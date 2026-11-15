Qué hacer para evitar el aumento de peso durante la perimenopausia

La disminución de estrógenos en la perimenopausia acelera la acumulación de grasa en el abdomen y reduce la masa magra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La perimenopausia puede favorecer el aumento de peso por cambios hormonales, pérdida de masa muscular, alteraciones del sueño y mayor acumulación de grasa abdominal. Aun así, no es un proceso inevitable: actuar desde los primeros ciclos irregulares puede reducir la ganancia de grasa y proteger la salud cardiometabólica.

La prevención requiere una estrategia sostenida que combine alimentación, movimiento, descanso, manejo del estrés y revisión médica. La meta no debe ser una dieta restrictiva de corto plazo, sino conservar músculo, limitar el exceso de energía y evitar que la grasa se concentre en el abdomen.

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Durante la transición menopáusica, los estrógenos disminuyen y cambia la distribución corporal de la grasa. La evidencia citada por la Sociedad Norteamericana de Menopausia indica que, cerca de los dos años previos a la última menstruación, se acelera la acumulación de tejido adiposo visceral y comienza a reducirse la masa magra.

Ajustar la alimentación sin caer en dietas extremas

La primera medida consiste en adecuar la ingesta a un gasto energético que suele descender con la edad y con la pérdida de músculo. La Mayo Clinic señala que muchas mujeres necesitan alrededor de 200 calorías menos al día durante la década de los 50 que en etapas anteriores, si mantienen el mismo nivel de actividad.

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Ese ajuste no implica pasar hambre ni eliminar grupos enteros de alimentos. El objetivo es reducir la densidad calórica de la dieta y aumentar la presencia de alimentos que aporten fibra, agua, proteínas y micronutrientes.

Las verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas pueden ocupar una parte central del plato. Estos alimentos favorecen la saciedad y ayudan a disminuir el consumo habitual de productos ultraprocesados, bollería, azúcares añadidos y grasas saturadas.

La Universidad de Míchigan recomienda evitar los ciclos de restricciones intensas seguidos de recuperación de peso. Este patrón, conocido como peso yo-yo, suele dificultar el mantenimiento de hábitos estables y puede perjudicar la relación con la comida.

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Una alimentación útil durante la perimenopausia debe ser suficiente, regular y sostenible. Mantener comidas completas y satisfactorias reduce el riesgo de llegar a la noche con hambre intensa y recurrir a alimentos de alta densidad calórica.

La Mayo Clinic señala que las mujeres en la década de los 50 años requieren alrededor de 200 calorías menos al día si conservan su nivel de actividad habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Priorizar proteínas para preservar la masa muscular

La pérdida de músculo es uno de los cambios que más influye en el aumento de peso durante esta etapa. La masa magra contribuye al gasto energético en reposo, por lo que su descenso reduce la cantidad de energía que el cuerpo utiliza incluso fuera del ejercicio.

Por ese motivo, la proteína debe tener un lugar definido en la alimentación cotidiana. La Menopause Society y materiales de la Mayo Clinic sugieren que muchas mujeres pueden requerir entre 1 y 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, según su actividad física, estado de salud y objetivos.

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Las fuentes de proteína pueden incluir pescado, huevos, yogur bajo en grasa, pollo, pavo, legumbres, tofu y frutos secos. Incluir una de estas opciones en cada comida principal puede ayudar a preservar la masa muscular y prolongar la saciedad.

Las personas con enfermedad renal crónica u otras condiciones que afecten el metabolismo de las proteínas deben individualizar estas recomendaciones con su equipo de salud. La cantidad apropiada no es igual para todas las mujeres.

Reducir azúcares líquidos, alcohol y carbohidratos refinados

Las bebidas pueden aportar una parte relevante de las calorías que favorecen la ganancia gradual de peso. Los refrescos, jugos comerciales, bebidas energéticas y cafés con azúcar, cremas o siropes pueden sumar energía sin generar una sensación de saciedad proporcional.

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La Cleveland Clinic aconseja sustituir esas opciones por agua, agua con gas, infusiones sin azúcar y café con cantidades moderadas de leche. Esta clase de cambios permite reducir calorías sin alterar de forma drástica las comidas principales.

También conviene limitar el alcohol. Además de aportar calorías, puede afectar el sueño y dificultar el control de la ingesta. Reducirlo resulta especialmente útil cuando existen sofocos nocturnos, despertares frecuentes o riesgo cardiometabólico elevado.

Los carbohidratos refinados, como el pan blanco, la bollería y algunas pastas, deben dejar de ser la base de la alimentación. En su lugar, conviene priorizar legumbres, frutas, verduras y granos integrales, que aportan más fibra y producen una liberación de energía más gradual.

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El consumo diario de 1 a 1.2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal protege el músculo durante la transición menopáusica.

