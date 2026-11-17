Las bolitas de avena, cacao y crema de cacahuate se elaboran sin necesidad de usar horno ni estufa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las bolitas de avena, cacao y crema de cacahuate son una alternativa sencilla para preparar una merienda casera sin encender el horno. Se elaboran con pocos ingredientes, requieren poco tiempo y pueden conservarse en el refrigerador para disfrutarse durante varios días.

Esta receta combina el dulzor natural del plátano maduro con el sabor intenso del cacao y la textura cremosa de la crema de cacahuate. La avena aporta consistencia, mientras que el coco rallado añade un toque aromático y una cobertura ligera.

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Una merienda práctica para cualquier momento

Las bolitas energéticas son populares porque se preparan con ingredientes fáciles de conseguir y no necesitan una cocción tradicional. La mezcla se integra en un solo recipiente, se moldea con las manos y se enfría hasta obtener una textura firme.

Puedes servirlas durante el desayuno, como colación a media mañana o después de realizar actividad física. También son una opción práctica para llevar al trabajo, a la escuela o a una salida en familia.

Su tamaño permite controlar las porciones con facilidad. Además, la receta puede adaptarse según los ingredientes disponibles en casa.

¿Qué caracteriza a esta receta?

La base de esta preparación está formada por plátano maduro, hojuelas de avena, cacao en polvo, crema de cacahuate y coco rallado. El plátano funciona como ingrediente húmedo y aporta dulzor, por lo que no es necesario añadir azúcar.

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La crema de cacahuate ayuda a unir los ingredientes y proporciona una textura más suave. El cacao en polvo aporta el sabor a chocolate, mientras que la avena permite que la masa tenga suficiente cuerpo para formar las bolitas.

El resultado es un bocado blando, ligeramente húmedo y con un sabor equilibrado entre fruta, chocolate y cacahuate.

Tiempo de preparación

La preparación activa requiere aproximadamente 10 minutos. Durante este tiempo se aplastan los plátanos, se integran los ingredientes y se forman las bolitas.

Después, la receta necesita 20 minutos de enfriamiento en el congelador. Este paso permite que las piezas mantengan su forma y tengan una textura más firme.

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El tiempo total es de 30 minutos y no requiere horno, estufa ni ningún proceso de cocción.

Ingredientes para preparar las bolitas

Para elaborar aproximadamente 12 bolitas pequeñas, necesitas los siguientes ingredientes:

2 plátanos maduros

4 cucharadas de hojuelas de avena

1 cucharada de coco rallado

1 cucharada de crema de cacahuate

1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar

Coco rallado adicional para cubrir, de manera opcional

Es recomendable utilizar plátanos maduros, ya que son más suaves, fáciles de aplastar y tienen un sabor más dulce. Si los plátanos todavía están firmes, la mezcla puede quedar menos húmeda y difícil de compactar.

La crema de cacahuate puede ser natural o comercial. Si eliges una versión con azúcar o sal, considera que el sabor final será ligeramente diferente.

El proceso toma diez minutos de preparación activa y veinte minutos de reposo en el congelador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar las bolitas paso a paso

Pela los plátanos y colócalos en un tazón amplio. Utiliza un recipiente con suficiente espacio para mezclar todos los ingredientes sin derramarlos. Aplasta los plátanos con un tenedor hasta obtener un puré uniforme. Procura deshacer los trozos grandes para que la masa quede mejor integrada. Agrega las hojuelas de avena, el coco rallado, la crema de cacahuate y el cacao en polvo. Mezcla hasta obtener una masa húmeda y moldeable. Todos los ingredientes deben quedar cubiertos por el puré de plátano y la crema de cacahuate. Revisa la consistencia. Si la mezcla está demasiado suave o pegajosa, añade un poco más de avena. Incorpórala poco a poco para evitar que la preparación quede seca. Toma una porción pequeña con una cuchara y colócala en la palma de la mano. Presiona la mezcla mientras formas cada pieza. Después, gira suavemente la porción hasta obtener una bolita compacta. Repite el procedimiento hasta terminar la mezcla. Procura que todas las piezas tengan un tamaño similar para que la textura sea uniforme. Si deseas una cobertura adicional, pasa cada bolita por coco rallado. Coloca las bolitas en un plato o charola y llévalas al congelador durante 20 minutos. Guarda las piezas en el refrigerador después de enfriarlas para mantener su firmeza y prolongar su conservación.

El plátano maduro aporta humedad y dulzor a la masa, por lo que la receta no requiere azúcar añadida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para lograr una buena textura

La consistencia de la mezcla es el punto más importante de esta receta. Si contiene demasiada humedad, las bolitas pueden quedar pegajosas y perder su forma. En ese caso, agrega avena en pequeñas cantidades.

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Si la preparación queda demasiado seca, puedes incorporar un poco más de plátano aplastado o una pequeña cantidad de crema de cacahuate. Mezcla nuevamente antes de formar las piezas.

También puedes triturar ligeramente las hojuelas de avena si prefieres una textura más fina. Sin embargo, la avena completa aporta una sensación más rústica y permite identificar mejor los ingredientes.

El enfriamiento ayuda a que la avena absorba parte de la humedad del plátano. Por eso, las bolitas suelen tener una textura más agradable después de reposar.

¿Cuántas porciones rinde la receta?

La preparación rinde aproximadamente 4 porciones, con 3 bolitas pequeñas por persona.

También puedes formar piezas más grandes. En ese caso, el número total de bolitas disminuirá y será necesario ajustar la cantidad por porción.

Para una merienda ligera, puedes servir 2 o 3 bolitas. Si las acompañas con yogur natural, leche o fruta fresca, pueden integrarse a un desayuno sencillo.

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Valor nutricional estimado

Cada porción de 3 bolitas aporta aproximadamente:

120 kcal3 g de proteínas21 g de carbohidratos4 g de grasas3 g de fibra9 g de azúcares naturales

Estos valores pueden cambiar según el tamaño de los plátanos, la marca de crema de cacahuate, la cantidad final de avena y el tipo de cacao utilizado.

La receta no contiene azúcar añadida si utilizas cacao sin azúcar y crema de cacahuate natural. Aun así, el plátano aporta azúcares naturales y carbohidratos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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La receta rinde un total aproximado de cuatro porciones con tres piezas pequeñas cada una. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo conservar las bolitas?

Coloca las bolitas en un recipiente hermético y guárdalas en el refrigerador durante un máximo de 3 días.

Si deseas conservarlas por más tiempo, puedes congelarlas hasta por 1 mes. Para consumirlas, pásalas al refrigerador y deja que se descongelen poco a poco.

Evita dejarlas a temperatura ambiente durante periodos prolongados, especialmente por la presencia de plátano maduro. Mantenerlas frías ayuda a conservar mejor su textura y sabor.

Variaciones para cambiar la receta

Puedes añadir semillas de chía, linaza molida o nueces picadas. Estos ingredientes aportan textura y permiten personalizar la receta.

Otra opción consiste en incorporar canela, vainilla o una pequeña cantidad de chocolate oscuro rallado. Si deseas una preparación más dulce, puedes agregar un poco de miel o jarabe de maple.

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Para una versión con más sabor a chocolate, aumenta ligeramente la cantidad de cacao. Hazlo de forma gradual y revisa la textura, ya que el cacao puede absorber humedad.

También puedes cubrir las bolitas con coco rallado, avena triturada o cacao en polvo. Así obtendrás diferentes acabados sin modificar la preparación base.