Edomex tendrá concierto tributo a Arctic Monkeys gratis: cuándo y dónde será

Un cartel ilustrado presenta a los integrantes de Arctic Monkeys sobre un paisaje industrial con chimeneas para promocionar un concierto tributo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB) recibirá este sábado 14 de noviembre un concierto tributo a Arctic Monkeys, a cargo de la agrupación mexiquense The 505. La presentación forma parte del programa Pasaporte Cultural del Gobierno del Estado de México y contará con entrada libre.

El concierto se desarrollará en el Teatro al Aire Libre del CCMB, un espacio ubicado en el kilómetro 14.3 de la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco, en San Miguel Coatlinchán, municipio de Texcoco.

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Un cartel promocional anuncia la presentación gratuita de la banda The 505 con un tributo a Arctic Monkeys en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario del Estado de México. (Secretaría de Cultura Edomex)

El recinto y los detalles de la función

La función de la banda The 505, dedicada a interpretar el repertorio del grupo británico de Sheffield, prevista para el sábado 14 de noviembre a las 16:00 horas en el Teatro al Aire Libre del recinto, con acceso gratuito y estacionamiento sin costo para los asistentes.

Se trata de uno de los puntos de la agenda cultural que el Gobierno del Estado de México mantiene activa en distintos municipios de la entidad.

La Secretaría de Cultura y Turismo estatal informó que el acceso al show será libre, sin costo de boletaje, y que el recinto dispondrá de estacionamiento gratuito para quienes asistan. Estas condiciones buscan facilitar el acceso a un público amplio, en un formato de teatro al aire libre que permite reunir a audiencias de distintas edades.

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El evento queda enmarcado dentro del Pasaporte Cultural, el programa con el que el Gobierno del Estado de México organiza una agenda sostenida de actividades artísticas y musicales en diferentes puntos de la entidad.

Cómo llegar desde la Ciudad de México

Para quienes se trasladen en transporte público desde la capital, una de las referencias más cercanas al recinto es la estación del Metro La Paz, desde donde parten distintas rutas de autobús que circulan por la carretera México-Texcoco, como las líneas Metro La Paz-Base Texcoco 2 Leandro Valle, Av. Francisco Villa-Estación de Metro La Paz y Jardines de Morelos-Estación de Metro La Paz.

Las paradas más próximas al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario se ubican sobre la Carretera Federal 136, a unos 11 minutos caminando del recinto, y sobre la carretera México-Texcoco, a 18 minutos a pie.

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Quienes viajen en auto particular pueden tomar la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco hasta el kilómetro 14.3, en San Miguel Coatlinchán, donde se ubica el acceso al recinto. El lugar cuenta con estacionamiento sin costo para los asistentes al concierto.

(Crédito: Chule Valerga)

Quién es The 505, la banda tributo mexiquense

The 505 es una agrupación originaria del Estado de México dedicada a interpretar canciones de Arctic Monkeys. Su nombre retoma el título de una de las canciones más reconocidas del grupo británico, incluida en el álbum Favourite Worst Nightmare de 2007.

Según se informó, la banda ya se había presentado antes en Toluca, en octubre de 2025, en una función descrita en ese momento como una propuesta que combina “la esencia de Sheffield con el alma mexiquense”. Aquel show tuvo lugar en un recinto ubicado sobre el bulevar Jesús Reyes Heroles, en la colonia San Buenaventura de la capital mexiquense.

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En esa ocasión, The 505 compartió cartel con otras tres agrupaciones: Joven Diamante, Malvestidos y WONSB. El formato de cartel compartido con bandas locales parece ser una constante en la manera en que el proyecto se presenta ante el público mexiquense, lo que sugiere una inserción dentro de un circuito más amplio de música en vivo de la región.

El perfil de The 505 corresponde al de un proyecto de tributo centrado en recrear el sonido, los arreglos y el repertorio de Arctic Monkeys para audiencias locales, sin que se haya difundido información adicional sobre la conformación interna de sus integrantes más allá de su actividad como banda de covers.

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Los homenajes a Arctic Monkeys no se limitan a este proyecto ni al territorio mexiquense. En mayo de este año, por ejemplo, se realizó en la Ciudad de México un evento que combinó un tributo a Arctic Monkeys a cargo de la agrupación Soundtrack to Disaster con otro dedicado a The Strokes, interpretado por la banda In Transit, en una noche pensada para públicos que crecieron con el indie rock británico y neoyorquino de mediados de la década de 2000.

Ese tipo de encuentros confirma que el fenómeno de las bandas tributo a Arctic Monkeys mantiene una presencia activa en distintos puntos del país, impulsada por el interés persistente de un público que sigue identificándose con canciones como “505”, “Do I Wanna Know?” o “I Bet You Look Good on the Dancefloor”.

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Ese tipo de encuentros confirma que el fenómeno de las bandas tributo a Arctic Monkeys mantiene una presencia activa en distintos puntos del país, impulsada por el interés persistente de un público que sigue identificándose con canciones como “505”, “Do I Wanna Know? MUSIC-GLASTONBURY/ REUTERS/Jason Cairnduff NO RESALES. NO ARCHIVES

Arctic Monkeys, origen y evolución de la banda original

Arctic Monkeys es un grupo de rock formado en Sheffield, Inglaterra, integrado por el cantante y compositor Alex Turner como voz principal y figura central del proyecto. La banda debutó en 2006 con el álbum Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, un disco que la posicionó rápidamente dentro de la escena del revival post-punk británico de esos años.

