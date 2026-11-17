El creador de contenido colombiano Deiby Ruiz se incorpora como participante al formato de telerrealidad La Mansión VIP 2 tras la salida de competidores anteriores. El video promocional exhibe la presentación oficial del concursante en el set del programa con su nombre en pantalla.

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El creador de contenido colombiano Deiby Ruiz se incorpora a La Mansión VIP 2 tras la salida voluntaria de Dany Flow y la eliminación de Abel Robles. Su llegada ocurre meses después de terminar una relación de más de una década con Katy Cardona, conocida como La Blanquita, con quien tiene un hijo en común.

Ruiz acumula 8 millones de seguidores en TikTok y 244 millones de “me gusta” en esa plataforma, cifras que lo posicionan como uno de los creadores colombianos con mayor alcance en contenido de humor centrado en relaciones de pareja. En Instagram suma 3.1 millones de seguidores.

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Nacido el 9 de septiembre de 1997 en Cali, Colombia, Ruiz abrió su canal de YouTube en 2017 para publicar sketches y videos de mayor duración, formato que acumula 12 millones de visitas. Antes de ese salto, ya construía audiencia con bromas grabadas junto a Cardona, a quien presentaba como protagonista recurrente de sus videos.

Deiby Ruiz sonríe frente a la cámara con una chaqueta oscura y un suéter de cuello alto en una habitación iluminada. (@deibyruiz)

La ruptura con Katy Cardona se dio a inicios de 2026

La pareja, que llevaba más de 10 años junta, terminó a inicios de 2026. Cardona explicó que el amor se fue apagando “por la falta de atención, romanticismo y tiempo” de Ruiz hacia ella, y señaló que se sentía sola y en segundo plano dentro de la relación.

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Ruiz, por su parte, atribuyó el distanciamiento a problemas acumulados y a la influencia de terceras personas en la dinámica de pareja. Ninguno de los dos detalló públicamente episodios concretos que derivaran en la decisión final de separarse.

Una casa registrada a nombre de la madre de Deiby Ruiz generó polémica

El quiebre de la relación destapó una disputa por el patrimonio construido durante la convivencia. Una casa que la pareja adquirió en ese periodo quedó registrada a nombre de la madre de Deiby Ruiz, hecho que generó controversia pública tras conocerse la separación.

La creadora de contenido se pronunció en sus redes y dejó un contundente mensaje para Deiby Ruiz - crédito @katy_carrdona/IG

La influenciadora Aida Victoria Merlano intervino en el caso y aconsejó públicamente a Cardona asesorarse legalmente para reclamar el patrimonio construido en pareja. La recomendación circuló en redes y amplió la discusión sobre el caso más allá del círculo cercano de ambos creadores.

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La manutención del hijo en común también fue motivo de desacuerdo

Además del litigio por la vivienda, la expareja discutió por la cifra económica destinada a la manutención del hijo que tienen en común. Ruiz propuso inicialmente 6,000,000 de pesos, monto que Cardona rechazó tras recibir asesoría legal.

El desacuerdo económico se sumó a la disputa patrimonial como uno de los frentes abiertos tras la separación, en un caso que ha captado atención en redes por la trayectoria pública de ambos creadores de contenido.

Ruiz llega a La Mansión VIP 2 junto al mexicano Yetus Prime

Deiby Ruiz entra con los brazos abiertos a la sala de La Mansión VIP mientras varios participantes sentados en el sofá aplauden su llegada. (HotSpanish Vlogs)

La incorporación de Deiby Ruiz al reality de YouTube se da junto a la del creador de contenido mexicano Yetus Prime, quien cuenta con experiencia previa en realities deportivos y de competencia. Ambos se suman a una convivencia marcada por estrategias y conflictos entre participantes, producida por HotSpanish.

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El perfil biográfico de Ruiz dentro de la competencia todavía tiene información pública limitada en cuanto a detalles no relacionados con su carrera digital. Su participación permitirá al público mexicano conocer su personalidad y desenvolvimiento durante la convivencia del programa.