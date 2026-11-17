Crujientes por fuera y tiernos por dentro, estos bastones de espinaca son una forma sencilla de comer más verdura sin recurrir a frituras ni harinas refinadas.
Se pueden servir como aperitivo saludable, guarnición o cena ligera.
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La cocción al horno mantiene la receta baja en grasas y combina muy bien con una ensalada fresca o una salsa de yogur natural.
Receta de bastones de espinaca
Esta receta transforma una mezcla de espinaca, huevo y avena en pequeños bastones horneados. La clave está en eliminar bien el exceso de agua de la verdura para conseguir una masa fácil de moldear.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
- Tiempo total: 35 minutos
Ingredientes
- 1 manojo grande de espinacas frescas, aproximadamente 300 g.
- 2 huevos.
- 80 g de copos de avena, triturados.
- 1 diente de ajo, picado, opcional.
- 2 cucharadas de queso rallado, opcional.
- Sal, al gusto.
- Pimienta negra, al gusto.
- Nuez moscada, al gusto.
- Aceite de oliva o aceite en spray, para la bandeja.
Cómo hacer bastones de espinaca, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 °C, con calor arriba y abajo.
- Lava las espinacas y retira los tallos más gruesos.
- Cocina las hojas al vapor durante 2 minutos, hasta que se ablanden.
- Pasa las espinacas a un colador y presiónalas muy bien con una cuchara para retirar todo el líquido.
- Pica las espinacas muy finas.
- Colócalas en un bol y añade los huevos, la avena triturada, el ajo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Mezcla hasta obtener una masa húmeda, pero manejable. Si queda demasiado blanda, añade 1 o 2 cucharadas más de avena.
- Humedece ligeramente las manos y forma bastones de tamaño similar.
- Colócalos sobre una bandeja con papel vegetal. Pulveriza una pequeña cantidad de aceite por encima.
- Hornea durante 20 minutos. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se doren por ambos lados.
- Retira los bastones cuando estén firmes y ligeramente dorados. Déjalos reposar 2 minutos antes de servir.
Consejo técnico: escurre las espinacas con mucha presión. El exceso de agua puede hacer que los bastones se rompan.
Consejo técnico: procura que todos tengan un grosor parecido para que se cocinen al mismo tiempo.
Consejo técnico: no los hagas demasiado finos, ya que podrían quedar secos después del horneado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 3 o 4 bastones por persona, según el tamaño.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada por porción:
- Calorías: 145 kcal
- Proteínas: 9 g
- Hidratos de carbono: 21 g
- Grasas: 6 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los bastones en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2 o 3 días.
Para recuperar su textura, caliéntalos en el horno o en la freidora de aire durante unos minutos. También se pueden congelar una vez horneados, separados con papel vegetal, durante aproximadamente 1 mes.
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