Thalía: una enfermedad crónica y los negocios millonarios detrás de su nueva etapa lejos de los conciertos

La artista mexicana construyó un negocio internacional fuera de los escenarios tras pausar sus presentaciones en vivo por secuelas de la enfermedad de Lyme. EFE/ Marlon Pacheco

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La cantante mexicana Thalía reapareció en los escenarios masivos de la capital del país tras ocho años de ausencia de conciertos propios, marcada por las secuelas físicas de una enfermedad bacteriana crónica y la transformación de su patrimonio financiero hacia negocios fuera de la música en vivo.

La intérprete acumula una fortuna calculada en 60,000,000 dólares a través de empresas de moda, perfumería y cosméticos, cuyos acuerdos de distribución generaron hasta 250,000,000 dólares anuales en ventas minoristas dentro de Estados Unidos, cifras que superaron las ganancias habituales obtenidas en taquilla.

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El 13 de noviembre, la artista subió como invitada al escenario del Estadio GNP Seguros ante 65 mil personas en la alcaldía Iztacalco, durante la primera fecha de la cantante colombiana Karol G en la Ciudad de México.

La artista mexicana volvió a los escenarios de la capital tras ocho años de ausencia en un número musical que detonó fuertes críticas en redes sociales. (Ricardo Téllez/Infobae México)

El Auditorio Nacional albergó su último concierto en solitario en 2016

El último concierto formal de Thalía en la capital ocurrió el 18 de octubre de 2016. En esa fecha concluyó su gira “Latina Love Tour” en el Auditorio Nacional, con localidades agotadas y una asistencia de 10 mil espectadores.

Esa presentación duró dos horas y reunió un repertorio de 30 canciones. Durante el espectáculo, la cantante compartió el templete con Sasha Sokol, Benny Ibarra y Erik Rubín para interpretar temas de la agrupación Timbiriche.

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Desde ese cierre de gira en 2016, la intérprete no volvió a montar espectáculos propios en territorio nacional. Su carrera de más de tres décadas como solista registró siete giras formales, la mayoría con menos de 15 fechas programadas.

Antes de su presentación de 2016, la artista acumuló otro receso de nueve años entre el “High Voltage Tour” de 2004 y el “Viva! Tour” de abril de 2013, que también tuvo por sede el Auditorio Nacional.

El paso del Latina Love Tour por el Auditorio Nacional en octubre de 2016 representó la última serie de presentaciones en solitario de la intérprete en la Ciudad de México. (Foto: Instagram/@thalia)

La bacteria del Lyme condicionó la actividad escénica de la cantante

El padecimiento de la enfermedad de Lyme frenó la posibilidad de realizar traslados prolongados y ensayos diarios. Thalía contrajo la bacteria a finales de 2007 por la picadura de una garrapata en una zona boscosa de Nueva York, durante las últimas semanas de su primer embarazo.

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En su libro testimonial “Cada día más fuerte”, la cantante documentó el proceso inicial del padecimiento. Relató episodios de sudoraciones extremas, debilidad motriz e hipersensibilidad cutánea que le impidieron el roce con las sábanas o su propio cabello.

“Casi nadie sabe que me despierto cada día con un dolor que se extiende por todo mi cuerpo. Siento que un autobús me atropelló”, declaró la intérprete en enero de 2020 al abordar la condición degenerativa con la que convive.

Su media hermana Laura Zapata describió la severidad de las secuelas articulares en declaraciones públicas de 2022. Explicó que la cantante le relató momentos en los que le resultó imposible levantarse de la cama por el dolor en las coyunturas corporales.

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El esfuerzo de una gira exigía jornadas de ensayo de seis horas y traslados continuos entre ciudades. Esas demandas físicas detonaban episodios de fatiga extrema y dolor muscular agudo asociados a la bacteria Borrelia.

El padecimiento de la enfermedad de Lyme y sus secuelas de fatiga y dolor articular crónico limitaron las exigencias físicas de los ensayos y los traslados de una gira. (@thalia)

El modelo empresarial sustituyó los ingresos de taquilla

La radicación permanente en Estados Unidos definió el manejo de sus tiempos profesionales. Tras contraer matrimonio con el productor Tommy Mottola en el año 2000, la cantante estableció su domicilio en Connecticut y Florida junto a sus dos hijos.

La necesidad de generar ingresos mediante la venta de boletos quedó desplazada por contratos comerciales. Su marca personal incursionó en líneas de calzado, productos para el cabello, joyería y prendas de vestir distribuidas en cadenas departamentales.

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En 2026, la artista participó en la serie de televisión empresarial “The CEO Club”, donde definió su actividad profesional: “Es hermoso ser una marca viviente”.

Las plataformas digitales y las regalías de catálogo completaron su estructura de ingresos. La monetización de sus perfiles en redes sociales genera cientos de miles de dólares al año por pautas de publicidad, sin necesidad de asumir el desgaste logístico de los viajes.

La expansión de marcas de moda, cosméticos y licencias comerciales en Estados Unidos transformó el modelo de ingresos de la artista, sin depender de la venta de boletaje. REUTERS/Mario Anzuoni

El retorno en el Estadio GNP Seguros expuso el costo del retiro escénico

La presentación el 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros despertó señalamientos técnicos tras el dueto con Karol G. Las artistas interpretaron fragmentos de “Piel morena”, “Amor a la mexicana” y “¿A quién le importa?“.

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La mexicana portó una réplica en tono dorado del bustier de guitarras utilizado en 1997. La difusión de los videos en redes sociales generó cuestionamientos por falta de coordinación rítmica y la presencia de pistas de soporte vocal.

La reaparición en el Estadio GNP Seguros ante 65,000 personas reavivó la vigencia de su repertorio, al tiempo que exhibió el impacto técnico de permanecer años fuera de los escenarios en vivo. (Crédito especial: Instagram/ @thalia)

Un sector de los asistentes atribuyó los tropiezos a fallas en los monitores de audio intrauditivos que portaba la cantante. Otro grupo de usuarios sostuvo que la falta de soltura respondió a la pérdida de entrenamiento vocal continuo frente a recintos multitudinarios.

Thalía emitió un agradecimiento público en plataformas digitales hacia la intérprete colombiana, centrado en el recibimiento del público, sin hacer comentarios sobre las críticas recibidas por su desempeño en el escenario.

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La noche en la capital cerró un episodio fugaz en los escenarios para la estrella mexicana. Con la atención de vuelta en sus negocios personales y su vida familiar fuera del país, la posibilidad de un regreso formal con un espectáculo propio permanece descartada.