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Shenzhen (China), 18 nov (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, defendió hoy la apertura comercial frente al "proteccionismo" y pidió preservar la paz y la estabilidad en Asia-Pacífico, durante un discurso ante empresarios de la APEC en el que instó a elegir entre "apertura o aislamiento" y "reforma o inmovilismo".

Xi advirtió de que la coyuntura internacional atraviesa una etapa de incertidumbre, con un crecimiento económico mundial "sin suficiente impulso" y un "auge del unilateralismo y el proteccionismo", mientras las nuevas tecnologías transforman las relaciones económicas.

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"Para brindar prosperidad a todos en el Indopacífico, debemos salvaguardar la paz y la estabilidad. No puede haber prosperidad sin seguridad, ni seguridad sin estabilidad", afirmó el mandatario.

Xi pidió "mantener el orden internacional de posguerra" y promover un mundo multipolar y una globalización inclusiva, además de resolver las diferencias mediante el diálogo y afrontar los desafíos a través de la cooperación.

En el terreno económico, el presidente chino sostuvo que "la apertura trae progreso y el aislamiento conduce inevitablemente al estancamiento" y reclamó preservar el sistema multilateral de comercio fundamentado en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

También defendió avanzar hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP), un proyecto que lleva tiempo en la agenda de las 21 economías del foro, y eliminar barreras comerciales y a la inversión para construir una "economía abierta" en la región.

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El mandatario reclamó asimismo un desarrollo "equilibrado y beneficioso para todos", adaptado a las distintas circunstancias de los miembros de la APEC.

"Las economías de nuestra región (...) se encuentran en diferentes etapas. Un enfoque uniforme no hará avanzar la cooperación", señaló.

Xi abogó por profundizar la colaboración en economía digital e inteligencia artificial (IA), promover la transición "verde" y baja en carbono y mantener la estabilidad de las cadenas internacionales de suministro.

También llamó a reforzar la cooperación con las economías en desarrollo en sectores como el transporte, la sanidad pública, la energía, la seguridad alimentaria y la lucha contra la corrupción, además de impulsar el comercio electrónico transfronterizo y la modernización de los sistemas aduaneros.

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China promete oportunidades

Xi dedicó parte de su intervención a presentar las posibilidades económicas de su país, que describió como un "mercado abierto de gran tamaño", con la "segunda mayor demanda de consumo del mundo, la población de renta media más numerosa y un "enorme potencial de inversión y consumo".

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"La economía china mantiene una sólida inercia, con la innovación de alta calidad como motor de crecimiento, una gran resistencia y vitalidad", aseguró.

El mandatario presentó el nuevo plan quinquenal chino (2026-2030) como "una invitación para la cooperación que China ha enviado a las comunidades empresariales de todo el mundo".

Pese a los problemas que lastran la demanda a nivel nacional, el mandatario aseguró que China seguirá "aumentando la importación de productos y servicios de calidad", y que abrirá "canales más eficientes" para recibir bienes foráneos.

"La determinación de China de relacionarse con otros países mediante una cooperación en la que todos ganan nunca cambiará", afirmó.

El discurso se produjo en un contexto de tensiones comerciales y tecnológicas entre Pekín y Washington, marcado por las restricciones estadounidenses a la exportación de semiconductores avanzados y las discrepancias arancelarias.

Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, tienen previsto reunirse el jueves en Shenzhen, donde también participará el mandatario ruso, Vladímir Putin, en un anticipado e inédito encuentro trilateral que abordará cuestiones de seguridad internacional y desarme nuclear.

La intervención tuvo lugar ante más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, durante la cumbre empresarial de la APEC, que precede a la reunión de líderes del foro.