Dos directivos del INE confirmaron su renuncia. Crédito: X/ @ElReferenteMx

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Este martes, se dio a conocer que las y los 10 consejeros electorales concretaron la renuncia de dos directivos del Instituto Nacional Electoral (INE), de los cuales una sería cercana a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Con estas nuevas salidas, ya se suman alrededor de 60 renuncias ante la crisis que vive el organismo electoral por la presunta red de corrupción, que encabezó Taddei Zavala.

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Consejeros concretan la salida de otros dos directivos del INE

De acuerdo con diversos reportes, de las cercanas a Taddei que aún eran parte de la Junta General está la directora de Asuntos Jurídicos, Anahí Silva Tosca, --ella ya dejó su cargo-- y la titular de la Unidad de Vinculación con Oples, Fernanda Romo, a quien le habrían solicitado su renuncia para fin de mes.

Mientras que el encargado de la Unidad de Fiscalización, Mario Alejo --quien dejó su puesto junto con Silva Tosca--, llegó a ese cargo gracias al consejero Jorge Montaño.

Partidos políticos lanzan fuertes críticas contra Alejo

La situación de Mario Alejo se fue complicando ante las críticas de los partidos políticos –sobre todo de oposición– por el retraso del nuevo sistema de fiscalización que se utilizará en la sesión.

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INE designó a nuevo presidente del Comité de Transparencia. | INE

Sin dejar de mencionar que era asesor del consejero Jorge Montaño, y Taddei lo terminó “premiando” con la titularidad de la Unidad de Fiscalización; decisión que fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debido a su inexperiencia, pero la Sala Superior falló en contra de los inconformes.

Los directivos cercanos a Guadalupe Taddei

Por su parte, la ahora exdirectora de Asuntos Jurídicos, Anahí Silva Tosca, era conocida por su cercanía a Guadalupe Taddei; en consecuencia, las consejerías la acusaron de asumir una posición parcial durante toda su gestión, ya que le solicitaban información y se las negaba.

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Un dato que llama la atención, es que Silva Tosca llegó al árbitro electoral a petición de simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Tabasco. En esa entidad, trabajó en el gobierno estatal y su principal labor era la defensa jurídica de la administración estatal.

Además, fue directora del Centro de Estudios en Derechos Humanos y encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y secretaria particular del procurador fiscal de la misma entidad.

A su vez, Fernanda Romo llegó con Taddei de Sonora, donde se desempeñó como titular del Órgano Interno de Control y subdirectora de lo Contencioso del Instituto Estatal Electoral, y en el INE era directora de Procedimientos de Remoción de los consejeros de los Ople.

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INE confirma dos renuncias a través de comunicados

A través de sus redes sociales, el INE confirmó las renuncias de los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos -- Mario Alejo y Anahí Silva Tosca, respectivamente-- mismas que tuvieron efecto a partir del 16 de noviembre.

El INE deberá adaptarse al presupuesto que le aprobarán en el Congreso. Crédito: INE

De acuerdo con el instituto, “quienes encabezaban la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) presentaron su renuncia, con efectos a partir del 16 de noviembre.

“Las actividades de la UTF y de la DEAJ continúan a cargo del personal de ambas áreas, sin interrupción y conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

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“Las consejerías electorales continuarán revisando la estructura ejecutiva del Instituto y en breve el INE dará a conocer quiénes estarán al frente de ambas áreas”, reza la nota informativa.

Sin embargo, el INE no confirmó la renuncia de la titular de la Unidad de Vinculación con Oples, María Fernanda Romo, pero –ha trascendido– que las consejerías ya le solicitaron su salida para fin de mes, al igual que igual que la encargada de Transparencia, Rebeca López, ambas de Sonora.

No solo cercanos a Guadalupe Taddei han renunciado; otros por diversas razones

Al interior del INE, los consejeros han revelado que la renuncias suman alrededor de 60, pero de estas no solo son de cercanos o que fueron colocados por la sonorense, sino también de funcionarios que decidieron irse por alguna otra razón o porque se les pidió su puesto ante el bajo rendimiento de las áreas.

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INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

No obstante, de las posiciones en la Junta General Ejecutiva aún quedan cinco perfiles cercanos a Taddei, entre ellos Roberto Félix, de la Secretaría Ejecutiva.

Sigue la sangría en el INE, pues la institución confirmó la renuncia de otros dos directivos, con lo que suman cerca de 60, y a dos más se las solicitaron para fin de mes.