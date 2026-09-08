CJNG y Cártel de Sinaloa encabezan uso de criptomonedas para lavado de dinero

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración de la criptomoneda bitcóin tomada el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo

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El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidaron como las principales organizaciones criminales que utilizan criptomonedas para blanquear las ganancias del tráfico de drogas, según explicó Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en entrevista con Infobae México.

De acuerdo con el exfuncionario estadounidense, ambas estructuras utilizan estos activos digitales para mover miles de millones de dólares y evitar el sistema bancario tradicional con el objetivo de enviar el dinero de regreso a México.

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TRM Labs, una firma de EEUU de análisis de criptomonedas, describió que estos activos favorecen a las organizaciones criminales debido a que ya no usan el establecimiento de empresas fachada u otras técnicas más costosas.

“Las criptomonedas facilitan de manera más eficiente el funcionamiento de las redes criminales internacionales que antes dependían de complejas y costosas empresas pantalla”, refirió.

Cómo el Cártel de Sinaloa convertiría efectivo en activos digitales

(Jovani Pérez/Infobae)

Vigil explicó que el Cártel de Sinaloa recauda el dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas en distintas ciudades de Estados Unidos y lo transforma en criptomonedas con apoyo de intermediarios internacionales.

La organización criminal, que desde septiembre de 2024 se encuentra en una disputa interna entre sus facciones, evitaría depositar fondos en cuentas bancarias porque eso representa el mayor riesgo de exposición ante las autoridades estadounidenses.

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“Ellos no ponen dinero en cuentas bancarias, ellos mueven en efectivo, compran criptomonedas”, detalló Vigil.

El proceso de conversión del dinero en efectivo también se apoya en el uso de mulas: personas contratadas para realizar múltiples transacciones pequeñas en cajeros automáticos de criptomonedas con el objetivo de no llamar la atención de los sistemas de vigilancia financiera.

El blanqueo de activos a través de criptomonedas

Imagen de archivo. En esta imagen se ve una representación de la criptomoneda virtual Bitcoin. Ilustración tomada el 14 de junio de 2021. REUTERS/Edgar Su/Ilustración/Archivo

El exfuncionario de la DEA explicó que el lavado de dinero a través de criptomonedas se realiza en tres etapas sucesivas. La primera consiste en la colocación: convertir el efectivo en moneda digital mediante intermediarios y cajeros automáticos de activos digitales.

La segunda fase implica el uso de “mulas” o personas especializadas que realizan compras fraccionadas para no dejar rastro de las operaciones. La tercera etapa consiste en ejecutar transacciones rápidas entre distintas cadenas de bloques (que forman parte del llamado blockchain de las criptomonedas) para “confundir a analistas”, antes de retirar el dinero como si proviniera de una fuente legítima.

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Vigil explicó que el mecanismo resulta eficaz porque el registro público de blockchain no permite identificar con facilidad quién compra o vende las monedas.

El CJNG y la compra de precursores químicos

Una granja de criptomonedas mediante la que se crean nuevas unidades a través de personas llamadas "mineros", quienes resuelven operaciones matemáticas para lograrlo. Foto: SSP Puebla

El exagente de la DEA explicó que el CJNG estaría colaborando con redes chinas para mover fondos ilícitos y adquirir precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas. Este esquema conecta el dinero generado en el mercado estadounidense con proveedores en mercados extranjeros a través de circuitos que operan al margen del sistema financiero regulado.

Sus operaciones también se realizarían a través de la recaudación del efectivo de la venta de drogas en diversas ciudades estadounidenses, para luego convertirlo en moneda digital, que puede ser bitcoins, ethereum, entre otras, que finalmente les permite pagar los suministros de precursores químicos.

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Las dificultades para rastrear las operaciones con criptomonedas

Fotografía de archivo de un cajero de criptomonedas . EFE/ Isaac Esquivel

Vigil explicó que las agencias de seguridad necesitarían desarrollar redes de informantes, inteligencia específica e intercepciones telefónicas para detectar operaciones de lavado de dinero mediante criptomonedas, dado que el análisis de transacciones del registro público del blockchain no resulta suficiente por sí solo.

Además de las criptomonedas, dijo, los cárteles lavan el dinero a través del comercio, ya sea comprando en Estados Unidos electrónicos, textiles, diamantes u oro para luego venderlo en México.

“Siempre nos hemos ido en contra de la infraestructura financiera, pero la cosa es que no ponen el dinero aquí en cuentas bancarias, que es un riesgo muy grande para ellos. Entrando a México pueden comprar, terrenos, negocios, centros comerciales, restaurantes, ganado... El dinero se lava muy, muy fácil”, afirmó.

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Cabe señalar que un caso reciente se publicó el pasado 4 de septiembre, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un ciudadano mexicano se declaró culpable de lavar aproximadamente 4 millones de dólares procedentes del narcotráfico en Estados Unidos para regresarlo a México a través de criptomonedas.

Ilustración fotográfica de representaciones del bitcóin y otras criptomonedas en una pantalla que muestra códigos binarios, vistas a través de una lupa. 27 septiembre 2021. REUTERS/Florence Lo

De acuerdo con los documentos judiciales, Carlos Erick Vázquez González trabajaba con intermediarios financieros que organizaban la recolección de ganancias del narco en diversas ciudades de EEUU para luego blanquearlas y enviarlos mediante criptomonedas a México.

El mexicano recibió cerca de 4 millones de dólares en una billetera de criptomonedas que tenía bajo su control, los cuales luego transfirió para ocultar su origen. Finalmente las vendió por dólares estadounidenses en México y devolvía el efectivo al intermediario que había organizado la recolección de ganancias.

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Por esto, Vázquez González recibía una comisión de 40 mil dólares, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.