Confirman bloqueos carreteros para este martes 17 de noviembre: lista de rutas y estados afectados

GUADALAJARA, JALISCO. 27OCTUBRE2025.- Decenas de Agricultores se manifestaron en carretera nogales así como en diversos puntos carreteros del estado, esto para exigir el aumento al precio de la tonelada de maíz. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

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La Confederación Agropecuaria de México (COAGROMEX) confirmó 25 puntos de bloqueo carretero en seis estados del país para el martes 17 de noviembre de 2026, en respuesta al incumplimiento de los acuerdos firmados el 22 de octubre con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Las afectaciones se extenderán por Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche y Jalisco.

La movilización responde a un voto de confianza que los agricultores otorgaron en octubre, cuando suspendieron una protesta programada para el día 27 de ese mes tras llegar a acuerdos con la SADER. Al no recibir una respuesta efectiva, retoman la presión.

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Las ocho exigencias pendientes son:

Garantizar un apoyo directo para la rentabilidad del productor de maíz. Cubrir pagos atrasados del trigo del ciclo Otoño-Invierno 2024-2025. Cubrir pagos del maíz del ciclo Primavera-Verano 2026. Aplicar el seguro agrícola en zonas siniestradas. Aplicar la retroactividad de la cuota energética. Eliminar lineamientos que bloquean la inscripción al PEUA 2027 ante la ineficiencia de CONAGUA, SADER y CFE. Garantizar acceso al programa de precio justo para trigo y maíz. Incorporar el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los apoyos de la Secretaría.

Guanajuato concentra la mayor parte de los bloqueos

De los 25 puntos confirmados, la mayoría se ubican en Guanajuato, donde se prevén interrupciones en la Carretera 90 —a la altura de Pueblo Nuevo, La Herradura, Cuerámaro y La Guillete—, en las carreteras Irapuato-Silao, Irapuato-Salamanca, la autopista León-Aguascalientes y tramos de la Carretera 45 y la Celaya-Salvatierra, entre otros.

En Jalisco, la organización Amigos por el Campo (APC) coordinará cinco puntos: la Carretera Guadalajara-Colima en el kilómetro 40, la Guadalajara-Nogales a la altura del Astillero en Zapopan, la Guadalajara-México en la caseta de Ocotlán, la La Barca-Atotonilco y la Carretera 80 en la caseta de Tepatitlán.

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Transportistas bloquearon carreteras en distintos estados para exigir medidas contra los asaltos, las extorsiones y otros problemas que afectan al sector; las movilizaciones concluyeron tras un acuerdo con el Gobierno federal. Crédito: Cuartoscuro

Michoacán registrará presencia en la Carretera México-Morelia, a la altura de Vistahermosa, y en el tramo Vistahermosa-La Piedad, en Sukarne. Querétaro reporta un punto en la carretera 57, en la caseta Palmillas. En Campeche, la protesta se concentrará frente a las oficinas de la SADER.

Las organizaciones advierten que buscan el diálogo, no la confrontación

En su comunicado, las organizaciones firmantes, entre ellas COAGROMEX, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense (CPMAG) y la Asociación de Productores de Crucíferas y Hortalizas del Norte de Guanajuato (APCHNEG) subrayaron que la movilización no es un acto de confrontación, sino consecuencia de la falta de atención del Gobierno Federal.

“Necesitamos resultados tangibles y concretos para todas nuestras demandas, no acuerdos que solo busquen postergar su solución o desincentivar nuestra movilización”, señalaron en el comunicado del 14 de noviembre.

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