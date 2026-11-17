La dirigente nacional de Morena descartó un acuerdo con el Partido del Trabajo para volver a realizar la encuesta para candidatos a algunas gubernaturas. (Crédito: Morena Sí)

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Morena y el Partido del Trabajo (PT) siguen sin ponerse de acuerdo respecto a quiénes serán los candidatos a las gubernaturas que los representen en los próximos comicios. Distintos perfiles petistas han manifestado que el método de la encuesta se repetirá, al menos en estados como Michoacán y Nuevo León, mientras que líderes del guinda rechazan esa versión.

Ante la confusión que ha generado el tema, Ariadna Montiel Reyes, dirigente de Morena, aclaró este 17 de noviembre de 2026 que ninguna encuesta será repetida y que todo el procedimiento se ajusta conforme a los tiempos previstos en su convocatoria.

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Ariadna Montiel niega acuerdo con el PT

En conferencia de prensa, Montiel Reyes volvió a negar lo confirmado por el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, quien en días recientes ha insistido en la existencia de un acuerdo entre ambos partidos para repetir la encuesta que defina a quién representará a la coalición en junio de 2027.

Respaldó la versión de la presidenta nacional de elecciones, Citlalli Hernández Mora, quien aseguró que el legislador ha quedado fuera de las mesas de diálogo entre dirigencias, por lo que no tiene conocimiento preciso sobre los acuerdos de las dirigencias de ambos partidos.

Morena y PT exhiben fractura: Ariadna Montiel confirma que no habrá segunda encuesta para candidatos virtuales. (Morena)

La dirigente de Morena compartió que las militancias de los partidos son informadas por cada dirigencia de las decisiones a tomar respecto a lo comentado en dichos diálogos, deslindándose de la información desplegada a los petistas:

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“Con la militancia de Morena nos entendemos nosotros, con los del PT, ellos, y con los del partido Verde, cada quien sus temas”.

Michoacán y Nuevo León ya está definido por Morena y el Verde

Respecto a Michoacán, el perfil de Raúl Morón fue destacado como “un muy buen compañero”, reconociendo el trabajo realizado al interior del guinda, sin embargo, reiteró que “el proceso tiene reglas, tiene tiempos, tiene formas y todo el proceso se basa en el Estatuto de Morena”.

Ante la versión del aspirante a la gubernatura michoacana, quien quedó fuera de la contienda del partido debido a que el elegido fue Carlos Torres Piña, la dirigente instó a “que se hagan las manifestaciones de discrepancia de manera respetuosa, conforme lo marca nuestro Estatuto. Nuestro Estatuto nos permite y nos prohíbe ciertas cosas”.

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Tras una respuesta pública por parte de Hernández Mora a Reginaldo Sandoval, la presidenta de Morena compartió el respaldo total a “plantear nuestras opiniones como dirigentes”, las cuales están fundamentadas en el proceso interno, apuntando a que las diferencias que persisten “se van a ir resolviendo” conforme avance la contienda.

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

Sus palabras también están dirigidas a la militancia y los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León, ya que el día de ayer, el petista Jesús Elizondo, planteó junto al dirigente nacional Alberto Anaya la repetición de una encuesta que lo mida con Clara Luz Flores, quien fue designada coordinadora estatal.

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Aclaró que por el momento, ni Morena ni el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han planteado la realización de una nueva encuesta:

“A mí me lo expresó el profe Anaya en una reunión que tuvimos de Nuevo León... Entonces, no es una decisión de la mesa. Por el contrario, nuestra posición es esta: no hay tal para ningún estado. No es en contra ni en favor de nadie para ningún estado”.

Citlalli Hernández y Reginaldo Sandoval exhiben fractura

La mañana de este martes, el coordinador petista aseguró que habría repetición de encuestas en los estados donde hay diferencias por las y los coordinadores estatales, tal es el caso de Michoacán y Guerrero, sin embargo, Citlalli Hernández negó de inmediato los dichos del legislador, desconociendo a qué acuerdo se refería, las versiones fueron vertidas en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

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Citlalli Hernández se lanza contra versión de Reginaldo Sandoval y rechaza acuerdo para repetir encuesta en Michoacán. (RS)

Los dimes y diretes vienen de días anteriores, cuando la dirigente morenista le contestó a través de redes sociales al petista, a quien recriminó hacer público los diálogos que han mantenido, además, lo acusó de faltar a la verdad tras afirmar que habría una segunda encuesta, dichos que, podrían confundir a la militancia y a los propios aspirantes, preció la extitular de la Secretaría de las Mujeres.