostendrán reuniones mensuales de seguimiento

Autoridades y representantes empresariales acordaron reuniones mensuales de seguimiento. La próxima sesión se realizará el 27 de noviembre, con apoyo de los delegados estatales de Gobernación en las distintas regiones del país.

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Dicho pacto llega en un contexto de denuncias persistentes del sector de carga por robos violentos, extorsiones y asaltos en autopistas federales, particularmente en corredores estratégicos del centro y el occidente del país.

Han sido meses de mucha inconformidad para las diversas agrupaciones de transportistas, tan es así, que amagan con organizar otro paro nacional, pese a que ya habían llegado a diversos acuerdos con el gobierno federal.