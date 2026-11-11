Convocan a marcha para acusar injerencia de Morena en el INE, Sheinbaum minimiza protesta: “Hay movilizaciones todos los días”

Sheinbaum minimizó la convocatoria de marcha contra Morena. | Presidencia

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Diversas organizaciones, entre las que destacan Marea Mexicana y Marea Rosa, convocaron a una marcha con la que denuncian una presunta injerencia del partido Morena en el Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta del orgamismo al ser señalada de corrupción.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la convocatoria en su conferencia mañanera de hoy, a lo cual respondió de forma cortante, que: “hay movilizaciones todos los días”.

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