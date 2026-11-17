El creador de contenido Yetus Prime sostiene un vaso con una bebida verde frente a una pared de listones de madera. (@yetus_prime)

Guardar

Yetus Prime, cuyo nombre real es Arturo González, ingresa este 16 de noviembre a La Mansión VIP 2, junto al colombiano Deiby Ruiz, para ocupar las vacantes que dejaron la salida de Dani Flow y la eliminación de Abel Robles. El influencer originario de Torreón, Coahuila, llega al reality de YouTube con antecedentes en la televisión y el entretenimiento digital.

La producción de HotSpanish confirmó la incorporación tras dos movimientos que modificaron el grupo original de 16 habitantes presentados el 8 de noviembre, fecha del estreno de la segunda temporada del reality grabado en Guadalajara.

PUBLICIDAD

Yetus Prime acumula experiencia previa en Exatlón México

Arturo González, de 27 años, participó en 2022 en la séptima temporada de Exatlón México, donde se integró al equipo azul tras llegar como refuerzo. Su paso duró apenas tres semanas, aunque bastó para consolidarlo como figura de las redes sociales, donde entonces ya sumaba más de 100,000 seguidores.

Yetus Prime entra en la Mansión VIP a través de una puerta abierta por personas con trajes y cascos oscuros, ante la presencia de otros participantes. (HotSpanish Vlogs)

El influencer inició su trayectoria como futbolista en las fuerzas básicas del futbol mexicano antes de volcarse al contenido digital enfocado en el fitness y el entrenamiento físico. Esa etapa deportiva le dio una base de seguidores que después trasladó a plataformas como YouTube y TikTok.

Su vínculo con Aldo de Nigris marcó su carrera en podcasts

Yetus Prime construyó buena parte de su notoriedad gracias a su cercanía con Aldo de Nigris, exparticipante de La Casa de los Famosos México y sobrino de Poncho de Nigris. Ambos compartieron micrófono en el podcast “Más allá del fierro”, proyecto en el que su estilo directo y bromista lo volvió uno de los personajes más comentados.

PUBLICIDAD

Con el tiempo surgieron diferencias respecto a las ideas detrás del programa, lo que lo llevó a abandonar el proyecto aunque mantiene la buena relación personal con Aldito. Actualmente conduce otro espacio, “Más allá del hoyo”, con el que se mantiene vigente en plataformas digitales.

Aldo de Nigris y Yetus Prime posan frente a micrófonos en un estudio con un arreglo floral y un retrato enmarcado.

De Nigris grabó el ingreso de su amigo a la residencia desde su propia casa y publicó el momento en sus historias de Instagram. En el texto que acompañó el video escribió: “Éxito carnal, TQM, y le va a ayudar mucho a Doña Alegría que entraras”.

Su nombre sonaba desde octubre como candidato al reality

Yetus Prime figuraba entre los nombres especulados para integrar La Mansión VIP 2 desde antes del estreno, junto a Lupita TikTok, Yeri Mua y Aldo de Nigris como posibles candidatos, aunque ninguno había sido confirmado por la producción en ese momento.

PUBLICIDAD

Su nombre también circuló en febrero como posible integrante de La Casa de los Famosos México 2026, tras una filtración atribuida a Poncho de Nigris, aunque esa participación no se concretó finalmente en ese proyecto.

Yetus Prime permanece sentado en un sillón junto a otro participante durante una emisión del programa La Mansión VIP. (HotSpanish Vlogs)

El reality atraviesa su primera semana marcada por bajas

La Mansión VIP 2 registró ya tres bajas antes del ingreso de Yetus Prime. El cantante Dani Flow abandonó la competencia a solo cinco horas de iniciada la temporada, y su reemplazo original, Jorge Durán, también renunció un día después de su llegada.

El domingo 15 de noviembre se celebró la primera gala de eliminación, en la que Abel Robles quedó fuera tras no reunir el respaldo suficiente del público frente a Bellakath, Doña Alegría y La Cukis. El ingreso de Yetus Prime y Deiby Ruiz busca compensar esas vacantes y equilibrar el número de hombres y mujeres dentro de la residencia.

PUBLICIDAD

Cómo funciona el formato de La Mansión VIP

La dinámica combina elementos clásicos de reality de encierro con herramientas propias de YouTube:

Transmisión en vivo continua : a diferencia de los realities de televisión con una gala semanal, aquí casi todo ocurre en directo, lo que incluye fallas técnicas y decisiones de producción que se vuelven parte del espectáculo.

Interacción del público : los espectadores votan y participan mediante herramientas como el Super Chat de YouTube.

Pruebas y dinámicas internas : hay pruebas físicas y mentales, beneficios como el cuarto VIP y mejor comida, y castigos como “la cárcel”, vinculados a procesos de nominación.

Intervención de producción: HotSpanish ajusta reglas sobre la marcha. Por ejemplo, tras un incidente de consumo excesivo de alcohol de la participante Paola Suárez, anunció que limitarán las bebidas a quienes muestren signos de haber bebido demasiado y que el equipo podrá retirar temporalmente a participantes de las fiestas.

El conductor recalcó las cláusulas del contrato ante salidas de Dani Flow y Jorge Durán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta estructura le da ventaja frente a formatos televisivos tradicionales porque puede generar contenido a cualquier hora, pero exige una operación técnica más compleja para sostener la transmisión y moderar la participación en tiempo real.

Por qué siguen entrando participantes a La Mansión VIP

El elenco no es cerrado. La producción incorpora nuevos habitantes conforme otros abandonan la competencia, ya sea por salida voluntaria o por eliminación del público.

Esto ocurrió recientemente: el reguetonero Dani Flow abandonó la competencia por decisión propia poco después de ingresar, y el fisicoculturista Abel Robles se convirtió en el primer eliminado por decisión del público.

PUBLICIDAD

Abel Robles se despidió de la segunda temporada de La Mansión VIP tras no alcanzar los votos necesarios para continuar en la disputa por el premio de dos millones de pesos. (Captura de pantalla )

Esos dos espacios vacantes fueron ocupados por el colombiano Deiby Ruiz y el creador de contenido mexicano Yetus Prime, quien llega con experiencia en realities deportivos.

El formato opera con un elenco dinámico: cuando un participante sale, la producción llena el lugar con nuevas incorporaciones, lo que mantiene el número de habitantes y renueva el interés del público durante los 30 días de encierro.