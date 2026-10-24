México

Hundimientos en CDMX afectan al drenaje y aumentan los problemas durante lluvias

Aproximadamente 70% del abastecimiento de agua de la capital proviene de pozos profundos

Expertos señalan que en los próximos 100 años se hundirá la CDMX 150 pies
Hundimientos en CDMX Foto: Cuartoscuro
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La Ciudad de México enfrenta un problema que afecta tanto a sus construcciones como a la infraestructura hidráulica: los hundimientos del suelo, que pueden alcanzar hasta 40 centímetros en algunas zonas. Este fenómeno, relacionado con las características del subsuelo y la extracción de agua subterránea, también influye en las inundaciones durante las lluvias intensas.

El Mtro. Miguel Ángel López, académico del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil de la IBERO, explicó que la extracción de agua de los espacios entre las partículas del terreno provoca su compactación debido al peso de las capas superiores, por lo que advirtió que este proceso puede ocasionar daños en edificios, calles y monumentos históricos.

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Además de las afectaciones visibles, el hundimiento compromete las redes de agua potable y drenaje, cuya rehabilitación implica inversiones considerables. Ante este panorama, el especialista destacó la importancia de regular la extracción del recurso, mejorar la infraestructura y fomentar alternativas para disminuir el consumo de agua potable.

¿Por qué se hunde el suelo de la Ciudad de México?

El origen del problema se relaciona con la historia lacustre del Valle de México, donde antiguamente existían lagos y una extensa red de ríos. Las obras para desalojar este líquido modificaron progresivamente el territorio, mientras que la extracción de los acuíferos se convirtió en uno de los principales factores de los hundimientos regionales.

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De acuerdo con López, aproximadamente 70% del abastecimiento de agua de la capital proviene de pozos profundos; el resto llega del Sistema Lerma-Cutzamala. Al disminuir el agua que ocupa los espacios del subsuelo, el terreno pierde soporte y se compacta.

Las consecuencias pueden observarse en monumentos emblemáticos, como la escalinata del Ángel de la Independencia, la cual presenta una diferencia superior a dos metros respecto de las imágenes de su inauguración, en septiembre de 1910. Asimismo, explicó que construcciones como el Palacio de Bellas Artes pueden experimentar hundimientos diferenciales cuando distintas partes de sus estructuras descienden de manera desigual.

Infografía con diagramas de capas terrestres, edificios, el monumento del Ángel de la Independencia, tuberías, mapas y textos explicativos.
Un gráfico de Infobae indica que la extracción del 70% de agua subterránea en la Ciudad de México provoca la compactación del suelo y fallas en el drenaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tuberías dañadas y problemas de drenaje agravan las inundaciones

Uno de los efectos menos visibles ocurre en las redes de desagüe, que funcionan por gravedad y necesitan conservar una pendiente adecuada. Cuando el terreno se deforma, la inclinación de las tuberías puede modificarse o invertirse, lo que genera contrapendientes, estancamientos y dificultades para evacuar el agua.

A estas alteraciones se suma el deterioro de las tuberías antiguas, susceptibles a fracturas por los hundimientos y los movimientos sísmicos. Durante las precipitaciones intensas, los daños se combinan con la capacidad limitada del drenaje y las obstrucciones ocasionadas por residuos sólidos.

Por ello, López consideró fundamental rehabilitar las redes, limpiar las coladeras y dar mantenimiento a la infraestructura antes de la temporada de lluvias.

Captación pluvial y ahorro de agua: alternativas para reducir el problema

Para frenar los hundimientos, el especialista planteó controlar la extracción de agua subterránea y disminuir la demanda de agua potable.

Entre las alternativas mencionó la captación de lluvia, el tratamiento y la reutilización de aguas residuales, así como la instalación de sanitarios y dispositivos ahorradores, también recordó la responsabilidad de las constructoras de cumplir las normas y presentar estudios de factibilidad hidráulica, por lo que llamó a las autoridades a considerar los usos de suelo y los mapas de riesgo, mientras que la ciudadanía puede contribuir al evitar arrojar basura en las calles y coladeras.

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