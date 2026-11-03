México

Diputados sin consenso para elegir a presidencia del INE, reporta Ricardo Monreal

Monreal adelantó que Morena podría recurrir a su mayoría en caso de que no exista el consenso, sin embargo, manifestó que no es lo que busca el parlamento

El legislador Ricardo Monreal responde a preguntas sobre la convocatoria sobre la nueva elección de la presidenta consejera del INE
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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que aún no hay un acuerdo entre diputados sobre la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que Guadalupe Taddei renunciara a su cargo tras escándalos de corrupción.

En entrevista con medios, Monreal detalló que fueron diputados de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) quienes presentaron diversas adiciones a la convocatoria propuesta, lo que frenó la aprobación y obligó a los legisladores a someter el dictamen nuevamente a discusión.

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“Yo esperaba que ahora sacara el acuerdo, pero el PAN me propone, creo que ocho adiciones o incorporaciones. Algunas son disposiciones constitucionales que serían complejas, difícil. Y voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso. Yo quiero el consenso”, afirmó frente a medios de comunicación el legislador.

Monreal destacó la importancia de determinar a la nueva persona que será presidenta consejera del INE en un contexto en el que el órgano electoral atraviesa una crisis tras señalamientos de irregularidades en contratos con materiales electorales.

“A mí me gustaría que saliera por consenso, no por mayoría, porque es tan delicado y tan importante el nombramiento en este momento por la forma de la renuncia y la situación irregular que vive el INE o que vivió el INE, que me parecería pertinente que lográramos el consenso en todo”, subrayó Monreal.

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“No es fácil porque hay una desconfianza total de todos contra todos. Es una desconfianza que surge de este despropósito, de este cúmulo de irregularidades y corrupción que ahora la ciudadanía y los partidos, sobre todo los partidos, tienen sus dudas y están escépticos y plantean cosas que la ley y la constitución no previenen”, puntualizó.

No hay consenso entre diputados para publicar convocatoria para presidencia del INE.
No hay consenso entre diputados para publicar convocatoria para presidencia del INE.

Monreal busca posponer la convocatoria hasta la próxima semana

Ante la falta de consenso entre los diputados, Ricardo Monreal informó que decidió abrir más tiempo de negociación antes de llevar la convocatoria a discusión ante la Jucopo, tras las acotaciones que realizó el PAN.

El legislador adelantó que, por estas adiciones propuestas por el blanquiazul, la publicación de la convocatoria y, por tanto, la elección de nueva consejera presidenta del INE se retrasará unas semanas más de lo previsto. “Estábamos pensando sacarlo 8 o 9, se corre al 13 o 14, es lo que sucede, nada más”, aclaró Monreal.

El legislador reconoció que hay diferencias entre las fuerzas políticas y que algunas posiciones asumidas por Acción Nacional dificultan el acercamiento. Aun así, sostuvo que esa estrategia no cancela la posibilidad de aprobar la convocatoria mediante un entendimiento.

Monreal dijo que, durante una reunión con su grupo parlamentario, Morena, recibió autorización para conducir las negociaciones. Su propósito, afirmó, es que el acuerdo no nazca de una votación dividida.

Morena podría recurrir a la mayoría si fracasa la negociación

Ricardo Monreal señaló que aprobar la convocatoria por mayoría sería una vía disponible si no se alcanza un pacto. Sin embargo, insistió en que preferiría evitar esa salida por las condiciones que rodean la renovación de la presidencia del organismo electoral.

“Lo de menos sería mañana sacarla como está con mayoría, pero ya surgiría con una discusión y debate previo y creo que no convendría”, planteó.

El diputado sostuvo que el nombramiento requiere el respaldo más amplio posible. A su juicio, el proceso debería reunir consenso o, incluso, unanimidad entre los integrantes de la Jucopo.

No podemos permitir que se estanque, se obstaculice o quede incompleto el INE”, expresó Monreal al admitir que Morena y sus aliados tendrían que usar su mayoría si no hubiera otra alternativa.

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