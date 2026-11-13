Morena solicita a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para investigar el presunto fraude electoral de 2006

Morena solicita a la Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para indagar la elección presidencial de 2006. (Morena)

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Morena solicitará a la Cámara de Diputados crear una comisión especial para esclarecer el presunto fraude electoral del 2006, a partir de las declaraciones del expresidente Vicente Fox sobre su intervención en aquel proceso, que derivó en la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia.

La propuesta se llamará Comisión Especial por la Verdad y la Democracia. Su objetivo será conocer lo ocurrido durante la elección presidencial y promover que no se repita un proceso que Morena considera antidemocrático.

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Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional del partido, pidió al grupo parlamentario de Morena presentar formalmente la solicitud ante la Cámara de Diputados. La dirigente sostuvo que el pueblo tiene derecho a conocer la verdad y a fortalecer la vida democrática.

Ariadna Montiel acusa a Vicente Fox de aceptar su intervención electoral en beneficio del PAN durante los comicios de 2006.

“Hoy lo que venimos a plantear es derivado de la declaración de un delincuente confeso que se llama Vicente Fox, traidor a la democracia, quien ha aceptado públicamente los hechos”, afirmó Montiel durante una conferencia de prensa en el recinto legislativo.

Según la dirigencia morenista, Fox reconoció públicamente que intervino en el proceso electoral para favorecer al PAN. La comisión legislativa buscaría indagar esos señalamientos aun cuando, de acuerdo con el comunicado partidista, ya venció el plazo legal para promover una inconformidad electoral.

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Pide Morena un documental y testimonios sobre la elección

La dirigencia morenista descarta judicializar el caso de 2006 y vincula esa elección con el sexenio de Felipe Calderón. (Cuartoscuro)

Morena también solicitará, de acuerdo con su comunicado del 10 de noviembre, que la Cámara de Diputados reproduzca un documental del cineasta Luis Mandoki sobre el proceso electoral de 2006. Además, convocará a la población a entregar información que pueda integrarse a la investigación legislativa.

Montiel aseguró que el propósito no será llevar el caso a tribunales. “Nuestro interés no es judicializar un proceso. Sé que eso es lo que le preocupa a la derecha, pero no somos iguales”, expresó.

La presidenta nacional de Morena añadió que la responsabilidad de su partido es con la historia y con evitar la repetición de procesos antidemocráticos. “Pero sobre todo, para que la democracia permanezca en manos del pueblo”, dijo.

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Recordó la dirigente que, tras la elección, el movimiento exigió el recuento de votos y casillas, además de organizar acciones en defensa de la democracia. Morena sostuvo que esa movilización contribuyó a que actualmente existan elecciones sin fraudes y procesos democráticos.

Montiel vinculó la elección de 2006 con el sexenio de Calderón y señaló que el entonces presidente declaró la guerra contra el narcotráfico mientras su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mantenía vínculos con organizaciones delictivas. También agradeció a las diputadas y diputados de Morena que respaldarán la propuesta, en particular al coordinador parlamentario Ricardo Monreal Ávila.

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Morena acusa que exfuncionarios del INE formarían una estructura política dentro de SOMOS

Ariadna Montiel afirma que antiguos funcionarios del INE operan dentro de la estructura política del partido SOMOS. (X / @sdpnoticias)

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, acusó que exfuncionarios del INE vinculados con SOMOS formarían una estructura política surgida de la marea rosa y orientada a preservar privilegios y presuntas redes de corrupción dentro de la autoridad electoral. La dirigente sostuvo que el tránsito de antiguos servidores electorales hacia el nuevo partido comprometería la imparcialidad que debe regir al árbitro de las elecciones.

SOMOS anunció el pasado 6 de noviembre una demanda por daño moral y difamación contra la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. El partido rechazó cualquier relación con las presuntas irregularidades en contratos de materiales electorales dentro del INE y afirmó que no existe sustento para responsabilizarlo por hechos de un periodo previo.

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Durante una conferencia de prensa el pasado 10 de noviembre, Montiel enmarcó sus críticas en las reformas electorales promovidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la actuación del INE y el origen de SOMOS. Afirmó que la agrupación proviene de la marea rosa, una movilización que, según su postura, estuvo respaldada por el PRI, el PAN y sectores de la llamada burocracia dorada electoral.

La dirigente señaló que esa movilización se presentó como una defensa del INE frente a las modificaciones electorales conocidas como Plan C. Según explicó, las propuestas buscaban reducir el costo de las elecciones, disminuir los recursos públicos para los partidos y colocar la participación y la concientización ciudadana en el centro de la democracia.

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“Hubo una férrea defensa para no cambiar el status quo que tenía el INE”, expresó Montiel al referirse a quienes se opusieron a esas iniciativas.

Morena cuestiona la neutralidad del árbitro electoral

La presidencia de Morena sostiene que la marea rosa buscó frenar la austeridad impulsada por el Plan C en el organismo electoral. (Facebook Xóchitl Gálvez Ruiz)

Montiel afirmó que la marea rosa defendió un modelo institucional distinto al que plantea Morena. “Esta marea rosa tuvo que ver justo con defender esta idea de parte de ellos frente a la idea de democratizar, de tener instituciones austeras que le sirvan al pueblo”, declaró.

La presidenta partidista sostuvo que el organismo electoral dejó de actuar como un actor neutral y se incorporó a la confrontación política. Bajo ese argumento, pidió revisar los vínculos entre quienes ocuparon cargos dentro del instituto y quienes ahora tienen responsabilidades en SOMOS.

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“Es muy grave que el árbitro electoral, de ser un actor neutral y regulador de los procesos de los partidos políticos, pasó de árbitro a jugador en la cancha”, afirmó durante la presentación de los perfiles ligados a esa fuerza política.