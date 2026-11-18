Erik Lira agradeció a la afición, aun cuando expresó molestias o inconformidad durante el partido (REUTERS)

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La Selección Mexicana ganó ante Jamaica 1 a 0 en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League el día de ayer en el Estadio BBVA de Monterrey. Sin embargo, a pesar de que el conjunto azteca avanzó a la siguiente instancia, fue abucheado por el público al final del partido.

México avanzó a la siguiente ronda por el criterio de gol de visitante, tras igualar 3-3 en el marcador global. Aunque el Tricolor clasificó y Rafa Márquez logró su primera victoria como entrenador, el rendimiento del equipo aún recibe críticas.

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Los jugadores de la selección mexicana celebran tras anotar el gol con el que ganaron a Jamaica en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. Estadio BBVA, Monterrey, México. 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Cristian De Marchena

Lira responde a los abucheos de la afición

Por su parte, Erik Lira agradeció a la afición, aun cuando expresó molestias o inconformidad durante el partido. El jugador de Cruz Azul consideró que los seguidores tienen derecho a manifestar sus sentimientos, aunque subrayó que el resultado permitió rescatar una victoria en un encuentro que describió como complicado.

El mediocampista reconoció que el equipo todavía tiene áreas por corregir. Señaló que el grupo contó con poco tiempo de preparación, pero sostuvo que el triunfo redujo la presión que existía por conseguir un resultado favorable. También refrendó el respaldo del plantel a Rafa, sin precisar más detalles sobre el proceso que encabeza.

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Jesús Manuel Corona marcó en su regreso a la Selección Mexicana (Selección Nacional )

Finalmente, Lira atribuyó su intervención en una jugada decisiva al esfuerzo y no a una cualidad individual. Afirmó que cualquier compañero habría respondido de la misma manera y presentó esa actitud como una muestra de entrega, dirigida tanto a los aficionados como a la idea de unidad que, dijo, representa al país.

“No, agradecerle. Ellos están en todo su derecho de, de expresar lo que, lo que sienten. El partido era complicado. Hoy nos quedamos con que ganamos el partido. Y después creo que hubo buenos momentos. Estamos trabajando para, para poder ser mejor. Tenemos muy poco tiempo de trabajo, mucho por mejorar. Y nada, es importante ganar. Se liberó un poco de, de esa presión que teníamos de ganar y estamos a muerte con Rafa y a lo que viene. Me tocó a mí, pero estoy seguro que cualquier otro que le hubiera tocado esa jugada lo hubiera hecho. Simplemente fue corazón, corazón, porque los mexicanos eso somos y eso tratamos de demostrarles a ustedes, a la afición y, ser el país unido que somos”. Erik Lira

¿Cuándo vuelve a jugar México?

La selección mexicana enfrentará a Estados Unidos en las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf. El partido se jugará el jueves 25 de marzo en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

El cruce ante el conjunto estadounidense será el próximo compromiso confirmado del Tri, después de que el equipo cerrara su actividad de 2026 con la serie de cuartos de final frente a Jamaica.

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México disputó el partido de vuelta de esa eliminatoria el martes. Tras ese encuentro, la agenda del seleccionado nacional para el siguiente año todavía no cuenta con más encuentros oficializados.

Rafa Márquez comparece ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa de la Selección Mexicana de Fútbol frente a un panel de patrocinadores. (YouTube/ Selección Nacional)

La posibilidad de que el Tri juegue un amistoso durante enero o febrero se mantiene como una opción. Esos eventuales partidos servirían como preparación antes de la definición de la Liga de Naciones.

Para esos compromisos, Rafael Márquez solo podría recurrir a futbolistas que militan en el campeonato mexicano, ya que las fechas previstas no corresponderían a una ventana de la FIFA.