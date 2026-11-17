La influencer cuestionaría la "amistad" en una respuesta privada y marcó con “Me gusta” una publicación sobre el presunto acercamiento. (Especial)

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Las nuevas fotos que surgieron de José Eduardo Derbez junto a Mariana Bo abrieron otra ventana en una separación que todavía no deja de generar nuevos episodios y reacciones.

Después de que ambos aparecieron en un campo de tiro y en una salida nocturna, Paola Dalay expresaría sorpresa por la cercanía del actor con la DJ.

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Nuevas imágenes muestran a José Eduardo Derbez en compañía de la DJ durante salidas públicas. (Instagram)

La influencer no publicó un mensaje directo sobre las imágenes, pero su reacción llegaría por dos vías: una respuesta privada en la que se refirió a Mariana Bo como la “amiga” de su expareja y un “Me gusta” a una publicación que retomó los rumores sobre el presunto romance.

La supuesta “amiga” de José Eduardo quedó en el centro de la conversación

La frase atribuida a Paola Dalay añadió un matiz a las fotografías que comenzaron a circular el 14 de noviembre. Primero aparecieron juntos en un campo de tiro y, después, circularon en una noche de fiesta en la que se les vio cercanos.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, la creadora de contenido no sabía de las imágenes ni de un posible acercamiento entre José Eduardo Derbez y la DJ.

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Tras ser cuestionada al respecto, Paola respondería: “No, no sabía, se supone que era su ‘amiga’”. El uso de comillas en la palabra “amiga” fue el detalle que generó comentarios.

Paola Dalay señalaría que desconocía las fotografías y cuestionó la supuesta "amistad" entre el actor y Mariana Bo. (YouTube)

La frase no confirma que la DJ y el actor hayan mantenido una relación mientras él seguía con la influencer. Tampoco prueba que Paola Dalay haya acusado a alguno de los dos de alguna especie de “traición”.

Así, la respuesta de Dalay trasladó la conversación de las fotos al vínculo previo que ella habría tenido con Mariana Bo. A falta de una postura de los dos protagonistas, las redes sociales interpretaron cada gesto como una señal sobre la naturaleza de esa cercanía.

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Un “Me gusta” reforzó que la creadora de contenido seguía atenta a los rumores

Mientras la frase sobre la supuesta amiga circulaba entre cuentas de espectáculos, Paola Dalay también dejó una interacción visible en Instagram. La influencer marcó con “Me gusta” una publicación que hablaba de las imágenes entre su expareja y la DJ.

El gesto no equivale a una declaración sobre José Eduardo Derbez ni sobre Mariana Bo , pero mostró que Paola se enteró de las versiones.

Las fotografías llegaron pocos días después de que la influencer enfrentara otra discusión pública por el video junto a César Romo .

En esa controversia, Dalay insistió en que su relación con Derbez había terminado meses antes del anuncio del 1 de noviembre y negó que existiera una infidelidad.

La influencer registró un "Me gusta" en una publicación sobre los rumores que engloban a su expareja y su supesta nueva relación. (Instagram)

De esta manera, la actividad en Instagram alimentó la idea de un intercambio de reacciones entre la expareja. Ninguno de esos elementos permite concluir que exista un conflicto entre ellos, aunque el entorno digital volvió a leer cada publicación bajo la sombra de su ruptura.

“No hay novio todavía”: la respuesta de Paola Dalay sobre César Romo

Antes de que se amplificaran las fotos de Derbez con Mariana Bo, Paola Dalay respondió a una seguidora que le pidió una imagen con su novio. Su contestación dejó claro que, pese a la cercanía pública con César Romo, ella aún no define ese vínculo como una relación formal.

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El 16 de noviembre, Dalay escribió: “Jajaja no hay novio todavía” , junto a una selfie publicada en sus historias.

Un día antes, César Romo había comentado “Guapísima” en una publicación de la influencer, con un emoji de ojos de corazón.

José Eduardo Derbez, por su parte, dijo el 8 de noviembre que estaba soltero, antes de que surgieran las imágenes con Mariana Bo.

Dalay descarta un noviazgo con César Romo y aclaró en sus redes sociales que todavía no tiene pareja formal. (@paodalay_2203)

La nueva polémica quedó atrapada entre fotos, interacciones y una reacción en el nuevo capítulo de una ruptura que todavía se sigue leyendo a través de redes sociales.

Por ahora, los cuatro nombres permanecen dentro de la misma conversación, aunque ninguno de los supuestos nuevos romances ha sido confirmado como una relación formal.