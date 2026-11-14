EEUU le revoca la visa a Karina Torres durante viaje con Wendy Guevara: la influencer buscará aclarar su situación

Luego de quedar varada antes de abordar, la creadora de contenido sreveló que su defensa ya inició gestiones y esperará conocer el motivo. (Especial)

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Karina Torres tenía las maletas listas para viajar a Los Ángeles con Wendy Guevara, pero el trayecto quedó suspendido antes de despegar.

La integrante de Las Perdidas aseguró que, al momento de presentar sus documentos, en el aeropuerto recibió una notificación que no esperaba: su visa para Estados Unidos aparecía como revocada.

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Personal de la aerolínea en la Ciudad de México remitió a la influencer al consulado de Estados Unidos tras negarle el abordaje. (Redes Sociales)

La influencer aseguró que nadie le explicó en ese momento qué originó la medida. Con un viaje frustrado y varias dudas sobre su estatus migratorio, la “Licenciada” decidió buscar la ayuda de un abogado de migración para conocer el motivo y definir cómo intentará resolver el caso.

Una revisión de documentos frustró el viaje a Los Ángeles

La situación habría ocurrido en la Ciudad de México, cuando Karina estaba por abordar el vuelo con Wendy Guevara. Según relató en sus redes, entregó su nombre, su pasaporte y su visa, pero recibió una respuesta que no esperaba.

La influencer explicó que desde la aerolínea le comunicaron que no podía continuar con el viaje porque el documento aparecía como revocado: “Mi visa me la revocaron por unos trucos”.

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Karina Torres suspendió su viaje a Los Ángeles con Wendy Guevara debido a la revocación de su visa estadounidense. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

En ese momento, también le habrían indicado que debía acudir al consulado de Estados Unidos en la capital mexicana. Poco después reconoció que la falta de una explicación es lo que más le desconcierta: “Yo ni supe ni por qué, hermanas”.

Ahora, la integrante de Las Perdidas dice que su defensa ya inició las gestiones necesarias. Su objetivo es conocer primero la causa de la revocación y, a partir de esa respuesta, decidir si corresponde iniciar un nuevo trámite o presentar algún recurso.

Karina Torres rechazó haber trabajado sin autorización en Estados Unidos

La revelación abrió la puerta a especulaciones sobre una posible actividad laboral sin autorización. La “Licenciada” buscó responder a ese señalamiento y sostuvo que su condición migratoria era la de visitante.

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Recordó que había viajado previamente a Miami y a Washington. Sobre esta última visita, dijo que acudió a una presencia, aunque remarcó que no recibió pago por asistir.

La creadora de contenido defendió su versión: “Yo no he ido a trabajar a Estados Unidos, perr...”. Después precisó que “no ha cobrado ni un peso ni ha ido a trabajar a territorio estadounidense para ningún evento”.

La integrante de Las Perdidas recurre a un abogado de migración para aclarar el motivo de la cancelación de su documento. (Foto: Instagram)

En octubre de 2025, Karina Torres ya había hablado de su visa de turista y de sus viajes internacionales. En ese momento, aseguró que no enfrentó dificultades con las autoridades estadounidenses y que su cambio de identidad de género tampoco complicó el trámite.

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Ese antecedente contrasta con su relato actual, aunque todavía no permite establecer en qué momento cambió su estatus migratorio. Tampoco se conoce si la revocación ocurrió antes o después de las visitas que mencionó durante su transmisión.

El problema migratorio llega en una etapa de nuevos proyectos

La revocación llega mientras Karina Torres amplía su agenda fuera de las transmisiones en redes sociales. En días recientes confirmó su incorporación a Inocencia, producción en la que compartirá créditos con Biby Gaytán.

Torres también espera el estreno de una película mexicana junto a Consuelo Duval , Roxana Castellanos y María Elisa Camargo .

La creadora de contenido prepara un pódcast con Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K, después del reciente reencuentro público de integrantes de Las Perdidas .

En octubre, la trayectoria de Wendy Guevara, Karina Torres y Paola Suárez fue analizada en un encuentro sobre arte, activismo y derechos de la comunidad LGBTQI+ en la Harvard Kennedy School.

Las integrantes de Las Perdidas proyectan un nuevo programa en formato de pódcast. (@kimberly_lamaspreciosa)

Así, el vuelo a Los Ángeles quedó en tierra, pero el caso apenas comienza para Karina Torres. Entre los planes que comparte con Wendy Guevara y los proyectos que prepara en México, la influencer espera que la respuesta de las autoridades estadounidenses le devuelva una explicación y, quizá, la posibilidad de volver a cruzar la frontera.

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