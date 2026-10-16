Defensa endurece reglas para su personal: limita publicaciones institucionales en redes sociales

La Secretaría de la Defensa Nacional publicó en el DOF la actualización de su Código de Conducta. Crédito: Sedena

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) estableció nuevas reglas para el comportamiento de su personal en redes sociales, medios digitales e inteligencia artificial (IA) como parte de la actualización de su Código de Conducta, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El documento establece que las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia deberán abstenerse de difundir información oficial o institucional a través de cualquier medio, incluidos canales digitales y herramientas de inteligencia artificial, cuando no cuenten con la autorización correspondiente.

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Entre las disposiciones destaca también la obligación de evitar acciones que puedan afectar la imagen de la Secretaría. El código señala que el personal deberá “evitar desprestigiar la imagen institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional” mediante sus dichos, acciones o durante la interacción con la población a través de redes sociales o medios digitales.

La actualización ocurre en un contexto en el que las plataformas digitales se han convertido en uno de los principales canales para la difusión de información, incluidos contenidos relacionados con instituciones de seguridad y Fuerzas Armadas.

El código establece reglas obligatorias para el personal

De acuerdo con el documento, el Código de Conducta constituye el instrumento normativo que concentra los valores, normas éticas y pautas de competencia que deben regir la actuación de las personas servidoras públicas de la dependencia.

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El documento contempla disposiciones sobre redes sociales, inteligencia artificial, ética e integridad institucional. Crédito: ANDREA MURCIA / CUARTOSCURO.

Su cumplimiento es obligatorio para quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión dentro de la Defensa, sin importar su nivel jerárquico. La disposición también contempla al personal eventual y a quienes perciban honorarios asimilados a salarios.

El código establece que cada integrante de la institución tiene la responsabilidad de contribuir, mediante su cumplimiento, a la erradicación de la corrupción y al fortalecimiento de un ambiente laboral armónico.

La Secretaría también considera el documento como una guía para quienes realizan servicio social, prácticas profesionales u otras actividades dentro de la dependencia, aunque no tengan la calidad de servidores públicos.

Entre los principios establecidos se encuentra actuar con profesionalismo, priorizar el interés público sobre los intereses particulares y cumplir las funciones correspondientes al cargo sin abandonarlas injustificadamente.

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Además, el personal deberá abstenerse de participar en acuerdos, gestiones o negociaciones con personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que puedan comprometer al Estado mexicano o generar obligaciones que vulneren la soberanía, el patrimonio o la imagen del país.

El nuevo Código de Conducta de la Defensa establece reglas para el uso de redes sociales y medios digitales por parte de su personal. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

Defensa también establece obligaciones sobre actos administrativos y denuncias

El Código de Conducta señala que los integrantes de la dependencia deberán fundar y motivar sus actos administrativos, además de mantenerse actualizados respecto de las reformas legislativas relacionadas con las atribuciones de sus cargos.

El documento contempla también mecanismos para atender posibles transgresiones a los principios de ética e integridad. Para ello, existe un Comité de Ética, encargado de conocer los casos que puedan vulnerar las disposiciones correspondientes y recomendar acciones para fortalecer la integridad pública.

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El personal tiene el deber de denunciar conductas contrarias a esos principios, con el objetivo de que el Comité pueda intervenir.

En la presentación del código, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo llamó a generales, jefes, oficiales, personal de tropa y civiles que trabajan en la dependencia a asumir los principios y valores del servicio público.

Trevilla Trejo sostuvo que la integridad debe ser uno de los pilares de la actuación institucional y vinculó el cumplimiento del código con la protección de los derechos humanos, la igualdad y el fortalecimiento del ambiente laboral.

El general secretario Ricardo Trevilla Trejo llamó al personal de la Defensa a cumplir los principios y valores del servicio público.(Crédito: Gobierno de México)

El secretario destacó además el legado histórico de la institución y llamó a mantener una conducta basada en la rectitud para afrontar los cambios del entorno nacional e internacional.

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La Defensa sostiene que el nuevo Código de Conducta busca fortalecer los principios, valores y reglas de integridad de la dependencia, así como propiciar ambientes laborales adecuados y una actuación ética entre quienes forman parte de la institución.