Un año después, en abril de 2007, el grupo lanzó su segundo trabajo de estudio, Favourite Worst Nightmare. Ese disco vendió más de 200 mil copias en su primera semana en el mercado, una cifra que replicó el desempeño comercial de su álbum debut. Dentro de ese trabajo se encuentra “505”, el tema número doce del disco que, pese a no haber sido lanzado nunca como sencillo oficial, se convirtió en una de las canciones más queridas por los seguidores de la banda.

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Según relató el propio Turner en una entrevista, “505” fue escrita mientras viajaba solo en tren, de noche, desde Filadelfia hacia Nueva York, para reencontrarse con quien entonces era su pareja, la presentadora Alexa Chung, quien lo esperaba en una habitación de hotel con ese número. El músico describió la pieza como la primera canción de amor propiamente dicha compuesta por la banda.

Esa evolución estilística ha sido parte de la identidad pública de la banda: en lugar de repetir fórmulas que garantizaran éxito comercial inmediato, como ocurrió con su disco AM (Zackery Michael - Rolling Stone)

A lo largo de más de dos décadas de carrera, Arctic Monkeys transitó por distintas etapas sonoras. De los sonidos más directos y guitarreros de sus primeros discos, el grupo avanzó hacia propuestas más experimentales y elaboradas en trabajos posteriores, como Tranquility Base Hotel & Casino, publicado en 2018, y The Car, su séptimo álbum de estudio, lanzado en 2022.

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Esa evolución estilística ha sido parte de la identidad pública de la banda: en lugar de repetir fórmulas que garantizaran éxito comercial inmediato, como ocurrió con su disco AM, el grupo optó por explorar sonidos distintos en sus lanzamientos posteriores, una decisión que generó reacciones divididas entre su base de seguidores, pero que también reforzó su reputación como una banda que evita encasillarse en un único estilo.

La gira The Car Tour y el paso por México

La gira más reciente de Arctic Monkeys, bautizada The Car Tour en apoyo a su álbum homónimo, se desarrolló entre el 9 de agosto de 2022, con un arranque en Estambul, Turquía, y el 19 de octubre de 2023, fecha en que cerró en Dublín, Irlanda. En total, la gira sumó 119 presentaciones distribuidas en 39 países de Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Oceanía y Asia, con un único show cancelado, registrado en Irlanda.

Dentro de ese recorrido, la banda incluyó dos fechas en México, realizadas los días 6 y 7 de octubre de 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. Según cifras oficiales, la primera de esas dos noches reunió a 65 mil personas en el recinto capitalino.

En esas presentaciones, Arctic Monkeys salió al escenario pasadas las nueve de la noche para abrir con el tema “Sculptures of Anything Goes”, de su álbum The Car. El repertorio combinó canciones de distintas etapas de su carrera: desde clásicos como “Fluorescent Adolescent”, “Brianstorm” y “Arabella”, hasta piezas de su disco más reciente como “Body Paint” y “Perfect Sense”.

“505” ocupó un lugar particular dentro del show: Turner la interpretó desde el piano, en un momento que funcionó como puente hacia una de las canciones más exitosas de la banda, “Do I Wanna Know?”. El cierre del concierto incluyó además “I Bet You Look Good on the Dancefloor” y “R U Mine?”, dos de los temas que consolidaron la popularidad temprana del grupo.

Antes de su paso por México, la gira también llevó a la banda a distintos puntos de Europa, incluidas tres presentaciones en España durante julio de 2023: una en el festival Bilbao BBK Live y dos funciones en el Wizink Center de Madrid, estas últimas significativas porque marcaron el regreso del grupo a un recinto cerrado de la capital española después de diez años sin presentarse en ese formato ahí.

Antes de su paso por México, la gira también llevó a la banda a distintos puntos de Europa, incluidas tres presentaciones en España durante julio de 2023 REUTERS/Jason Cairnduff NO RESALES. NO ARCHIVES

Vigencia y actividad reciente del grupo

Los registros disponibles sobre la actividad en vivo de Arctic Monkeys señalan que, tras el cierre de The Car Tour en octubre de 2023, la banda redujo de forma considerable su ritmo de presentaciones. El historial de conciertos documentados muestra un único show registrado durante 2024, realizado en septiembre de ese año en Glasgow, Escocia, y ninguna fecha nueva confirmada desde entonces hasta la actualidad.

Las plataformas de venta de entradas consultadas no registran fechas próximas de gira para 2026, lo que coincide con un período de pausa en las presentaciones masivas del grupo tras más de un año de actividad ininterrumpida entre 2022 y 2023.

Pese a esa pausa en los escenarios, la banda mantuvo cierta actividad discográfica puntual. En enero de este año, Arctic Monkeys participó en el álbum benéfico HELP(2), organizado por la fundación War Child, con el lanzamiento de la canción “Opening Night”. El proyecto reunió a distintos artistas internacionales, entre ellos Depeche Mode, Foals, Pulp y Olivia Rodrigo, en un trabajo colectivo orientado a recaudar fondos para causas humanitarias.

Ese lanzamiento representa, hasta el momento, la participación más reciente documentada del grupo de Sheffield, en un contexto en el que no se ha confirmado una nueva gira ni fechas adicionales de presentaciones en vivo para los próximos meses.