México

Confirman renuncias de tres directivos más del INE tras la crisis generada por Taddei y proveedores

Lo ocurrido con la exconsejera presidenta y los presuntos actos de corrupción e irregularidades en contratos sigue generando movimientos en el árbitro electoral

Tres directivos de alto nivel renunciaron al INE. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg
Tres directivos de alto nivel renunciaron al INE. Crédito: Zenyazen Flores / Bloomberg
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Este viernes, se ha confirmado la renuncia de tres directivos del Instituto Nacional Electoral (INE) tras lo ocurrido con los presuntos actos de corrupción y conflictos de interés en los que habría incurrido la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala.

No obstante, solo uno de los tres directivos que han dejado el órgano autónomo es cercano a Taddei Zavala y al proveedor José Alfredo Hernández Casillas.

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Tres directivos más del INE renuncian tras crisis generada por Taddei

Cabe recordar que desde el 31 de octubre a Jorge Egren Moreno, director del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) le habrían solicitado su renuncia.

Lo anterior, porque frecuentemente asistía a las fiestas de Hernández Casillas, e incluso, se iba de viaje con uno de los operadores y exasesor de Secretaría Ejecutiva, Juan Carlos Cuervo.

Sin embargo, la salida de Egren Moreno no se había concretado porque aparentemente tenía varios pendientes. Además, su caso es particular, ya que al formar parte del SPEN, aún tiene derecho a seguir en el INE, pero en otro cargo.

También renuncia el director del Registro Federal de Electores

Otro directivo que renunció fue Alejandro Sosa, director del Registro Federal de Electores, quien no es cercano a Taddei, pero quedó en medio de los cuestionamientos sobre la licitación de la credencial de elector.

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Además, se le ha responsabilizado porque no atendió la situación en los módulos de credencialización, lo que derivó en un paro nacional celebrado el lunes pasado.

Tres directivos de alto nivel del INE renunciaron tras el escándalo de Guadalupe Taddei. Crédito: Especial
Tres directivos de alto nivel del INE renunciaron tras el escándalo de Guadalupe Taddei. Crédito: Especial

Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral deja el cargo por “cuestiones personales”

Mientras tanto, Jessica Alarcón, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso, escribió en su carta de renuncia que decidió dejar el cargo por cuestiones personales, incluso recalcó que hace meses había expresado su interés de dejar el organismo.

Un dato que llama la atención, es que de los 12 integrantes de la Junta –integrada por los funcionarios de primer nivel administrativo–, todavía quedan siete cercanos a Guadalupe Taddei; incluso varios de ellos trabajaron con ella en el instituto electoral de Sonora o formaron parte del gobierno del morenista Alfonso Durazo.

No se descartan más renuncias al interior del órgano autónomo

Por otro lado, la presidenta interina del Instituto, Blanca Cruz, reveló que continúan evaluando los otros 12 perfiles de la Junta General Ejecutiva; al tiempo que reiteró que no solo están valorando la cercanía con la sonorense, también otras quejas y su desempeño.

“En este proceso electoral debemos tener todas las garantías del trabajo que se hace, con la calidad que siempre hemos ofrecido, y en esa ruta estamos avanzando.

“(¿Qué se está evaluando?) Cómo funciona el área, el desempeño, cómo podemos mejorar. Hay áreas de oportunidad que estamos determinando, cuál fue el funcionamiento. Son áreas técnicas.

“Todas las áreas son relevantes, importantes, por la propia incidencia que se tiene en la organización. El tema de si podemos sacar una elección”, dijo la presidenta provisional.

INE Denuncia FGR Guadalupe Taddei
INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

Monreal insiste en llegar a un acuerdo con la oposición para designar a la nueva presidenta del INE

Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que todavía no logra un acuerdo con la oposición para la designación de la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.

El también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro afirmó que busca que la elección de la nueva titular del árbitro electoral surja por consenso entre los distintos grupos parlamentarios, de modo que la presidencia “no nazca muerta”.

Alista diálogo con el PRI y PAN

En conferencia de prensa, el legislador zacatecano señaló que, pese a que el PRI adelantó que no respaldará la propuesta, sostendrá una reunión con ese partido el próximo lunes. Indicó, además, que el PAN continúa en análisis de la iniciativa, con la cual busca incorporar ocho puntos adicionales a la convocatoria.

“Nosotros vamos a insistir en el acuerdo para que la convocatoria surja en este periodo de sesiones, nos quedan noviembre y diciembre, y hay la intención plena, la voluntad política del grupo parlamentario de Morena de suscribir el acuerdo, pero nosotros creemos que es importante sea un acuerdo amplio con todos los grupos parlamentarios.

“Estoy en consulta con ellos. El PRI ha dicho que no la acompañará, pero voy a hablar con ellos el lunes. El PAN ha dicho que a la convocatoria le adicionemos ocho puntos, algunos de ellos son de carácter modificatorio a la Constitución y a la ley; estamos revisándolo y les daremos una respuesta en la semana de lo que puede admitirse de esos puntos dentro de la convocatoria, pero no hemos desechado la posibilidad de nombrar a la presidenta del INE”, dijo el morenista.

El diputado de Morena Ricardo Monreal considera necesario que haya un consenso con la oposición para designar a la nueva presidencia del INE. Crédito: X/ Cámara de Diputados.
El diputado de Morena Ricardo Monreal considera necesario que haya un consenso con la oposición para designar a la nueva presidencia del INE. Crédito: X/ Cámara de Diputados.

No quiere una presidencia del árbitro electoral cuestionada rumbo a las elecciones de 2027

Respecto a la insistencia en lograr consenso entre las distintas bancadas de la Cámara Baja, Monreal Ávila explicó que “no queremos que esta presidencia del INE pueda nacer cuestionada por la mitad de partidos que van a actuar en el 2027. Nosotros no queremos que haya dudas en la honorabilidad de quien resulte por mayoría calificada, nombrada presidenta del INE”.

Para el zacatecano, no debe haber incertidumbre ni zozobra en materia electoral, pues, de acuerdo con su visión, el órgano autónomo funciona bien en la actualidad con 10 consejeros, a lo que se suma la plenitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La crisis generada por Taddei y su presuntas irregularidades con contratistas siguen moviendo al INE, ahora, tres directivos de alto nivel han confirmado su renuncia.

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