Vinculan a proceso en Sonora a un hombre por almacenar pornografía infantil: el reporte vino desde EEUU. FGR

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La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Luis “N” por su probable participación en el delito de explotación sexual agravada, en la modalidad de almacenamiento de material con contenido de pornografía infantil. Un juez le impuso además la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La resolución judicial se dio luego de que el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA) presentara al imputado ante la autoridad judicial con los elementos probatorios reunidos durante la investigación.

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Origen de la investigación y evidencia tecnológica

El caso se originó a partir de un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo que identificó posible almacenamiento de contenido sexual de personas menores de 18 años vinculado a Luis “N”.

De acuerdo con la FGR, el imputado habría utilizado herramientas tecnológicas, entre ellas cuentas de correo electrónico, para almacenar y transmitir los archivos reportados. A través de ese seguimiento se detectaron diversos registros de direcciones IP de conexión y de transmisión de los materiales, con ubicación en el estado de Sonora.

Detención y cumplimiento de la orden de aprehensión

En días pasados, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron la orden de aprehensión librada contra Luis “N”.

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Vinculan a proceso en Sonora a un hombre por almacenar pornografía infantil: el reporte vino desde EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diligencia se realizó debido a que el imputado contaba con el reporte del NCMEC por el posible almacenamiento de contenido sexual de menores de edad, con los registros de direcciones IP y correos electrónicos ya señalados.

Resolución judicial y medida cautelar

Tras la presentación de los datos de prueba por parte del Ministerio Público, el juez determinó la vinculación a proceso de Luis “N” por su probable participación en el delito de explotación sexual agravada, en la modalidad de almacenamiento de material con contenido de pornografía infantil.

La FGR calificó los elementos aportados por el Ministerio Público como datos de prueba contundentes para sostener la vinculación a proceso. Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso al imputado prisión preventiva oficiosa. Luis “N” deberá permanecer privado de la libertad durante el desarrollo del proceso penal en el Centro Federal de Reinserción Social No. 11, conocido como “CPS Sonora”.

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Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público podrá continuar con la recopilación y el fortalecimiento de los elementos probatorios relacionados con el caso. La FEVIMTRA señaló que, con este tipo de acciones, refrenda su compromiso de combatir la violencia contra niñas, niños y adolescentes, así como de perseguir el delito de explotación sexual.

Qué es el NCMEC y cómo emite sus reportes

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés) opera desde 1998 la CyberTipline, el mecanismo designado en Estados Unidos para recibir denuncias de explotación sexual infantil en línea, según información publicada por la propia institución.

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La ley federal estadounidense obliga a las empresas de tecnología con sede en el país (plataformas de redes sociales, aplicaciones de mensajería y sitios de videojuegos en línea) a reportar al NCMEC cualquier material de abuso sexual infantil que detecten en sus sistemas. Esa obligación surge del estatuto federal 18 USC 2258A.

La mayoría de los reportes que recibe la CyberTipline provienen precisamente de esas empresas, aunque también llegan denuncias de padres, maestros, adolescentes o testigos que detectan contenido sospechoso. En 2025, la organización recibió más de 170 mil reportes directamente de ciudadanos, además de los enviados por las plataformas tecnológicas.

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Vinculan a proceso en Sonora a un hombre por almacenar pornografía infantil: el reporte vino desde EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Analistas capacitados del NCMEC revisan cada reporte para determinar el tipo de explotación señalada y si existe riesgo inminente para un menor. Utilizan tecnología de coincidencia de hash para reconocer material ya identificado y así distinguir entre contenido conocido y nuevo que requiera atención urgente.

Una vez procesada, la información se pone a disposición de la agencia de autoridad correspondiente: policías locales, task forces estatales contra crímenes hacia menores, investigadores estatales o agencias federales, incluidas el FBI y Homeland Security Investigations. Cuando no se identifica una jurisdicción específica, el reporte queda disponible para las autoridades federales estadounidenses.

El NCMEC también comparte estos reportes con agencias internacionales a través de su Case Management Tool (CMT), una herramienta que permite a las autoridades de distintos países recibir, priorizar y gestionar la información de forma segura.

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Marco legal que enfrenta el acusado

El delito de pornografía de personas menores de dieciocho años de edad, conocido también como pornografía infantil, está tipificado en el artículo 202 del Código Penal Federal, dentro del Título Octavo sobre delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

Vinculan a proceso en Sonora a un hombre por almacenar pornografía infantil: el reporte vino desde EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con ese ordenamiento, comete este delito quien fije, imprima, videograbe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, reales o simulados, en los que participen una o varias personas menores de 18 años. La norma contempla también el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

El Código Penal Federal establece para esta conducta una pena de siete a doce años de prisión y una multa de ochocientos a dos mil días multa.

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La modalidad de almacenamiento de material con contenido de pornografía infantil, como la que se imputa a Luis “N”, se encuadra dentro de esta tipificación, al tratarse de la posesión y resguardo de archivos con ese tipo de contenido mediante herramientas tecnológicas.