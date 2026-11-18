Ronald Johnson y Rosa Icela Rodríguez abordan tema migratorio tras advertencia arancelaria de Donald Trump. (Segob)

Guardar

A través de un mensaje en redes sociales, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, donde abordaron el tema migratorio tras la advertencia arancelaria del presidente Donald Trump.

El encuentro ocurre en medio de las tensiones entre ambos países por el avance de las caravanas migrantes en territorio mexicano, luego de que el mandatario estadounidense amenazara con endurecer los aranceles si México no frena el desplazamiento de estas personas hacia la frontera norte.

PUBLICIDAD

La reunión también puso sobre la mesa los resultados de la estrategia migratoria mexicana y la coordinación entre ambos gobiernos para evitar que los grupos de migrantes lleguen a territorio estadounidense.

Ronald Johnson destaca coordinación entre México y Estados Unidos en materia migratoria

A través de sus redes sociales, Ronald Johnson señaló que el encuentro con las autoridades mexicanas fortalece las acciones conjuntas para combatir la migración irregular y desarticular las redes dedicadas al tráfico de personas.

Ronald Johnson destaca coordinación entre México y Estados Unidos en materia migratoria. (Segob)

El diplomático estadounidense aseguró que el trabajo coordinado está permitiendo obtener resultados que contribuyen a salvar vidas y evitar que las caravanas migrantes alcancen la frontera entre México y Estados Unidos.

En su publicación, también destacó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las acciones implementadas para atender el fenómeno migratorio y contener el avance de estos grupos.

PUBLICIDAD

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez informó previamente sobre la reunión y reiteró que ambos gobiernos mantienen una agenda de colaboración para atender los asuntos migratorios.

La secretaria de Gobernación destacó que en la reunión estuvo presente personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¿Qué pasa con las caravanas migrantes tras la advertencia de Trump sobre los aranceles?

La reunión bilateral se produce después de que Donald Trump advirtiera que podría duplicar los aranceles a México si el gobierno no detenía las caravanas de migrantes que buscan avanzar hacia Estados Unidos.

El presidente estadounidense lanzó la advertencia el pasado 12 de noviembre y exigió acciones para frenar el desplazamiento de estas personas.

En medio de este escenario, el Gobierno de México informó que ha identificado 24 caravanas migrantes que ingresaron al país por la frontera sur, principalmente por Chiapas, pero ninguna ha conseguido llegar a la frontera norte con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Rosa Icela Rodríguez rechazó que alguna caravana migrante haya llegado a la frontera con Estados Unidos.

La titular de Gobernación explicó desde Palacio Nacional que estos grupos se han desintegrado durante su recorrido por territorio mexicano. Además, detalló que las autoridades han mantenido acercamientos con las personas migrantes para ofrecerles alternativas de atención.

Entre las acciones implementadas por las autoridades mexicanas destacan:

Orientación migratoria: proporcionar información sobre las posibilidades de estancia y las condiciones para continuar su recorrido.

Retorno a sus países de origen: facilitar alternativas para quienes deciden regresar de manera segura.

Opciones de permanencia en México: identificar oportunidades laborales y alternativas de regularización para quienes cumplen los requisitos.

Atención humanitaria: canalizar los casos que requieren apoyo especializado, incluidos aquellos relacionados con solicitudes de refugio.