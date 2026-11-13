EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 13 de noviembre

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Se espera que este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre el cumpleaños número 73 del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el cual podría ser celebrado en su finca de Palenque, Chiapas en medio de los señalamientos contra sus hijos y aliados.

Asimismo, sobre la solicitud de Morena a la Cámara de Diputados para crear una comisión especial con el objetivo de esclarecer el presunto fraude electoral del 2006, tras las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en aquel proceso, que derivó en la llegada de Felipe Calderón a la presidencia. La propuesta se llamará Comisión Especial por la Verdad y la Democracia.

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“Hoy lo que venimos a plantear es derivado de la declaración de un delincuente confeso que se llama Vicente Fox, traidor a la democracia, quien ha aceptado públicamente los hechos”, afirmó Ariadna Montiel Reyes durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo.