Nueva presidencia del INE: el PAN propone modificar la convocatoria con criterios más estrictos

La propuesta del PAN busca revertir facultades en la Presidencia del INE para devolver las decisiones colegiadas al consejo. EFE/ Mario Guzmán

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El PAN presentó ante la Jucopo ocho propuestas para modificar la convocatoria del proceso de selección en el INE, con medidas para reforzar la independencia del Comité Técnico de Evaluación, transparentar las evaluaciones y limitar las facultades de la Presidencia del organismo electoral.

Dicho planteamiento fue entregado es 3 de noviembre por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, encabezado por el coordinador Elías Lixa.

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La bancada panista de la Cámara de Diputados también propuso revertir las facultades que, a su juicio, están concentradas en la Presidencia del INE y recuperar las decisiones colegiadas dentro del Instituto. Lixa sostuvo que este cambio busca impedir que una sola persona mantenga los llamados “superpoderes”.

“El caso Taddei implica la responsabilidad de actuar con absoluta legalidad desde la Cámara de Diputados y que tenemos que llevar esta convocatoria bajo los principios de máxima transparencia, de máxima publicidad y de máximo escrutinio público”, afirmó el diputado al término de una reunión de la Junta de Coordinación Política.

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PAN propone ampliar a ocho años el impedimento partidista

La iniciativa planteó que la CNDH consulte a organizaciones civiles y abra mecanismos de objeción a candidaturas. Crédito: INE

La primera medida plantea elevar de cuatro años a ocho años el periodo de separación de cargos de dirección nacional o estatal en partidos políticos para quienes aspiren a integrar el Comité Técnico de Evaluación. También impediría la participación de servidores públicos en funciones y de personas con vínculos con gobiernos o autoridades electorales.

El Comité Técnico de Evaluación interviene en la valoración de las personas aspirantes a ocupar cargos en el INE. El PAN señaló que procesos anteriores han recibido cuestionamientos por presuntas filtraciones de exámenes, favoritismos durante entrevistas y la conformación del propio Comité.

Como segunda propuesta, la bancada pidió que la Jucopo establezca mecanismos de consulta con instituciones de reconocido prestigio antes de designar a sus integrantes del Comité. El objetivo sería privilegiar acuerdos para su integración.

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La tercera medida plantea que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consulte a organizaciones de la sociedad civil antes de nombrar a sus representantes en el Comité Técnico de Evaluación. Además, propuso crear mecanismos de objeción cuando alguna candidatura no cumpla los requisitos de independencia e idoneidad.

Observadores y resultados públicos en las evaluaciones

El planteamiento incluye observadores de partidos, sociedad civil y universidades en todas las sesiones del Comité Técnico. (INE )

La cuarta propuesta busca incorporar observadores de los grupos parlamentarios, organizaciones civiles e instituciones académicas en todas las sesiones del Comité. La presencia de estos participantes tendría el propósito de vigilar la evaluación y selección de las personas aspirantes.

Respecto a los exámenes, el PAN propuso que el Comité informe previamente a la JUCOPO sobre las medidas para proteger la secrecía de las pruebas de conocimientos y prevenir filtraciones. La sexta medida consiste en solicitar a las personas aspirantes su consentimiento para publicar los resultados de sus evaluaciones bajo el principio de máxima publicidad.

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La séptima iniciativa exige una justificación reforzada para seleccionar las quintetas de aspirantes. Los argumentos deberán acreditar la idoneidad de quienes sean propuestos para ocupar los cargos.

Por último, la octava propuesta consiste en aprobar una iniciativa del grupo parlamentario para revertir las facultades concentradas en la Presidencia del INE y restablecer las decisiones colegiadas. “Hay que evitar que una sola persona tenga dichos superpoderes y se regrese a las decisiones colegiadas en el instituto”, declaró Lixa.

El coordinador panista afirmó que la Cámara de Diputados puede contribuir a recuperar la confianza ciudadana mediante un procedimiento abierto, independiente y sujeto al escrutinio público. “No va a haber restauración de la confianza en ese instituto si continúan los agandalles y las cuotas de poder”, advirtió.

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Presidente de la Jucopo pospone la convocatoria para renovar la presidencia del INE por falta de acuerdos

El legislador Ricardo Monreal responde a preguntas sobre la convocatoria sobre la nueva elección de la presidenta consejera del INE

Ricardo Monreal pospuso la convocatoria para elegir a la nueva consejera presidenta del INE ante la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei en medio de señalamientos por irregularidades y corrupción en contratos de materiales electorales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados indicó que el PAN propuso alrededor de ocho adiciones al proyecto de convocatoria. Algunas, explicó, contienen disposiciones constitucionales que complican su incorporación, por lo que el dictamen volverá a discusión.

Monreal busca ampliar las negociaciones para que la designación no se resuelva mediante una votación dividida. El legislador afirmó que el nombramiento requiere un acuerdo entre las fuerzas políticas debido a las condiciones que rodean la renovación de la presidencia del órgano electoral.

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“Yo esperaba que ahora sacara el acuerdo, pero el PAN me propone, creo que ocho adiciones o incorporaciones. Algunas son disposiciones constitucionales que serían complejas, difícil. Y voy a dar paso a otros días más para ver si logramos el consenso. Yo quiero el consenso”, declaró ante medios de comunicación.

La convocatoria, que los diputados contemplaban publicar los días 8 o 9, se recorrerá a los días 13 o 14, de acuerdo con Monreal. El aplazamiento también retrasará la elección de quien sustituirá a Taddei al frente del INE.