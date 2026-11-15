México

SSC CDMX responde a denuncia por hombre con discapacidad presuntamente abandonado en Tlalpan tras la muerte de sus familiares

Vecinos reportaron que un hombre de entre 40 y 45 años fue dejado en calles de la colonia La Joya con una bolsa de ropa

Un hombre con sudadera negra llora frente a un muro de piedra junto a otras dos personas en la vía pública
Un hombre llora en la vía pública durante la atención a una denuncia por abandono registrada en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. (X)
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio su versión luego de que vecinos denunciaran el presunto abandono de un hombre con discapacidad en la alcaldía Tlalpan, quien habría quedado a su suerte tras la muerte de sus familiares.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia informó que personal operativo acudió a las calles Privada Rancho La Virgen y Viaducto Tlalpan, en la colonia La Joya, luego de conocer un video en el que se alertaba sobre el caso. Sin embargo, aseguró que no encontró a la persona señalada.

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“De igual manera, se intentó contactar vía telefónica a quien solicitó los apoyos, sin obtener respuesta al momento”, agregó la SSC.

Capturas de un hombre que llora en la calle mientras sostiene bolsas, acompañadas por textos explicativos y un sello con la palabra perdido
Una publicación digital expone la situación de un hombre que llora en la vía pública tras ser presuntamente abandonado con pertenencias en Ciudad de México. (X)

¿Qué se sabe del hombre con discapacidad reportado en Tlalpan?

La denuncia vecinal señalaba que un hombre de entre 40 y 45 años había sido dejado en la vía pública con una bolsa que contenía prendas de vestir limpias.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el hombre tiene dificultades para hablar y presuntamente manifestó que había sido golpeado y que quería ir con su mamá. Los vecinos no pudieron establecer su identidad ni obtener información sobre sus familiares.

Los colonos aseguraron que solicitaron apoyo al número de emergencias 911 desde las primeras horas del sábado y pidieron la intervención de las autoridades para que el hombre fuera trasladado al DIF y se investigara si había sufrido violencia o algún delito.

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La respuesta de la SSC, no obstante, señala que sus elementos no localizaron la situación reportada durante la intervención.

Captura de pantalla de un mensaje de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con texto en letras negras sobre fondo blanco
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emite un mensaje sobre la atención a un reporte de presunto abandono en Tlalpan. (X)

SSC CDMX no localiza al hombre tras denuncia de abandono

Hasta el momento, la dependencia no informó si logró establecer contacto con la persona que realizó el reporte ni si hubo una segunda intervención para localizar al hombre.

El caso ocurre días después de que se conociera el abandono de Próspero, un adulto mayor de 67 años que fue dejado afuera de la Clínica 196 del IMSS, en Ecatepec. Según los reportes, dos hombres lo habrían trasladado desde Estados Unidos.

Tras la difusión de ese caso, autoridades localizaron a familiares del adulto mayor en el norte del país, aunque las versiones mencionaron a Nuevo León y Tamaulipas.

En Tlalpan, la denuncia sobre el hombre con discapacidad permanece sin una localización confirmada por parte de la policía capitalina, mientras vecinos buscan que las autoridades determinen quién es y qué ocurrió con él.

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