Profepa localiza basura espacial en playa Bagdad, Tamaulipas (@Profepa)

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El pasado 13 de noviembre, la base espacial SpaceX, ubicada en Texas, Estados Unidos, y que colinda con el Golfo de México, realizó su 15.º vuelo de prueba, el cual resultó en una explosión del cohete cuyos residuos cayeron sobre aguas mexicanas en la costa de la playa Bagdad, en Tamaulipas, afectando la flora y fauna de la zona.

Ante ello, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que ha realizado recorridos para inspeccionar las afectaciones que los hechos pudieron causar e informó que se pedirá a la empresa del multimillonario estadounidense Elon Musk que “se haga responsable” de los residuos.

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A través de un comunicado publicado en redes sociales, la autoridad ambiental dio a conocer que sus inspectores se trasladaron a la zona tras la explosión del cohete, a recolectar los fragmentos del recubrimiento interno del propulsor de SpaceX. Del mismo, la Secretaría de Marina (Semar) también acudió a la playa para realizar vigilancia y e inspecciones.

La Profepa también indicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la organización Conibio Global comenzaron a recolectar los residuos, que serán asegurados por la procuraduría.

Hallan fauna marina muerta tras lanzamiento de SpaceX (@eliasibarrardz)

La explosión ocurre durante el decimoquinto vuelo de prueba del cohete Starship, lanzado desde Starbase, en Boca Chica, Texas. Los restos cayeron en el Golfo de México y, cuatro días después, aparecieron en la franja costera de Tamaulipas.

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La cercanía de la instalación espacial con la frontera ha permitido que los lanzamientos de SpaceX sean visibles desde Matamoros. Esta vez, los residuos de la prueba llegaron a territorio mexicano y activan una revisión ambiental en Playa Bagdad.

Profepa pide a la población no manipular los fragmentos

La autoridad ambiental reconoció la vigilancia comunitaria en Playa Bagdad y pidió a habitantes, visitantes y pescadores no manipular los residuos que encuentren en la playa o en el mar.

Entre los fragmentos se encontrarían el plástico y materiales capaces de resistir altas temperaturas. Por ello, las autoridades solicitaron que los hallazgos sean reportados para que personal especializado los identifique, recolecte y traslade.

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La Profepa indicó que las personas pueden realizar denuncias o reportes a través de la línea nacional 800-PROFEPA, en el teléfono de la representación de Tamaulipas 834-312-8663 y en el correo electrónico denuncias@profepa.gob.mx.

La recolección busca evitar que los restos permanezcan sobre la arena, sean arrastrados hacia otras áreas costeras o entren en contacto con especies de la zona. Playa Bagdad concentra actividades pesqueras, turísticas y de conservación en el litoral de Matamoros.