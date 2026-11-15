RTP de la CDMX presenta Ruta del maíz que conectará Topilejo con la estación La Joya del Metrobús

Varios autobuses verdes de la Red de Transporte de Pasajeros permanecen alineados junto a un cartel informativo de la nueva Ruta del Maíz hacia Topilejo. (Jefatura Gobierno CDMX)

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El Gobierno de la Ciudad de México junto con la Secretaría de Movilidad (Semov) presentó la nueva línea de Red de Transporte de Pasajeros (RTP), la ruta del maíz facilitará el traslado de pobladores de San Miguel Topilejo, pueblo originario de Tlalpan. Este servicio permitirá que los habitantes puedan trasladarse hasta La Joya, estación de la Línea 1 del Metrobús, y también mejorará su conexión con el Estadio Azteca y el Metro Universidad del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio el banderazo de salida a La Ruta del Maíz, un servicio que incorporará nuevas unidades eléctricas de RTP para reforzar cuatro rutas ya existentes en el pueblo de Topilejo, como parte de la primera etapa del mejoramiento de la movilidad en esa comunidad.

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Durante la presentación de los autobuses eléctricos, la mandataria capitalina señaló que la puesta en marcha de esta ruta forma parte del compromiso de su administración para apoyar a las zonas más alejadas de la Ciudad de México, en particular a los pueblos originarios asentados en la periferia.

Autoridades y representantes presentan el servicio de la Ruta del maíz de la Red de Transporte de Pasajeros que conectará el pueblo de Topilejo con la estación La Joya del Metrobús. (Jefatura Gobierno CDMX)

“Presentamos la ruta de Topilejo a La Joya como una alternativa que busca ampliar la cobertura del transporte público y acercar mejores opciones de traslados para las familias”, fue parte del mensaje que emitieron las autoridades este domingo 15 de noviembre.

Brugada Molina afirmó que para la Ciudad de México es prioritario fortalecer la movilidad de los pueblos originarios ubicados en los límites de la capital, al considerar que estas comunidades se han convertido en el centro de las políticas públicas del gobierno local.

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Ruta del Maíz Topilejo RTP: horarios, servicio y costo

Unidades eléctricas operarán en la ruta Topilejo - La Joya en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

De acuerdo con las autoridades, la ruta del maíz en Topilejo comprende una serie de cuatro rutas ya existentes, se buscará fortalecer el servicio, aumentar el número de autobuses que brindan servicio y reducir los tiempos de espera. La ruta del maíz se conforma por las rutas: 34B Topilejo-Estadio Azteca, Topilejo-Metro Universidad y San Miguel Tehuisco a Xochimilco.

La nueva ruta comprende de Topilejo a La Joya, se pretende que el recorrido comprenda de una hora y media cada autobús, la frecuencia de salida será de 10 a 15 minutos, a partir de este 15 de noviembre estará en marcha el servicio. También se integrarán los servicios que lleguen al Estadio Azteca y al paradero del Metro Universidad, al exterior de Ciudad Universitaria.

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El costo será de cuatro pesos ($4.00), mientras que el horario será de las 04:30 horas hasta las 24:00 horas (medianoche), se espera que operen los siete días de la semana.

La Ruta del Maíz combina movilidad, accesibilidad y una identidad vinculada con los pueblos originarios. Estos son los detalles más importantes de la ruta del maíz RTP Topilejo - La Joya:

Un autobús de la Red de Transporte de Pasajeros luce la rotulación de la Ruta del maíz, que conectará el poblado de San Miguel Topilejo con la estación La Joya en la Ciudad de México. (Jefatura Gobierno CDMX)

Los autobuses tienen espacio para sillas de ruedas, asientos preferenciales, cámaras de videovigilancia y dispositivos para facilitar el acceso de personas mayores, niñas y niños.

El sistema de monitoreo en tiempo real permitirá conocer la distancia entre unidades, los tiempos de paso y los puntos con mayor ascenso y descenso de pasajeros.

La tarifa de RTP es de cuatro pesos , presentada por las autoridades como una opción asequible para las familias.

La denominación alude al maíz cultivado en Tlalpan como raíz, memoria e identidad de los pueblos originarios.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) busca reducir la espera de una hora y media a frecuencias de entre 10 y 15 minutos .

Las rutas fortalecidas conectan Topilejo con Ciudad Universitaria , el Estadio Azteca, Xochimilco y la estación La Joya del Metrobús.

El servicio incluye autobuses de 04:30 horas a 12:00 de la noche ; la jefa de Gobierno también planteó una vigilancia comunitaria de horarios y frecuencias.

La demanda de Loloigque para contar con una ruta hacia Ciudad Universitaria será atendida con más autobuses.

Brugada Molina subrayó que su administración destina 2 mil millones de pesos para la adquisición de cerca de 400 autobuses eléctricos, unidades que, aunque cuestan el doble de recursos, permiten la transformación de la infraestructura de movilidad en la Ciudad de México, esto con el compromiso de implementar vehículos que no contaminen.

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