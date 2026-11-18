El jugo de naranja, zanahoria, jengibre y cúrcuma aporta nutrientes esenciales, pero no sustituye la atención médica ni las vacunas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando bajan las temperaturas, las bebidas preparadas con frutas, verduras y especias se convierten en una opción sencilla para sumar nutrientes a la alimentación diaria. Una de las combinaciones más populares reúne zanahoria, naranja, jengibre y cúrcuma en un jugo de color intenso, sabor cítrico y un ligero toque picante.

Aunque suele promocionarse como una bebida para “subir las defensas” o prevenir el resfriado, la evidencia disponible obliga a matizar esa afirmación. Este jugo puede aportar vitamina C, carotenoides y otros compuestos vegetales, pero no sustituye la vacunación, una alimentación variada ni la atención médica.

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¿Qué ingredientes tiene este jugo?

La receta utiliza ingredientes fáciles de conseguir y no necesita azúcar añadida:

3 zanahorias medianas.

2 naranjas.

1 cucharadita de jengibre fresco rallado o molido.

0.5 cucharadita de cúrcuma en polvo.

0.5 taza de agua natural, si se prepara en licuadora.

1 pizca de pimienta negra, opcional.Hielo, opcional.

La naranja aporta vitamina C, un antioxidante necesario para la producción de colágeno y la absorción de hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar el jugo de zanahoria, naranja, jengibre y cúrcuma paso a paso

Lava las zanahorias, retira los extremos y córtalas en trozos. Pela las naranjas y quítales las semillas. Coloca todos los ingredientes en la licuadora y procesa durante 1 o 2 minutos, hasta obtener una mezcla homogénea. Cuela la bebida si prefieres una textura más ligera. Si deseas conservar la pulpa, sírvela sin colar. Bebe el jugo recién preparado . Si necesitas guardarlo, pásalo a un recipiente de vidrio con tapa y refrigéralo por un máximo de 24 horas.

¿Qué vitaminas aporta la naranja?

La naranja es la principal fuente de vitamina C dentro de esta receta. De acuerdo con la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la vitamina C es un nutriente esencial, actúa como antioxidante y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

También participa en la producción de colágeno y mejora la absorción del hierro presente en alimentos de origen vegetal. Los cítricos y sus jugos se encuentran entre las fuentes alimentarias de vitamina C reconocidas por los Institutos Nacionales de Salud.

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Sin embargo, consumir vitamina C no significa que una persona quede protegida contra todos los virus de la temporada. La información del mismo organismo indica que tomar vitamina C con regularidad podría reducir ligeramente la duración o intensidad de los síntomas del resfriado en algunas personas, pero tomarla después de que aparecen los síntomas no ofrece beneficios constantes.

Por eso, este jugo puede formar parte de una dieta saludable, pero no debe presentarse como un tratamiento contra la gripe o el resfriado.

El consumo regular de vitamina C ayuda a reducir de forma leve la duración de los síntomas del resfriado, según autoridades de Estados Unidos. (Gemini IA)

El aporte de betacaroteno de la zanahoria

La zanahoria aporta betacaroteno, un carotenoide que da a esta hortaliza su color naranja. El cuerpo puede transformar algunos carotenoides provitamina A en vitamina A.

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Según los Institutos Nacionales de la Salud, la vitamina A es importante para la visión normal, el crecimiento, el desarrollo y el funcionamiento del sistema inmunitario. Las zanahorias forman parte del grupo de verduras anaranjadas y amarillas que aportan carotenoides provitamina A.

Durante la temporada de frío, este aporte puede ser útil dentro de una alimentación variada, especialmente si la persona consume pocas verduras. No obstante, una bebida aislada no cubre por sí sola todas las necesidades nutricionales del organismo.

También conviene recordar que el betacaroteno de los alimentos no es lo mismo que tomar suplementos en dosis altas. Los Institutos Nacionales de la Salud advierten que los fumadores y exfumadores deben evitar los suplementos de betacaroteno en dosis elevadas, porque pueden aumentar ciertos riesgos para la salud.

