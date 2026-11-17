El creador de contenido colombiano Deiby Ruiz se incorpora a La Mansión VIP 2 tras la salida voluntaria de Dany Flow y la eliminación de Abel Robles. Su llegada ocurre meses después de terminar una relación de más de una década con Katy Cardona, conocida como La Blanquita, con quien tiene un hijo en común.
Ruiz acumula 8 millones de seguidores en TikTok y 244 millones de “me gusta” en esa plataforma, cifras que lo posicionan como uno de los creadores colombianos con mayor alcance en contenido de humor centrado en relaciones de pareja. En Instagram suma 3.1 millones de seguidores.
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Nacido el 9 de septiembre de 1997 en Cali, Colombia, Ruiz abrió su canal de YouTube en 2017 para publicar sketches y videos de mayor duración, formato que acumula 12 millones de visitas. Antes de ese salto, ya construía audiencia con bromas grabadas junto a Cardona, a quien presentaba como protagonista recurrente de sus videos.
La ruptura con Katy Cardona se dio a inicios de 2026
La pareja, que llevaba más de 10 años junta, terminó a inicios de 2026. Cardona explicó que el amor se fue apagando “por la falta de atención, romanticismo y tiempo” de Ruiz hacia ella, y señaló que se sentía sola y en segundo plano dentro de la relación.
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Ruiz, por su parte, atribuyó el distanciamiento a problemas acumulados y a la influencia de terceras personas en la dinámica de pareja. Ninguno de los dos detalló públicamente episodios concretos que derivaran en la decisión final de separarse.
Una casa registrada a nombre de la madre de Deiby Ruiz generó polémica
El quiebre de la relación destapó una disputa por el patrimonio construido durante la convivencia. Una casa que la pareja adquirió en ese periodo quedó registrada a nombre de la madre de Deiby Ruiz, hecho que generó controversia pública tras conocerse la separación.
La influenciadora Aida Victoria Merlano intervino en el caso y aconsejó públicamente a Cardona asesorarse legalmente para reclamar el patrimonio construido en pareja. La recomendación circuló en redes y amplió la discusión sobre el caso más allá del círculo cercano de ambos creadores.
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La manutención del hijo en común también fue motivo de desacuerdo
Además del litigio por la vivienda, la expareja discutió por la cifra económica destinada a la manutención del hijo que tienen en común. Ruiz propuso inicialmente 6,000,000 de pesos, monto que Cardona rechazó tras recibir asesoría legal.
El desacuerdo económico se sumó a la disputa patrimonial como uno de los frentes abiertos tras la separación, en un caso que ha captado atención en redes por la trayectoria pública de ambos creadores de contenido.
Ruiz llega a La Mansión VIP 2 junto al mexicano Yetus Prime
La incorporación de Deiby Ruiz al reality de YouTube se da junto a la del creador de contenido mexicano Yetus Prime, quien cuenta con experiencia previa en realities deportivos y de competencia. Ambos se suman a una convivencia marcada por estrategias y conflictos entre participantes, producida por HotSpanish.
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El perfil biográfico de Ruiz dentro de la competencia todavía tiene información pública limitada en cuanto a detalles no relacionados con su carrera digital. Su participación permitirá al público mexicano conocer su personalidad y desenvolvimiento durante la convivencia del programa.
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