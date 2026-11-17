Un plato contiene bastoncitos de espinaca rebozados acompañados por una salsa blanca con hierbas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Crujientes por fuera y tiernos por dentro, estos bastones de espinaca son una forma sencilla de comer más verdura sin recurrir a frituras ni harinas refinadas.

Se pueden servir como aperitivo saludable, guarnición o cena ligera.

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La cocción al horno mantiene la receta baja en grasas y combina muy bien con una ensalada fresca o una salsa de yogur natural.

Un plato de cerámica reúne bastoncitos horneados elaborados con espinaca picada sobre una mesa de madera acompañada por hojas frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de bastones de espinaca

Esta receta transforma una mezcla de espinaca, huevo y avena en pequeños bastones horneados. La clave está en eliminar bien el exceso de agua de la verdura para conseguir una masa fácil de moldear.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

1 manojo grande de espinacas frescas, aproximadamente 300 g. 2 huevos. 80 g de copos de avena, triturados. 1 diente de ajo, picado, opcional. 2 cucharadas de queso rallado, opcional. Sal, al gusto. Pimienta negra, al gusto. Nuez moscada, al gusto. Aceite de oliva o aceite en spray, para la bandeja.

Cómo hacer bastones de espinaca, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C, con calor arriba y abajo. Lava las espinacas y retira los tallos más gruesos. Cocina las hojas al vapor durante 2 minutos, hasta que se ablanden. Pasa las espinacas a un colador y presiónalas muy bien con una cuchara para retirar todo el líquido. Pica las espinacas muy finas. Colócalas en un bol y añade los huevos, la avena triturada, el ajo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Mezcla hasta obtener una masa húmeda, pero manejable. Si queda demasiado blanda, añade 1 o 2 cucharadas más de avena. Humedece ligeramente las manos y forma bastones de tamaño similar. Colócalos sobre una bandeja con papel vegetal. Pulveriza una pequeña cantidad de aceite por encima. Hornea durante 20 minutos. A mitad de cocción, dales la vuelta para que se doren por ambos lados. Retira los bastones cuando estén firmes y ligeramente dorados. Déjalos reposar 2 minutos antes de servir.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento en cinco fases para preparar bastones de espinaca horneados a doscientos grados centígrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejo técnico: escurre las espinacas con mucha presión. El exceso de agua puede hacer que los bastones se rompan.

Consejo técnico: procura que todos tengan un grosor parecido para que se cocinen al mismo tiempo.

Consejo técnico: no los hagas demasiado finos, ya que podrían quedar secos después del horneado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 4 porciones, con 3 o 4 bastones por persona, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

Calorías: 145 kcal

Proteínas: 9 g

Hidratos de carbono: 21 g

Grasas: 6 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los bastones en un recipiente hermético dentro de la nevera durante 2 o 3 días.

Para recuperar su textura, caliéntalos en el horno o en la freidora de aire durante unos minutos. También se pueden congelar una vez horneados, separados con papel vegetal, durante aproximadamente 1 mes.

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