¿Cuándo y dónde ver a la mexicana María Vargas en Miss Universo 2026? (Instagram)

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María Vargas busca la cuarta corona para México en la edición 75 de Miss Universo, que define a la nueva reina el martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. La jalisciense, representante nacional, compite contra 116 delegadas de cinco continentes por suceder a Fátima Bosch en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La mexicana obtuvo el título de Miss Universo México 2026 el 29 de agosto, tras destacar entre 32 participantes. Su candidatura llega respaldada por una licenciatura en Negocios Internacionales del CUCEA de la Universidad de Guadalajara y una trayectoria previa en certámenes estatales de Jalisco.

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¿Cuándo es la competencia de traje típico?

María Vargas, traje típico Miss Universe México 2026. (Instagram: jielgarciaaltamodaoficial)

El sábado 21 de noviembre arranca la recta final con el Desfile de Trajes Típicos. Las delegadas desfilan con diseños que representan la cultura de sus países de origen ante el público y los jueces reunidos en El Choliseo.

La mexicana María Vargas presentará un diseño llamado Cosmos Wixárika, creado por el diseñador Joel García. El diseño ganó la competencia de Traje Nacional el 26 de agosto en Los Cabos, donde superó a las propuestas de Michoacán, Coahuila, Zacatecas y Sinaloa entre los cinco finalistas.

La pieza central es un body de manga larga en malla transparente, cubierto de cristales, lentejuelas y abalorios en tonos de rosa fucsia y pastel. El tocado incluye un penacho de plumas de avestruz y faisán teñidas en distintas tonalidades, mientras que flecos de cuentas caen desde las mangas y el torso.

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María Vargas, traje típico Miss Universe México 2026. (Instagram: jielgarciaaltamodaoficial)

El elemento más llamativo es la espaldera: un abanico de grandes dimensiones formado por plumas de faisán de tallo largo y plumas de avestruz suaves. La silueta completa, con los brazos extendidos durante la pasarela, construye la figura de un flamenco en vuelo, lo que generó debate en redes sociales sobre su relación con la iconografía tradicional huichol.

Esta gala se transmite en vivo y de forma gratuita por el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, a las 5:00 p.m. tiempo del centro de México.

El desfile funciona también como una categoría de votación pública. Los seguidores pueden calificar el Mejor Traje Nacional a través del sitio oficial missuniverseorg.com/vote, en una votación paralela a la que define a las semifinalistas.

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La competencia preliminar: traje de baño y vestido de noche

Un día después, el domingo 22 de noviembre, se celebra la Competencia Preliminar. Esta gala reúne los desfiles de traje de baño y vestido de noche, las dos rondas que el comité de selección evalúa para construir el corte hacia las semifinales.

María Vargas, Miss México. (Instagram: @mariavargas.n)

La jornada es determinante porque de ella sale el grupo de 30 candidatas que avanzan a la gran final. El público también participa en este proceso: la concursante con más votos en el sitio oficial obtiene de forma automática un lugar entre las semifinalistas, sin pasar por la evaluación del jurado.

Esta gala también se transmite en vivo y gratis por el canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento, a las 5:00 p.m. tiempo del centro de México.

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Los seguidores de Vargas pueden votar por ella en las categorías de Mejor Traje de Gala y Mejor Traje de Baño, disponibles en la misma plataforma de votación oficial.

La gran final se transmite el 24 de noviembre

María Vargas, Miss México. (Instagram: @mariavargas.n)

La Gran Final y Coronación llega el martes 24 de noviembre. La conducción corre a cargo de Mario López y R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022, con Dayanara Torres, Miss Universo 1993, y Zuri Hall como comentaristas. Para la señal de Telemundo, la conducción está a cargo de Jacky Bracamontes y Carlos Adyan.

La cobertura previa, llamada Celebrando Nuestras Reinas, arranca a las 7:00 p.m. hora del este de Estados Unidos, equivalente a las 6:00 p.m. tiempo del centro de México. La competencia principal comienza una hora después: a las 8:00 p.m. del este, es decir, a las 7:00 p.m. del centro de México.

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Para el resto de Latinoamérica, la transmisión arranca a las 7:00 p.m. en Colombia, a las 8:00 p.m. en Puerto Rico y a las 9:00 p.m. en Argentina y Chile. La señal se distribuye a través de Telemundo Internacional y Universal+, mientras que en Estados Unidos puede verse por Telemundo y Peacock.

Durante esta gala, las 30 semifinalistas repiten las rondas de traje de baño y vestido de noche frente al jurado final, antes del corte a los últimos lugares y la pregunta decisiva.

La mexicana Fátima Bosch tiene previsto coronar a su sucesora al cierre de la noche.

María Vargas busca la quinta corona para México

María Vargas, Miss México. (Instagram: @mariavargas.n)

De confirmarse su triunfo, Vargas se uniría a Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch como la quinta mexicana en ganar Miss Universo.

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La propia Vargas relató en una entrevista con el canal de YouTube Coronas de la Belleza que el triunfo de Navarrete en 2010 marcó su interés por el certamen desde la infancia.

“Fue un momento muy shockeante, la primera vez que vi a una mujer haciendo algo que a mí me gustaría algún día”, recordó la representante mexicana.

Antes de la final, la agenda contempla la Fátima’s Farewell Tea Party, una fiesta de despedida para la reina mexicana programada para el 23 de noviembre en el Marriott Hotel. La nueva ganadora recibirá la corona El Resplandor del Legado Eterno, fabricada en oro blanco de 18 quilates con 3,150 diamantes, diseñada por George Wittels en colaboración con Maison d’OR.

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