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¿Qué beneficios tienen el jengibre y la cúrcuma?

El jengibre aporta sabor, aroma y compuestos naturales característicos como los gingeroles. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de Estados Unidos señala que el jengibre se ha estudiado principalmente por su posible utilidad frente a las náuseas y los vómitos. También advierte que varios estudios han evaluado suplementos, no necesariamente el jengibre utilizado en una bebida casera.

Esto significa que no se debe afirmar que el jengibre previene la gripe o fortalece las defensas de manera comprobada. En algunas personas puede causar molestias abdominales, agruras, diarrea o irritación en la boca y la garganta.

La cúrcuma, por su parte, contiene curcuminoides, entre ellos la curcumina, responsables de buena parte de su color amarillo. El mismo organismo explica que todavía no existe suficiente evidencia para concluir que la cúrcuma o la curcumina sean beneficiosas para diversas condiciones de salud.

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Usada como condimento en pequeñas cantidades, puede aportar sabor a la receta. Pero los suplementos concentrados de cúrcuma o curcumina no son equivalentes a añadir una pizca al jugo. Algunas formulaciones con mayor absorción se han relacionado con casos de daño hepático, además de posibles molestias digestivas.

El organismo transforma el betacaroteno de la zanahoria en vitamina A para favorecer la visión y el sistema inmunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede ayudar durante la temporada de frío?

El beneficio más realista de este jugo es que facilita el consumo de frutas y verduras. La naranja aporta vitamina C y la zanahoria aporta betacaroteno, mientras que el jengibre y la cúrcuma mejoran el sabor sin necesidad de añadir azúcar.

Estos nutrientes contribuyen al funcionamiento normal del organismo cuando forman parte de una dieta equilibrada. La Oficina de Suplementos Dietéticos señala que las deficiencias de nutrientes como la vitamina A y la vitamina C pueden afectar la función inmunitaria, pero también explica que no existe un único alimento capaz de garantizar resistencia frente a las infecciones.

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Además, beber líquidos puede ser agradable cuando existe sequedad en la garganta, aunque el jugo no elimina la causa de una infección respiratoria. Si una persona tiene síntomas intensos, dificultad para respirar, fiebre persistente o pertenece a un grupo de riesgo, debe buscar orientación médica.

Cómo tomarlo de forma segura

Una porción razonable es de aproximadamente 250 mililitros. La receta completa rinde 2 porciones y contiene los azúcares naturales de la naranja y la zanahoria.

Para mejorar su consumo:

No añadas azúcar, miel ni jarabes.

Bebe el jugo junto con una alimentación variada.

Prefiere prepararlo en casa y consumirlo fresco.

Si tienes gastritis, reflujo o sensibilidad digestiva, utiliza menos jengibre.Consulta con un profesional de la salud si tomas medicamentos, estás embarazada o deseas usar cúrcuma en cantidades mayores a las culinarias.

No lo presentes como sustituto de medicamentos ni de vacunas.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomienda mantener al día las vacunas indicadas, lavarse las manos, mejorar la ventilación y quedarse en casa cuando existen síntomas respiratorios. Para la influenza, la vacunación anual es la principal medida para reducir el riesgo de enfermedad y complicaciones.

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Una porción de 250 mililitros integra los azúcares naturales de los ingredientes sin requerir endulzantes añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una bebida nutritiva, pero no un remedio contra la gripe

El jugo de zanahoria, naranja, jengibre y cúrcuma puede ser una bebida colorida, fresca y fácil de preparar durante los meses fríos. Su mayor fortaleza está en reunir alimentos que aportan vitamina C, betacaroteno y sabor en una sola preparación.

La clave está en consumirlo como parte de un patrón de alimentación equilibrado y evitar promesas médicas que no están respaldadas por la evidencia. Puede acompañar una rutina saludable, pero la prevención de las enfermedades respiratorias depende de varias medidas, no de un solo jugo.