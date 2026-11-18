Rescatan en Puerto Escondido a más de 60 gatos en condiciones de maltrato. @FISCALIA_GobOax

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) coordinó y ejecutó el rescate de 63 gatos que permanecían hacinados en un cuarto de renta de Puerto Escondido, en la región de la Costa. El hallazgo derivó en la apertura de una carpeta de investigación por el delito de maltrato animal.

La intervención se logró gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre las condiciones del inmueble, ubicado en la calle Encinos de esa ciudad turística.

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Origen de la denuncia y despliegue de autoridades

El operativo se activó a partir de una denuncia ciudadana recibida por la fiscalía. Ese reporte derivó en el despliegue de personal especializado hacia el inmueble señalado.

La Vicefiscalía Regional de la Costa se desplegó en el domicilio junto con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). El objetivo era confirmar las condiciones en las que se encontraban los animales denunciados. Al llegar al inmueble, los agentes ministeriales dialogaron con la propietaria del espacio, quien autorizó el ingreso de las autoridades sin oponer resistencia.

El testimonio de la propietaria del inmueble

Según el relato de la mujer, ella había rentado el cuarto sin conocer lo que ocurría en su interior. La situación salió a la luz, de acuerdo con su versión, únicamente después de que comenzaron las quejas de los vecinos por las condiciones del lugar.

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Rescatan en Puerto Escondido a más de 60 gatos en condiciones de maltrato. @FISCALIA_GobOax

Una vez que los agentes obtuvieron acceso, confirmaron la presencia de los felinos encerrados en el espacio reducido. El hacinamiento y la falta de higiene eran evidentes al momento de la inspección.

Esa confirmación activó el protocolo de rescate, que requirió la participación de personal especializado en el manejo de los animales para evitar riesgos durante la extracción.

Rescate con apoyo de Patitas de Acero

Para las labores de rescate y traslado, la FGEO trabajó en conjunto con representantes y voluntarios de la asociación civil defensora de animales Patitas de Acero. La colaboración permitió sacar a los 63 gatos del inmueble de manera ordenada.

Durante la extracción, el personal identificó que los animales presentaban malas condiciones de salud derivadas del encierro prolongado. Las afectaciones estaban vinculadas directamente con la falta de higiene y el hacinamiento en el que vivían.

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Rescatan en Puerto Escondido a más de 60 gatos en condiciones de maltrato. @FISCALIA_GobOax

Por esa razón, 10 de los gatos fueron canalizados de manera urgente para recibir atención veterinaria especializada. Las autoridades priorizaron a los ejemplares con mayores signos de deterioro físico.

El resto de los felinos, 53 en total, fue trasladado a un refugio con instalaciones adecuadas. Estos animales quedaron bajo la responsiva y cuidado directo de la asociación civil, que asumió su resguardo tras el operativo.

Carpeta de investigación por maltrato animal

Por estos hechos, la institución procuradora de justicia inició la carpeta de investigación 25883/PUERTO/2026 por el delito de maltrato animal. La apertura de esta indagatoria responde a los protocolos vigentes en la materia dentro del estado.

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La FGEO informó que dará seguimiento al caso aplicando dichos protocolos, con el propósito de esclarecer las circunstancias en las que los animales llegaron a esas condiciones de encierro.

Rescatan en Puerto Escondido a más de 60 gatos en condiciones de maltrato. @FISCALIA_GobOax

La investigación buscará determinar responsabilidades sobre quién mantuvo a los felinos en el inmueble y bajo qué circunstancias se generó el hacinamiento denunciado. La fiscalía no proporcionó, hasta el momento, detalles adicionales sobre posibles implicados más allá de la propietaria del espacio rentado.

Marco legal de la investigación

El delito de maltrato animal está tipificado en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, dentro del Título Vigésimo Cuarto, “De los Delitos Cometidos contra la Vida e Integridad de los Animales”.

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El artículo 419 establece una pena de prisión de uno a cinco años y multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice actos de maltrato que produzcan dolor o afecten la salud de un animal sin causa justificada, le cause lesiones o lo abandone exponiéndolo a riesgos.

El propio artículo precisa qué constituye maltrato: cualquier acto que cause dolor, lesiones o afectación a la salud del animal. Esto incluye de forma expresa privarlo de alimento, descuidar su higiene o salud, encerrarlo o dejarlo amarrado a la intemperie, entre otras conductas que pongan en riesgo su bienestar físico.

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El artículo 419 Ter contempla agravantes que incrementan la sanción en una mitad de su mínimo y máximo, aplicables cuando se causan lesiones o marcas permanentes, se prolonga innecesariamente la agonía del animal, se cometen actos de crueldad o el responsable difunde los hechos mediante fotografías o videos.

Ese mismo artículo señala que, además de las sanciones penales, quienes resulten responsables de maltrato o crueldad animal perderán todo derecho sobre los animales que hayan tenido bajo su custodia o resguardo. También contempla la posibilidad de aplicar terapia psicológica como medida alterna a la sanción pecuniaria.

Según el artículo 423 del mismo código, los delitos previstos en este título se persiguen de oficio, lo que significa que la fiscalía puede iniciar y continuar la investigación sin necesidad de que exista una denuncia formal de parte.

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