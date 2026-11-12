México

PT se reconcilia con Morena y el Verde: presentan convenio de coalición en Guerrero para 2027

La candidata virtual a la gubernatura será Beatriz Mojica Morga

La coalición oficialista irá junta a los comicios del próximo año, pese a las diferencias que tuvieron por la postulación de Beatriz Mojica como candidata virtual a la gubernatura de Guerrero. (Crédito: Morena Guerrero)
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Los disgustos mostrados por los petistas en Guerrero han quedado atrás. Este 12 de noviembre de 2026, la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), refrendo la unión oficialista para competir en los comicios de 2027 en el estado.

El convenio firmado este jueves se convirtió en el primero de la alianza, en una entidad donde se elegirá la gubernatura, cargos en el Congreso local y los ayuntamientos. La designación de Beatriz Mojica había generado división entre el PT, Morena y el Verde, sin embargo, las diferencias se subsanaron previo a que comiencen los trabajos de precampaña.

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PT, Morena y el Verde se reconcilian y van juntos en Guerrero

Representantes de los tres partidos se reunieron en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC) para entregar la documentación correspondiente que oficializa su alianza en la primera de 17 entidades.

Al encuentro acudió la presidenta de la comisión electoral de Morena, Citlalli Hernández Mora, quien destacó el diálogo entablado con los liderazgo estatales para ir en coalición: “Hemos estado dialogando durante días, durante horas, con quienes sé que estaremos durante mucho tiempo caminando juntas y juntos”.

Reiteró que, aún cuando el nombramiento de Beatriz Mojica desató inconformidades y en el evento a nivel nacional el PT estuvo ausente, la senadora con licencia será la candidata de la coalición rumbo a la disputa por la gubernatura de Guerrero.

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PT se reconcilia con Morena y el Verde: presentan convenio de coalición en Guerrero para 2027. (Morena Guerrero)
PT se reconcilia con Morena y el Verde: presentan convenio de coalición en Guerrero para 2027. (Morena Guerrero)

“Guerrero es el primer estado que tiene fecha de presentación y estoy segura que eso es un buen augurio para nuestro proceso de construcción de coalición”, resaltó la dirigente nacional.

Pese a las diferencias, los partidos presentan convenio ante el IEPC

El convenio de la coalición oficialista fue recibido por la presidenta del IEPC, Luz Fabiola Matildes Gama; será el organismo quien avale el registro a más tardar el próximo 22 de noviembre.

Alejandro Carabias, secretario general del PVEM y diputado local, confirmó la apertura al diálogo tras un “ejercicio de entendimiento, de una responsabilidad compartida, donde pues cada partido ha estado aportando su visión, ha estado aportando su experiencia, pero sobre todo va a aportar su capital político”.

La legisladora petista Ana Karina Rojo puntualizó que pese a las diferencias, el acuerdo presentado “demuestra que podemos encontrar coincidencias sin dejar de ser quienes somos”.

¿Por qué el PT se disgusto con Morena y el Verde?

Tras el anuncio de que Beatriz Mojica se convertiría en la candidata del oficialismo para la contienda electoral en Guerrero, el Partido del Trabajo desconoció la designación y denunció un proceso interno opaco e irregular.

La senadora es la virtual candidata de Morena al estado
La designación de Beatriz Mojica generó distanciamiento del PT. (Crédito: X/@PartidoMorenaMx)

Victoriano Wences Real, comisionado político del PT en la entidad, señaló que la dirigencia estatal y nacional del partido no fueron convocadas al evento realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México. El anuncio, transmitido por las redes del partido guinda, no incluyó la bandera del PT, lo que el dirigente petista interpretó como una exclusión deliberada.

Wences Real rechazó los resultados anunciados por Ariadna Montiel, dirigente de Morena, y Citlalli Hernández, argumentando que nunca se mostró una encuesta que respaldara la designación y acusó al oficialismo de manejar “encuestas cuchareadas” durante todo el proceso.

También dirigió críticas contra la gobernadora Evelyn Salgado, de quien dijo que no ha logrado consolidar la presencia del movimiento en el estado.

La ruptura se repitió en Baja California, donde Julieta Ramírez fue nombrada coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y el Verde, también sin la presencia de la dirigencia petista ni la bandera del partido aliado.

Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)
Julieta Ramírez fue nombrada como la coordinadora de la 4T en Baja California. (Foto: redes sociales)

Ahí, el comisionado nacional del PT, Jaime Bonilla, condicionó la continuidad de la alianza e impulsó la candidatura de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero.

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