El cruce de acusaciones entre el expresidente y la dirigente de Morena reaviva un conflicto de legitimidad no resuelto, en el que la narrativa del fraude electoral coexiste con una validación judicial que nunca zanjó el debate político.EFE/ Francisco Guasco/Mario Armas

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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió con un mensaje en X al expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien aseguró en Madrid que la democracia en México “está cayendo”. La dirigente lo acusó de haber llegado al poder mediante un presunto fraude electoral en 2006 y de usar la democracia como “coartada” para “borrar la historia”.

Además, sostuvo que deben investigarse las irregularidades del INE, las actuales y las del pasado, y afirmó que “no vamos a encubrir a nadie”.

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Qué dijo Calderón en Madrid

Felipe Calderón advierte un deterioro acelerado de la democracia en México.

El expresidente participó en la presentación del libro Sebastián Piñera Echenique. En 50 voces globales, un homenaje al exmandatario chileno fallecido en febrero de 2024. El acto se realizó en la Casa de América, junto a los expresidentes del Gobierno de España José María Aznar y Mariano Rajoy, con moderación de Álvaro Vargas Llosa.

Calderón planteó que el autoritarismo ha retrocedido en varios países de América Latina, pero que México es la excepción. Entre sus afirmaciones destacan:

El deterioro democrático mexicano es “acelerado” y “grave” por el tamaño e importancia del país.

Los ataques contra el Poder Judicial en México ya se consumaron, a diferencia de España, donde habló de “atentados”.

La reforma judicial acabó con la Suprema Corte y con jueces imparciales, por lo que, dijo, no hay garantías para empresas ni personas.

Las instancias electorales fueron tomadas y existe un “escándalo de corrupción inaudito” en el órgano electoral.

Según reportes, también aludió a la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE, a presuntas irregularidades en contratos del instituto y a personas cercanas a la familia de Andrés Manuel López Obrador.

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El propio Calderón difundió el fragmento en su cuenta de X y señaló que se encontraba en Antalya, Turquía, para participar en la COP31, la cumbre climática de la ONU.

La respuesta de Montiel: fraude, García Luna y el INE

El expresidente de México, Felipe Calderón, en la presentación del libro 'Sebastián Piñera en 50 voces globales', en la Casa de América en Madrid (12/11/2026). Foto: EFE/Víctor Lerena

La dirigente de Morena abrió su mensaje con un reproche: “que desmemoria la tuya”. Cuestionó que Calderón diera “lecciones de democracia” en Madrid cuando, afirmó, en México se exige esclarecer el presunto fraude de 2006.

Montiel también mencionó al expresidente Vicente Fox, de quien dijo que presume haber intervenido para que Calderón ganara, y concluyó: “Pónganse de acuerdo”.

Sus acusaciones principales fueron:

Calderón emprendió la guerra contra el narcotráfico para legitimarse.

Esa estrategia fue encabezada por Genaro García Luna , su secretario de Seguridad Pública, condenado en Estados Unidos por colaborar con el crimen organizado.

Los opositores confunden “el fin de sus privilegios con el fin de México”.

Lo que Calderón defiende es “el viejo arreglo” que permitía repartirse el poder, y por eso, concluyó, “están moralmente derrotados”.

Sobre el INE, la presidenta de Morena fue explícita: las irregularidades “de hoy y de antes” deben investigarse.

Un cruce que ya tiene antecedentes

Ariadna Montiel anunció que Morena propondrá una comisión especial en San Lázaro para esclarecer el fraude de 2006; dijo que no buscan judicializar

No es el primer intercambio entre ambos este año. Cuando Calderón celebró el vigésimo aniversario de la elección de 2006, Montiel le contestó que llegó a la Presidencia “mediante un fraude” y que impuso una guerra para sostenerse por la fuerza. Tras su participación en el Foro América Libre, lo calificó de “usurpador” y dijo que no puede dar lecciones de democracia.

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También se ha pronunciado sobre las declaraciones de Fox: cuestionó que el exmandatario hable con impunidad de haber intervenido para que Calderón ganara en 2006. En ese contexto, pidió a diputados de Morena crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral.

Lo que dice el registro oficial de 2006

En el plano institucional, la elección presidencial de 2006 fue validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que declaró ganador a Calderón con una diferencia cercana a 0.56 % sobre Andrés Manuel López Obrador, quien impugnó el resultado y denunció fraude. La acusación de fraude ha sido sostenida por Morena y su fundador, mientras que Calderón y el PAN han defendido la legitimidad del triunfo.

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¿Qué sigue?

Hasta donde se reporta en las notas consultadas, Calderón no ha respondido a este mensaje de Montiel. El intercambio se da en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos del INE y de las acusaciones cruzadas entre representantes oficialistas y exfuncionarios electorales.