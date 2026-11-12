México

Capturan a "El Howard", integrante de La Unión Tepito vinculado a "El Tomate", líder fallecido de la organización

Los agentes lo aprehendieron gracias al seguimiento con cámaras del C5

Capturan a “El Howard”, integrante de La Unión Tepito vinculado a “El Tomate”, líder fallecido de la organización. FGJCDMX
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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a un presunto líder de una célula de “La Unión Tepito” en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El operativo se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

El detenido fue identificado como Howard “N”, conocido también con los alias de “El Howard” o “El Jaguar”. De acuerdo con la investigación, se trata de uno de los principales colaboradores de José Mauricio “N”, alias “El Tomate”, señalado como líder de la organización criminal.

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Quién es el detenido y con qué delitos se le vincula

Howard “N” es considerado uno de los principales colaboradores dentro de la estructura de “La Unión Tepito”, con vínculos directos hacia su presunto líder. Según la investigación, se le relacionaría con delitos de alto impacto: homicidio, extorsión, portación de armas de fuego y delincuencia organizada.

Su detención responde a una indagatoria que arrancó en agosto de 2024, luego de que la Fiscalía CDMX recibiera información sobre un grupo de personas que, según los indicios reunidos, actuaba de manera coordinada para cometer delitos en distintas zonas de la capital.

A partir del análisis de información digital y otros datos recabados durante la investigación, los agentes lograron ubicar a Howard “N” entre los posibles involucrados. Con esos elementos reunieron evidencia suficiente para solicitar la orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa.

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Zona de operación de la célula criminal

La investigación señala que el radio de acción de esta célula habría comprendido varias alcaldías de la Ciudad de México: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Dentro de ese territorio, las autoridades identificaron de manera particular las inmediaciones del Centro Histórico y la Zona Rosa como las áreas donde se habría concentrado la actividad del grupo encabezado por Howard “N”.

Cómo lo localizó la Policía de Investigación

Para dar con el paradero del objetivo, agentes de la Policía de Investigación (PDI) desplegaron un trabajo de campo que combinó distintas herramientas. El primer paso consistió en el análisis de grabaciones captadas por cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

Capturan a "El Howard", integrante de La Unión Tepito vinculado a "El Tomate", líder fallecido de la organización. FGJCDMX
Capturan a "El Howard", integrante de La Unión Tepito vinculado a "El Tomate", líder fallecido de la organización. FGJCDMX

A partir de ese material, los investigadores identificaron vehículos relacionados con Howard “N” y realizaron entrevistas con personas vinculadas al caso. También llevaron adelante tareas de seguimiento y vigilancia en el Estado de México.

Ese trabajo condujo a los agentes hasta el municipio de Naucalpan, donde finalmente localizaron al objetivo. Allí desplegaron un operativo para ejecutar la orden de aprehensión pendiente en su contra.

Una vez detenido, Howard “N” fue trasladado a un reclusorio de la Ciudad de México. Quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Reacción institucional y presunción de inocencia

Con esta detención, la Fiscalía CDMX reafirmó su compromiso de combatir a los grupos generadores de violencia que operan en la capital. La dependencia también señaló su intención de esclarecer los hechos delictivos que afectan a la ciudadanía y de llevar ante la justicia a quienes participan en ellos.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Capturan a "El Howard", integrante de La Unión Tepito vinculado a "El Tomate", líder fallecido de la organización (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cumplimiento de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, la Fiscalía precisó que Howard “N” se presume inocente. Según el comunicado, será tratado como tal durante todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Quién es “El Tomate”, presunto líder de la organización

José Mauricio Hernández Gasca, alias “El Tomate”, fue señalado por la Fiscalía CDMX como líder de “La Unión Tepito”. Howard “N” figura, según la investigación, entre sus principales colaboradores dentro de la estructura criminal.

Hernández Gasca murió el 1 de septiembre de 2025 mientras se encontraba privado de su libertad. La muerte se debió a complicaciones derivadas de un bypass gástrico al que se había sometido.

Su historial delictivo era rastreable desde 2012, dos años después de la consolidación de “La Unión Tepito”. Entre 2012 y 2019 estuvo bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por casos de homicidio, violencia familiar y narcomenudeo.

"El Tomate" de la Unión Tepito Fiscalía CDMX
"El Tomate" de la Unión Tepito fue asegurado junto con posibles drogas (Foto: Fiscalía CDMX)

Las autoridades capitalinas lo ubicaban como uno de los probables responsables de la masacre de Plaza Garibaldi de 2018, en la que seis personas murieron y otras resultaron heridas. Su ascenso dentro de la organización se vinculó a la cercanía que mantuvo con Roberto Moyado Esparza, alias “El Betito”, fundador de “La Unión Tepito” y condenado en diciembre de 2022 a 43 años de prisión por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Pese a las indagatorias en su contra, “El Tomate” fue detenido en al menos cuatro ocasiones entre junio de 2019 y marzo de 2024. La más reciente de esas capturas ocurrió el 23 de marzo de 2024, en un cateo ejecutado por la Policía de Investigación (PDI) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) en la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc. En esa intervención, las autoridades aseguraron un arsenal y sustancias ilegales, entre ellas 160 bolsas con posible marihuana y 400 dosis de cocaína.

Tras esa detención, un juez de control le dictó prisión preventiva por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y delitos contra la salud.

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