Combinar ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza

La actividad física regular es una de las herramientas más eficaces para evitar la acumulación de grasa y conservar la capacidad funcional. Las recomendaciones recogidas por la Mayo Clinic y otras guías especializadas proponen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o entre 75 y 150 minutos de ejercicio vigoroso.

Caminar a paso rápido, nadar, bailar, andar en bicicleta o correr son alternativas válidas. La mejor elección es aquella que resulte compatible con la condición física, el tiempo disponible y las preferencias de cada persona.

El ejercicio aeróbico debe complementarse con trabajo de fuerza por lo menos dos veces por semana. Las pesas, las bandas elásticas, las máquinas y los ejercicios con el propio peso corporal estimulan el músculo y ayudan a sostener el gasto energético basal.

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El entrenamiento de fuerza también favorece la salud ósea, el equilibrio y la sensibilidad a la insulina. Estos beneficios cobran especial valor durante la perimenopausia, cuando la reducción de estrógenos se asocia con pérdida de densidad mineral ósea y mayor riesgo de resistencia a la insulina.

La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia plantea que la combinación de actividad aeróbica, fuerza y ejercicios de equilibrio es una opción adecuada para mujeres peri y posmenopáusicas. El Pilates, el yoga y el tai chi pueden complementar el plan al mejorar la movilidad, la estabilidad y el manejo del estrés.

Las guías médicas recomiendan sumar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico y dos sesiones de entrenamiento de fuerza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar el sueño ayuda a controlar el apetito

Dormir mal puede modificar el hambre, la saciedad y la elección de alimentos. Los sofocos, las sudoraciones nocturnas, la ansiedad y los despertares frecuentes son comunes durante la perimenopausia y pueden favorecer una mayor ingesta de alimentos ricos en azúcar y grasa.

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La información revisada por Stanford vincula el sueño insuficiente con cambios en la leptina y la grelina, hormonas relacionadas con la regulación del apetito. También se asocia con peor tolerancia a la glucosa y menor sensibilidad a la insulina.

Para mejorar el descanso, conviene mantener horarios regulares, disminuir el uso de pantallas antes de acostarse y evitar la cafeína o el alcohol durante la tarde y la noche. Mantener el dormitorio fresco, usar ropa liviana y elegir ropa de cama transpirable puede aliviar las molestias vasomotoras.

Cuando el insomnio persiste o hay ronquidos, pausas respiratorias, somnolencia diurna intensa o síntomas de depresión, es necesario consultar. La apnea obstructiva del sueño y otros trastornos pueden requerir un tratamiento específico.

Abordar el estrés y la alimentación emocional

El estrés prolongado puede favorecer el aumento de grasa abdominal y la búsqueda de alimentos como forma de alivio emocional. Durante la perimenopausia, las responsabilidades laborales, familiares y de cuidado pueden coincidir con síntomas físicos que deterioran el descanso y el estado de ánimo.

La prevención del aumento de peso debe incluir recursos para identificar cuándo la ingesta responde al hambre fisiológica y cuándo aparece ante el aburrimiento, la ansiedad, el cansancio o la frustración. Un registro de comidas y bebidas puede ayudar a detectar esos patrones.

Las técnicas de respiración, la meditación, los estiramientos, el yoga o una caminata breve pueden convertirse en alternativas ante el impulso de comer por estrés. El apoyo de amistades, familiares o grupos de ejercicio también puede facilitar la continuidad de los cambios.

La falta de sueño altera los niveles de grelina y leptina, dos hormonas encargadas de regular la saciedad y el apetito. (Freepik)

Revisar medicamentos y consultar cuando el peso sigue aumentando

Algunos fármacos pueden contribuir al aumento de peso. Entre ellos figuran ciertos antidepresivos, antipsicóticos y glucocorticoides. Una revisión médica periódica permite valorar si existen alternativas con menor impacto sobre el peso, cuando el tratamiento y la condición clínica lo permiten.

También es importante descartar problemas de tiroides, depresión, trastornos del sueño y otras enfermedades que pueden influir en los cambios corporales. La Cleveland Clinic recomienda evaluar estas causas cuando el aumento de grasa abdominal persiste pese a modificaciones sostenidas de alimentación y actividad.

La terapia hormonal de la menopausia puede mejorar sofocos, síntomas genitourinarios y otros cuadros para los que está indicada. Según la evidencia revisada, también puede atenuar la acumulación de grasa central, pero no debe utilizarse como tratamiento para bajar de peso.

En casos de obesidad con comorbilidades, un equipo médico puede evaluar fármacos antiobesidad o cirugía metabólica. Estas alternativas no reemplazan la nutrición, el ejercicio, el descanso y el acompañamiento conductual, que siguen siendo la base del tratamiento.

Evitar el aumento de peso en la perimenopausia exige constancia más que perfección. Los cambios pequeños, medibles y adaptados a la vida diaria pueden preservar la masa muscular, limitar la grasa visceral y reducir el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular.