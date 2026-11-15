Desfile de la Revolución Mexicana: fecha, horario, rutas y quiénes participan para conmemorar los 116 años de esta fecha histórica

CIUDAD DE MÉXICO, 20NOVIEMBRE2025. Elementos del ejército, caracterizados con vestimentas de la época revolucionaria, desfilaron frente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum e integrantes de su gabinete. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

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Se cumplen 116 años del Aniversario de la Revolución Mexicana y con él llega el clásico desfile que se realiza año con año para honrar a quienes participaron en este hecho histórico.

Contrario a lo que varios pensaban, que el desfile sería el lunes 16 de noviembre, debido a que este día será el puente oficial para los trabajadores. Este año el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana en la Ciudad de México se realizará el viernes 20 de noviembre de 2026, con inicio programado a las 10:00 horas.

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La ruta partirá de la plancha del Zócalo y terminará en la explanada del Monumento a la Revolución. El recorrido previsto pasará por las siguientes calles:

Plaza de la Constitución

Calle 5 de Mayo

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Juárez

Avenida de la República

Por esta razón se anticipan afectaciones y cierres viales en el Centro Histórico y en los accesos al Zócalo y al Monumento a la Revolución.

La autoridad señala estar pendiente de los avisos de Orientación Vial de la SSC antes de salir, pues los cortes específicos pueden actualizarse.

Las Fuerzas Armadas mexicanas participan con vehículos, caballos y exhibiciones en el tradicional desfile del 20 de noviembre. Créditos: Presidencia

El desfile está programado para llevarse a cabo el próximo viernes 20 de noviembre de 2026 en la CDMX.

De acuerdo con los preparativos reportados por la Secretaría de la Defensa Nacional, participarán:

2,911 integrantes del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional.

100 charros civiles .

40 soldados del Servicio Militar Nacional .

22 niñas y niños , además de 15 civiles en las representaciones históricas.

Contingentes que evocarán episodios y personajes de la Revolución, incluidos Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y la participación de las adelitas .

Agrupamientos con 486 caballos , 14 aeronaves , 69 vehículos , 16 vehículos antiguos , seis motocicletas, tres canes y tres águilas.

Una Bandera Monumental y cuatro Banderas de Guerra.

El desfile incluirá escenas históricas, entre ellas una carga de caballería y referencias al ferrocarril, junto con demostraciones de capacidades de las Fuerzas Armadas.

También se ha dado a conocer que se llevará a cabo el Concurso Fotográfico Desfile Cívico-Militar 2026 que tendrá premios en efectivo.

Elementos del Ejército Mexicano participan en demostraciones a caballo y presentan indumentarias históricas y trajes tradicionales. Frente a contingentes con sombreros de charro y uniformes de época, una militar con uniforme de campaña se dirige a la cámara para exponer las actividades y los contingentes ecuestres. (@SEDENA)

Qué es el Concurso Fotográfico Desfile Cívico-Militar 2026 y cómo participar

El Concurso Fotográfico del Desfile Cívico-Militar 2026 es una convocatoria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para que el público comparta imágenes tomadas durante el desfile conmemorativo del CXVI aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la Ciudad de México.

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Busca reconocer fotografías que retraten la participación, disciplina, trabajo y patriotismo del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional durante el evento.

Categorías

Junior: menores de 15 años; fotografías tomadas automáticamente con celular.

Amateur: personas de 15 a 30 años; con cualquier dispositivo, en modo automático o manual.

Master: mayores de 30 años; con cualquier dispositivo, en modo automático o manual.

Cómo participar

Toma una sola fotografía original e inédita durante el desfile del 20 de noviembre en la CDMX. Envíala entre el 20 y el 29 de noviembre de 2026 al correo correspondiente: Junior: concurso_foto_junior_2026@defensa.gob.mx

Amateur: concurso_foto_amateur_2026@defensa.gob.mx

Master: concurso_foto_master_2026@defensa.gob.mx Adjunta: La foto en formato JPG o JPEG , con resolución mínima de 4,000 píxeles .

Título y breve descripción.

Fecha y lugar exacto de la toma, así como el dispositivo o cámara utilizada.

Carta firmada de aceptación de las bases, autoría y cesión de derechos.

Solo se permiten ajustes básicos, como brillo y encuadre. No se aceptarán fotomontajes, alteraciones sustanciales ni imágenes generadas o modificadas con IA generativa.

Los resultados se publicarán el 3 de diciembre y la premiación está prevista para el 10 de diciembre de 2026. Se otorgarán premios de 10 mil, 6 mil 500 y 3 mil 500 pesos a los tres primeros lugares de cada categoría, respectivamente.

Desfile para conmemorar la Revolución Mexicana: la tradición que ayuda a mantener viva la memoria

El desfile se realiza para recordar el inicio de la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero llamó a levantarse contra el régimen de Porfirio Díaz mediante el Plan de San Luis. Con el tiempo, la conmemoración se convirtió en una forma de preservar la memoria de ese proceso histórico, reforzar la identidad nacional y reconocer sus demandas democráticas y sociales.

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La tradición no nació como el actual desfile cívico-militar. Su antecedente fue una carrera de relevos Toluca–Ciudad de México, en 1928. Al año siguiente, durante el gobierno de Emilio Portes Gil, se realizaron maniobras y exhibiciones militares y deportivas en Balbuena.

El primer desfile formal se llevó a cabo el 20 de noviembre de 1930, por el XX aniversario del comienzo de la Revolución. Tuvo inicialmente un carácter cívico-deportivo: incluyó contingentes de estudiantes, atletas, agrupaciones juveniles y militares, además de actividades ecuestres y artísticas. La idea era conmemorar la gesta sin reducirla a su dimensión bélica y proyectar valores de unidad, organización, disciplina y reconciliación nacional.

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Desfile militar por el día de la revolución mexicana dirigido por la Presidenta Claudia Sheinbaum- Créditos: Presidencia

La tradición se consolidó durante el cardenismo. En 1936, el Senado aprobó establecer el 20 de noviembre como fecha oficial de celebración nacional. Con los años, el acto fue incorporando de forma más visible a las Fuerzas Armadas y a representaciones históricas, hasta evolucionar al formato cívico-militar actual.