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Hojas amarillas en el potus: por qué ocurre y cómo recuperar tu planta

Identificar por qué el potus tiene hojas amarillas es el primer paso para recuperar la planta

Maceta de barro con una planta de potos de hojas verdes y amarillas, colgada de una barandilla de hierro frente a un fondo desenfocado.
Las hojas amarillas son la señal de alerta más frecuente en esta especie. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El potus (Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior más comunes en México.

Sus hojas amarillas son la señal de alerta más frecuente que emite la planta, y casi siempre apuntan a un error de riego, luz o temperatura, y, en casos más graves, de deficiencia de nutrientes.

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El exceso de agua es la causa más común

La Royal Horticultural Society (RHS) advierte que regar fuera de la temporada de crecimiento —otoño e invierno— mantiene el sustrato húmedo por días y asfixia las raíces.

Los síntomas son claros: varias hojas amarillan al mismo tiempo, los tallos cerca del suelo se sienten blandos y la tierra sigue mojada mucho después del último riego.

Cuando el exceso de agua persiste, las raíces dejan de absorber oxígeno y comienzan a pudrirse.

Una planta de teléfono en una maceta de terracota está sobre un alféizar de madera. Tiene hojas verdes, amarillas y marrones secas. Un jardín borroso se ve a través de la ventana.
En casos más graves, el problema responde a deficiencias de nutrientes en el sustrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso se acelera en macetas sin orificio de drenaje, con sustrato compactado o en invierno, cuando la planta consume menos agua y el suelo tarda más en secarse.

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La solución es detener el riego, sacar la planta de la maceta y revisar las raíces. Las dañadas se ven café oscuro o negras y se sienten suaves. Si solo algunas están afectadas, se cortan y se trasplanta en sustrato con buen drenaje.

La RHS recomienda dejar secar los primeros dos a cinco centímetros de tierra entre cada riego.

Planta Pothos con enredaderas largas colgando en un departamento soleado. Se ven estantes de madera, libros, un tocadiscos y otras plantas cerca de una ventana.
El otoño y el invierno son las temporadas de mayor riesgo por exceso de riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de riego también amarilla las hojas

Cuando el sustrato se seca por periodos prolongados, las hojas inferiores amarillan y los bordes se vuelven delgados y papiráceos. Las raíces lucen secas y la tierra se separa de los bordes de la maceta.

En ese caso, se riega a fondo hasta que el agua drene por el orificio inferior y se vacía el plato.

Maceta de barro con una planta de hojas verdes y amarillas colgada de una barandilla metálica frente a edificios residenciales.
Varias hojas amarillas al mismo tiempo y tallos blandos cerca del suelo son señales de exceso de riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un error frecuente es regar en pequeñas cantidades cada vez. Eso humedece solo la capa superficial del sustrato y deja las raíces más profundas sin agua.

Lo correcto es regar abundantemente, asegurarse de que el agua llegue al fondo de la maceta y esperar a que los primeros centímetros de tierra estén secos antes de volver a regar.

Cómo recuperar el potus con hojas amarillas

Una hoja que ya amarilló no vuelve a ser verde. Se retira con tijeras limpias para que la planta dirija su energía al follaje nuevo.

Si el problema era riego, luz o temperatura y ya se corrigió, las hojas nuevas deben salir sanas en dos o tres semanas.

Un vaso transparente con agua contiene tallos de potus con hojas verdes y raíces blancas sobre una repisa de madera.
La pudrición de raíces requiere trasplante a sustrato fresco y suspensión temporal del riego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hubo pudrición de raíces, se cortan las partes afectadas, se trasplanta en sustrato fresco con buen drenaje y se suspende el riego hasta que la planta muestre señales de recuperación.

En casos graves, se rescatan los tallos sanos y se propagan en agua o sustrato húmedo hasta que desarrollen raíces nuevas.

La luz y la temperatura determinan el color del follaje

El potus tolera poca luz, pero en ambientes muy oscuros las hojas pierden su pigmentación y se vuelven verde opaco o amarillo deslavado.

Las variedades con patrones bicolores —como la Marble Queen o la Golden Pothos— son especialmente sensibles: en poca luz, el contraste entre el verde y el amarillo o blanco desaparece y las hojas nuevas salen de un solo tono.

Una planta Chlorophytum comosum en maceta blanca y una Epipremnum aureum en maceta de terracota sobre el alféizar de una ventana con mosquitero y luz solar.
La falta de luz opaca el verde del potus y amarilla el follaje de forma generalizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RHS recomienda luz indirecta brillante, preferentemente cerca de una ventana orientada al este o al oeste, y protegerlo del sol directo, que quema el follaje y produce manchas amarillas o blanquecinas en las zonas expuestas.

En cuanto a temperatura, la planta prospera entre 18 y 29 °C. Por debajo de los 16 °C, el follaje se daña.

Hay que mantenerla alejada de corrientes de aire frío, aparatos de aire acondicionado y ventanas sin aislamiento en invierno.

Las deficiencias de nutrientes dejan patrones reconocibles

Cuando el amarillamiento no responde a ajustes de riego ni de luz, puede tratarse de una deficiencia de nutrientes.

La falta de nitrógeno amarilla primero las hojas inferiores; la de hierro, zinc o manganeso deja las venas verdes pero amarilla el resto de la hoja; la de magnesio produce bordes amarillos con centro verde.

Hojas verdes y amarillentas de una planta trepadora en una maceta marrón frente a un fondo iluminado.
La falta de magnesio produce hojas con bordes amarillos y centro verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso prolongado de agua de la llave también puede provocar acumulación de sales minerales en el sustrato, lo que interfiere con la absorción de nutrientes.

La RHS recomienda usar agua de lluvia o filtrada cuando sea posible. Si se usa agua corriente, dejarla reposar unas horas antes de regar ayuda a que el cloro se disipe.

La misma institución sugiere fertilizar durante la temporada de crecimiento y reducir la frecuencia en invierno. Si la planta lleva mucho tiempo en la misma maceta, trasplantarla a sustrato fresco suele resolver el problema.

Una hoja amarilla sola no es una emergencia

El potus renueva su follaje de forma continua. Una sola hoja vieja en la base del tallo que amarilla mientras el resto de la planta luce sana es parte del ciclo normal.

Se retira con tijeras limpias y no requiere ningún ajuste en el cuidado.

Dos manos cortan con tijeras de metal una hoja amarilla en el tallo de una planta de hojas verdes.
La alerta real aparece cuando varias hojas amarillan al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La señal de alerta real es cuando varias hojas amarillan al mismo tiempo, cuando el amarillamiento avanza desde las hojas viejas hacia las nuevas, o cuando los tallos pierden firmeza.

En esos casos, revisar el riego y la luz es el primer paso antes de descartar otras causas.

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