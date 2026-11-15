México respalda en la ONU la moratoria global a la pena de muerte: 133 países votan a favor

El país emitió un sufragio favorable el 13 de noviembre de 2026 en la Tercera Comisión de la Asamblea General, donde la iniciativa reunió 133 apoyos, 33 rechazos y 16 abstenciones

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México se alineó con la mayoría de los países en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El 13 de noviembre de 2026, la delegación mexicana votó a favor del proyecto de resolución sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. El voto ocurrió en la Tercera Comisión de la Asamblea General, que trata asuntos sociales, humanitarios y culturales.

La votación terminó a las 16:25 horas (hora de Nueva York). El proyecto, identificado como A/C.3/81/L.43 y aprobado con revisiones orales y enmiendas, obtuvo:

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133 votos a favor

33 votos en contra

16 abstenciones

Son dos votos más que los registrados en la resolución anterior, de 2024, según Euronews.

Francia celebra la aprobación

A través de su cuenta oficial en X, la Misión de Francia ante la ONU saludó la adopción “por amplia mayoría” del texto. Lo calificó como un paso importante hacia la abolición universal de la pena capital y reiteró su compromiso con ese objetivo.

¿Cómo votaron los vecinos y socios de México?

@franceonu

El tablero de votación muestra un panorama regional diverso:

Estados Unidos votó en contra .

Canadá votó a favor .

Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Guatemala votaron a favor .

Cuba se abstuvo .

Venezuela no aparece con voto registrado.

China, Irán, Arabia Saudita, India, Japón y Singapur también votaron en contra, según el tablero. Rusia aparece a favor.

La postura de México: abolición constitucional desde 2005

Christa Pike afronta una condena a pena de muerte por inyección letal tras su sentencia judicial por homicidio en Estados Unidos.

El voto tiene sustento en la legislación mexicana. La Constitución abolió la pena de muerte el 9 de diciembre de 2005, mediante la reforma a los artículos 14 y 22. Hoy el primer párrafo del artículo 22 establece que quedan prohibidas las penas de muerte.

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Después, el país reforzó su compromiso en el plano internacional. El 26 de septiembre de 2007, México se adhirió al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y al protocolo equivalente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Además, de acuerdo con el artículo 4.3 de la Convención Americana, los Estados que han abolido la pena capital no pueden restablecerla.

¿Qué dice la resolución y qué no?

El texto no prohíbe jurídicamente la pena de muerte. Insta a los Estados que aún la aplican a suspender las ejecuciones, con miras a su abolición.

La resolución es bienal y forma parte de una ruta iniciada en 2007. Desde ese año, la Asamblea General ha adoptado diez resoluciones de este tipo. En diciembre de 2024, 130 Estados votaron a favor de la décima, según Amnistía Internacional.

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Siguiente paso: el proyecto aún debe pasar al pleno de la Asamblea General, previsto para diciembre.

Un voto que contrasta con las cifras de ejecuciones

El respaldo diplomático llega mientras las ejecuciones aumentan. Según el informe anual de Amnistía Internacional, en 2025 se registraron al menos 2,707 ejecuciones en 17 países, 78% más que en 2024 y la cifra más alta desde 1981.

Entre los países con más casos, el informe cita a:

Irán , con al menos 2,159 ejecuciones.

Arabia Saudita , con al menos 356.

Yemen , con 51.

Estados Unidos, con 47.

China sigue siendo el país que más recurre a la pena capital, pero su cifra real se desconoce porque se considera secreto de Estado.

Amnistía también documentó 1,257 ejecuciones por delitos de drogas en cinco países: China, Irán, Kuwait, Arabia Saudita y Singapur.

En sentido contrario, 113 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos a finales de 2025, y 145 la habían eliminado de su legislación o ya no la aplicaban en la práctica.

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El factor Estados Unidos

El país norteamericano aplicó la pena capital a 47 personas durante el año, mediante decisiones de once entidades, una cifra que representa el máximo registrado en los últimos 16 años. (AP Foto/Mariam Zuhaib, Archivo)

La postura estadounidense tiene relevancia directa para México. Las representaciones consulares mexicanas realizan desde hace años labores de asistencia a connacionales sentenciados a muerte en ese país, según documenta la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en publicaciones especializadas.

Por otra parte, Estados Unidos registró en 2025 47 ejecuciones, el nivel más alto desde 2009, con once estados que aplicaron la pena capital.

Un debate que ha resurgido en México

Aunque la pena de muerte está prohibida en el país, el tema reaparece de tiempo en tiempo en el debate público. Han existido iniciativas para reincorporarla en delitos como el secuestro, aunque la prohibición constitucional se mantiene vigente.

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Lo que viene

El voto del 13 de noviembre fija la posición de la Tercera Comisión. El pleno de la Asamblea General, con los 193 Estados miembros, tendrá la última palabra en diciembre. Los resultados en comisión suelen anticipar el rumbo de la votación final.