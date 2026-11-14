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Fuerzas federales capturan a una célula de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo tras agresión armada en Matamoros

En el operativo se aseguraron un fusil de alto calibre, una granada y equipo táctico

Detenidos en Matamoros tras la agresión armada a fuerzas federales. Crédito: X - @Defensamx1
Detenidos en Matamoros tras la agresión armada a fuerzas federales. Crédito: X - @Defensamx1
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Fuerzas federales capturaron a una célula de “Los Ciclones” del Cártel del Golfo tras ser agredidas con armas de fuego en Matamoros, Tamaulipas, este 13 de noviembre.

El operativo, ejecutado por la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (Lobos) de la Guardia Nacional y la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano, se registró 15 días después de la captura de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, segundo al mando de esa misma facción.

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Durante la intervención, las autoridades aseguraron un Fusil Barrett calibre .50, cartuchos, cargadores, una granada de fragmentación, droga, equipo táctico y dos vehículos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Reynosa, para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.

Imágenes difundidas por la Defensa revelaron que son cuatro los detenidos

El comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de sus canales oficiales y en el marco de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”, no precisó el número de integrantes de la célula delictiva ni el punto exacto donde ocurrió la agresión armada.

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Sin embargo, una fotografía difundida junto al comunicado reveló que son cuatro los detenidos, cuyos rostros fueron cubiertos en la imagen oficial.

Armamento asegurado a los integrantes de una célula de Los Ciclones. Crédito: X - @Defensamx1
Armamento asegurado a los integrantes de una célula de Los Ciclones. Crédito: X - @Defensamx1

La dependencia tampoco reveló las identidades de los capturados ni detalló el tipo de inmueble donde se desarrolló el operativo dentro de la colonia Eva Sámano. El documento se limitó a describir a los detenidos como integrantes de una célula de la delincuencia organizada perteneciente a “Los Ciclones”.

La detención de “El Titán” el 29 de octubre marcó el inicio de la ofensiva contra la facción

Quince días antes de este operativo, fuerzas federales detuvieron en Matamoros a Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias “El Titán”, identificado como segundo al mando de “Los Ciclones”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó esa captura a través de sus canales oficiales y señaló que derivó de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Llevan a juicio a “El Titán”, segundo al mando del brazo armado del Cártel del Golfo “Los Ciclones” . FGR
Llevan a juicio a “El Titán”, segundo al mando del brazo armado del Cártel del Golfo “Los Ciclones” . FGR

García Harfuch vinculó a “El Titán” con la agresión contra integrantes de la SSPC ocurrida el 17 de mayo, en la que murió el agente Marcelo Vázquez Vázquez, asignado a la protección del consulado de Estados Unidos en Matamoros, y resultaron heridos otros dos elementos.

El funcionario también lo responsabilizó de homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, y contrabando de armas hacia México.

Detención de El Titán en Matamoros. Crédito: Redes Sociales
Detención de El Titán en Matamoros. Crédito: Redes Sociales

La aprehensión de “El Titán” se registró en la vía pública, sobre la avenida Pedro Cárdenas, mientras el detenido viajaba en una camioneta Lamborghini Urus color azul. Junto con él fue detenida otra persona.

Ambos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y posteriormente fueron vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

Los narcobloqueos tras la caída de “El Titán” derivaron en una alerta de EEUU para Tamaulipas

La detención de “El Titán” el 29 de octubre provocó narcobloqueos con vehículos incendiados en Matamoros, Río Bravo y el municipio de Padilla. En Matamoros se registraron afectaciones en al menos ocho puntos de la ciudad, mientras que en Río Bravo la Vocería de Seguridad de Tamaulipas identificó cuatro vialidades bloqueadas.

Los hechos de violencia motivaron una alerta de seguridad del Consulado de Estados Unidos en Matamoros, que ordenó a su personal permanecer resguardado en sus instalaciones. El Departamento de Estado mantuvo vigente para Tamaulipas el Nivel 4 de alerta de viaje, el grado más alto de riesgo que emite ese gobierno, por terrorismo, delincuencia y secuestro.

Narcobloqueos en Tamaulipas el 29 de octubre. Crédito: Redes Sociales
Narcobloqueos en Tamaulipas el 29 de octubre. Crédito: Redes Sociales

El Departamento de Policía de Brownsville cerró temporalmente los puentes internacionales entre esa ciudad texana y Matamoros debido al incidente de seguridad activo, y horas después reabrió los cruces.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió las actividades del turno vespertino en todos los niveles educativos de Matamoros como medida de precaución.

“El Titán” pertenece a la dinastía criminal fundada por Osiel Cárdenas Guillén, su tío abuelo, fundador tanto del Cártel del Golfo moderno como de Los Zetas.

Su padre, José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, fue identificado como uno de los líderes de Los Ciclones y permanece prófugo tras ser liberado en noviembre de 2024 por un juez del Penal Federal del Altiplano, decisión que la Fiscalía General de la República calificó como irregular.

Un día antes, militares fueron agredidos durante un operativo en Jalisco

Un día antes del operativo en Matamoros, el pasado 12 de noviembre, personal militar fue agredido con armas de fuego en Ocotlán, Jalisco, mientras atendía el reporte de un vehículo robado. La Defensa reportó, cerca de cinco horas después del enfrentamiento, que dos agresores vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos y un hombre de nacionalidad hondureña fue detenido.

Una de las unidades donde se trasladaban los presuntos criminales fue impactada con un vehículo oficial y se volteó. Crédito: Redes Sociales

En ese operativo, las autoridades aseguraron un vehículo con blindaje artesanal, un fusil Barrett calibre .50, una ametralladora calibre 5.56 milímetros, dos granadas calibre 40 milímetros y otras dos armas largas. Un militar y una civil resultaron heridos por impactos de arma de fuego durante el intercambio de disparos, aunque ambos permanecieron estables tras recibir atención médica.

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