México

Coparmex llama a fortalecer la inversión productiva y la sostenibilidad fiscal ante aprobación del Presupuesto 2027

El sector empresarial propuso crear un Consejo Fiscal Independiente para vigilar la deuda

Calculadora que muestra el número 2027 sobre billetes de cincuenta, cien, doscientos, quinientos y mil pesos mexicanos.
Coparmex llama a fortalecer la inversión productiva y la sostenibilidad fiscal ante aprobación del Presupuesto 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 dejó pendientes importantes en materia de inversión productiva, seguridad, salud y competitividad, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El organismo empresarial consideró que la distribución de los recursos públicos no establece las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico, atraer inversiones y generar empleos formales, además de expresar preocupación por el incremento de la deuda y las presiones sobre las finanzas públicas.

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Inversión física queda rezagada frente al gasto y la deuda

Para Coparmex, la discusión presupuestal representaba una oportunidad para reorientar los recursos hacia proyectos capaces de fortalecer la infraestructura y la capacidad productiva del país. Sin embargo, de las más de mil 700 reservas presentadas durante el debate legislativo, únicamente se aprobó una modificación: una reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).

Uno de los principales focos de preocupación es que la inversión física representará apenas 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando hace una década equivalía a 4.5%. En contraste, el déficit proyectado alcanzará 3.9% del PIB, superando los recursos destinados a inversión física.

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La Confederación advierte que esta composición refleja el uso de deuda para financiar gasto corriente, en lugar de fortalecer infraestructura y proyectos productivos que generen beneficios económicos de largo plazo. Además, considera que esta situación se aleja del principio de que el endeudamiento público debe destinarse a obras productivas.

Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)
Diputados se avientan sesión maratónica en discusión del Presupuesto 2027 con más de mil reservas: INE, medicamentos y agua en Jalisco. (Captura de pantalla)

A las presiones presupuestales se suman compromisos financieros que reducen el margen para impulsar el desarrollo:

  • Pensiones: absorberán 2.48 billones de pesos, equivalentes a 6.2% del PIB y casi una cuarta parte del gasto federal.
  • Deuda pública: su costo financiero llegará a 1.57 billones de pesos, con un incremento real de 11.8%.
  • Seguridad: recibirá 401 mil millones de pesos para Estado de derecho, aunque el monto permanece por debajo de los niveles de 2024 y 2025.
  • Seguridad local: las transferencias a estados y municipios sumarán 41.9 mil millones de pesos, apenas 3% más que el año anterior.

Para Coparmex, estas cifras evidencian la necesidad de revisar las prioridades del gasto público y garantizar que los recursos se conviertan en infraestructura, seguridad y mejores condiciones para la actividad económica.

Salud, educación y turismo: los sectores que no recibieron el impulso esperado

El organismo empresarial también identificó pendientes en sectores estratégicos para el desarrollo nacional. En educación, el presupuesto aprobado asciende a 1.26 billones de pesos, con un crecimiento real de 7.6%. Sin embargo, la distribución de los recursos genera preocupación: las becas concentrarán 193 mil millones de pesos, mientras que los servicios educativos recibirán 185 mil millones.

Coparmex considera que los apoyos económicos son importantes, pero deben acompañarse de mejores instalaciones escolares, formación docente y desarrollo de habilidades que permitan a los estudiantes acceder a empleos formales y mejor remunerados.

En materia de salud, los recursos alcanzarán 1.11 billones de pesos, equivalentes a 2.8% del PIB, todavía lejos del 6% recomendado por organismos internacionales para avanzar hacia una cobertura universal efectiva.

Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a seis programas y dependencias
Gobierno repartirá los 6 mil mdp que le quitó al INE para el 2027 a seis programas y dependencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preocupación también se relaciona con el gasto que realizan directamente las familias. Entre 2018 y 2024, el desembolso de bolsillo en medicamentos de los derechohabientes del IMSS aumentó 98% en términos reales, lo que refleja las dificultades para acceder oportunamente a tratamientos y medicinas.

El turismo tampoco obtuvo el respaldo presupuestal solicitado por el sector empresarial. Las organizaciones de esta industria propusieron destinar 5 mil millones de pesos a campañas de promoción nacional e internacional, utilizando recursos generados por la propia actividad turística.

No obstante, el presupuesto únicamente incorporó 20 millones de pesos adicionales al programa de Fomento y Promoción de Destinos Turísticos, equivalente a 0.4% de lo solicitado.

Coparmex destacó que esta decisión resulta relevante porque el turismo aporta 8.7% del PIB nacional y genera cerca de 35 mil millones de dólares en ingresos por visitantes internacionales. Por ello, fortalecer su promoción representa una oportunidad para atraer visitantes, generar empleos y ampliar la actividad económica.

Coparmex pide un Consejo Fiscal Independiente para vigilar la deuda

Coparmex criticó la distribución del PEF 2027. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)
Coparmex criticó la distribución del PEF 2027. (FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM)

Ante el crecimiento de los compromisos financieros y la reducción del espacio disponible para invertir en desarrollo, Coparmex propuso avanzar hacia la creación de un Consejo Fiscal Independiente con autonomía técnica.

La iniciativa busca establecer una institución que evalúe los supuestos macroeconómicos, supervise los riesgos fiscales y analice la sostenibilidad de la deuda pública. También permitiría identificar oportunamente desviaciones en las finanzas nacionales y fortalecer la transparencia presupuestal.

La Confederación señaló que el déficit observado ha superado la meta aprobada en 12 de los últimos 18 años, incluidos los seis más recientes. Por ello, considera necesario establecer mecanismos institucionales que permitan mejorar la disciplina fiscal y anticipar posibles desequilibrios.

El organismo empresarial también advirtió que los rezagos en seguridad afectan directamente la actividad económica. Particularmente, delitos como la extorsión representan un obstáculo para miles de empresas y limitan las posibilidades de crecimiento en distintas regiones del país.

Aunque la discusión del Presupuesto 2027 concluyó, Coparmex sostiene que México todavía enfrenta el desafío de construir condiciones para atraer inversiones y fortalecer su capacidad productiva.

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