México

Higinio Martínez, presidente del Senado, respalda comisión especial para investigar las elecciones del 2006

El morenista señala que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se fraguó el resultado de aquél proceso electoral

Higinio Martínez sostuvo que en la elección presidencial de 2006 se cometió un fraude contra Andrés Manuel López Obrador.(CUARTOSCURO)
Higinio Martínez sostuvo que en la elección presidencial de 2006 se cometió un fraude contra Andrés Manuel López Obrador.(CUARTOSCURO)
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Este 15 de noviembre, el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, respaldó la creación de una comisión especial para esclarecer la intervención del gobierno de Vicente Fox en el proceso electoral de 2006 y determinar la responsabilidad de las autoridades de ese momento. En comunicado de la Cámara Alta Martínez sostuvo que en esa elección se cometió un fraude contra Andrés Manuel López Obrador.

Martínez Miranda afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se fraguó el hecho y cuál fue la participación de Fox y de las autoridades electorales. También planteó que en el futuro se conforme otra comisión para investigar el proceso electoral de 1988, que, según sostiene, arrebató la Presidencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

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El presidente del Senado explicó que su responsabilidad institucional lo lleva a no privilegiar posturas partidistas, por lo que una respuesta emitida días antes fue malinterpretada. Reiteró su respaldo a la decisión de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, de integrar la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, cuyo objetivo, de acuerdo con el comunicado, es esclarecer lo ocurrido y no sancionar a personas.

Higinio Martínez agregó que Vicente Fox habría reconocido su participación desde Los Pinos para impedir el triunfo de López Obrador, aunque después planteó que era mejor “mirar hacia adelante. El presidente del Senado sostuvo que la frustración y el dolor provocados por ambos procesos deben sustituirse por el conocimiento de la verdad.

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Ariadna Montiel pide a la bancada de Morena formalizar la solicitud ante la Cámara de Diputados

Ariadna Montiel fundamenta la petición en declaraciones recientes de Vicente Fox, quien reconoció públicamente su intervención en la elección presidencial que llevó a Felipe Calderón al poder
La presidenta nacional del partido plantea integrar un grupo legislativo que esclarezca los hechos de aquella elección presidencial, luego de los dichos del expresidente Fox. Crédito: Morena

Morena solicitará a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para indagar el presunto fraude electoral de 2006, luego de que el expresidente Vicente Fox reconociera públicamente su intervención en la elección presidencial que llevó a Felipe Calderón al poder. La dirigencia partidista busca esclarecer lo ocurrido y evitar la repetición de procesos que considera antidemocráticos.

La propuesta llevará el nombre de Comisión Especial por la Verdad y la Democracia. Morena pretende que el órgano legislativo conozca los hechos relacionados con aquella contienda, pese a que el plazo legal para presentar una inconformidad electoral ya venció, según el partido.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, pidió a la bancada morenista formalizar la solicitud ante la Cámara de Diputados. La dirigente sostuvo que la población tiene derecho a conocer la verdad sobre el proceso y a fortalecer la vida democrática.

“Hoy lo que venimos a plantear es derivado de la declaración de un delincuente confeso que se llama Vicente Fox, traidor a la democracia, quien ha aceptado públicamente los hechos”, afirmó Montiel durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo.

Morena plantea una investigación legislativa sin llevar el caso a tribunales

La campaña en su contra fue un episodio que dijo, lo alejó del ojo público
Morena descartó iniciar un procedimiento judicial debido a que el plazo legal de inconformidad electoral sobre las elecciones del 2006 ya venció. Crédito: Cuartoscuro

La Comisión Especial por la Verdad y la Democracia buscaría revisar los señalamientos sobre la intervención de Fox para favorecer al PAN durante los comicios presidenciales. Morena descartó promover un procedimiento judicial por la elección de 2006.

Montiel sostuvo que el objetivo no es judicializar el caso. “Nuestro interés no es judicializar un proceso. Sé que eso es lo que le preocupa a la derecha, pero no somos iguales, expresó.

La presidenta partidista agregó que su organización pretende reconstruir los hechos por una responsabilidad con la historia y con la permanencia de la democracia en manos de la ciudadanía. “Pero sobre todo, para que la democracia permanezca en manos del pueblo, dijo.

Morena también solicitará que la Cámara de Diputados proyecte un documental del cineasta Luis Mandoki sobre el proceso electoral. Además, convocará a la población a entregar información que pueda incorporarse a la investigación legislativa.

La dirigente recordó que el movimiento exigió el recuento de votos y casillas tras la elección, además de realizar movilizaciones en defensa de la democracia. Según Morena, esas acciones contribuyeron a que actualmente existan elecciones sin fraudes y procesos democráticos.

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