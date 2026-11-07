Javier Ibarreche estalla y responde a las críticas por el doblaje de ‘Wildwood’: “No acepté el trabajo para quitárselo a un actor”

El público cuestionó las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y el comediante, además de impulsar una solicitud para sustituir las voces protagonistas de la cinta. (Especial)

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Mientras Wildwood: El bosque salvaje encendía la conversación por su doblaje latino, Javier Ibarreche quedó frente a un escenario incómodo: el público ya había dado su veredicto y una parte consideró que las voces no estuvieron a la altura de un proyecto esperado durante años.

Las críticas también alcanzaron a Macarena García y Natalia Téllez, y reabrieron el debate sobre los star talents en la animación.

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Javier Ibarreche afirmó que no se arrepiente de aceptar el proyecto y que mantiene el objetivo de consolidar una carrera dentro del doblaje. (Instagram / LAIKA Studios)

Lejos de responder con una pelea, el creador de contenido abrió una ventana a lo que ocurrió detrás de la cabina. Habló de sus expectativas, de la presión que sintió al leer las reacciones y de un proyecto que aceptó con entusiasmo, pero que terminó convertido en el centro de la polémica sobre el peso de la popularidad.

Javier Ibarreche defendió su llegada al doblaje de ‘Wildwood’

El mensaje de Ibarreche comenzó con una defensa de su decisión. El actor dejó claro en sus redes sociales que no considera un error haber aceptado el personaje, pues veía en Wildwood la oportunidad de avanzar dentro de un oficio que quiere seguir explorando.

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Ante aquellos que consideraron que su papel debió quedar en manos de un profesional con más años de trayectoria frente al micrófono, escribió: “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”.

El comediante añadió que aceptó el reto para “consolidarme como uno”, por lo que no ve su participación como una “incursión forzada”, sino como parte de una búsqueda por desarrollar una carrera como actor de voz.

El creador de contenido sostiene que el estudio, la dirección y la distribuidora confiaban en el trabajo realizado para la adaptación. (Instagram/ @ibarrechejavier)

Para Ibarreche, participar en una producción de Laika tenía un valor que iba más allá de un crédito. El creador se definió como un amante del cine y escribió que entrar a una cinta de ese tamaño era un “absoluto privilegio”.

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Finalmente, el creador sostuvo que el equipo involucrado confiaba en el resultado. Según explicó, la dirección, el estudio y la distribuidora compartían la impresión de que el doblaje había respondido a las necesidades de la película: “No hubo malicia. Si acaso ignorancia, pero no malicia”.

La inconformidad por los star talents llegó a una petición de redoblaje para la cinta

El estreno de la película abrió una discusión que va más allá de tres actuaciones. Los espectadores que impulsaron la campaña para pedir una nueva versión en español latino cuestionaron que los roles más visibles quedaran en manos de figuras conocidas fuera del doblaje profesional.

Macarena García , voz de Prue McKeel , recibió críticas por una interpretación que algunos espectadores consideraron “fresa” y alejada de la emoción de la protagonista . El hecho de que fuera su debut en el doblaje también aumentó los cuestionamientos.

Natalia Téllez , encargada de Alexandra Svik , quedó incluida en la conversación por su papel como una de las antagonistas. Parte del público señaló que algunas líneas suenan “secas” y no transmiten la fuerza de un personaje con ese peso dentro de la historia.

La campaña de firmas no pidió cambiar una sola voz. La exigencia apunta a grabar de nuevo la versión latina con actores especializados y una dirección de voz distinta, bajo el argumento de que el doblaje debe acompañar el cuidado de 16 años puesto en este stop-motion.

Un sector de la audiencia impulsa una campaña de firmas para exigir un nuevo doblaje grabado por actores especializados. (RS)

El reparto, de todos modos, sí incluye a profesionales con trayectoria. Emilio Treviño interpreta a Curtis y Cristina Hernández participa como Séptima. Por eso, el reclamo no se dirige contra toda la adaptación, sino contra el uso de celebridades para algunos de los personajes más expuestos.

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Natalia Téllez defendió el esfuerzo y pidió frenar los ataques personales

Mientras Javier Ibarreche reconoció que el doblaje no convenció a una parte del público, Natalia Téllez eligió defender el trabajo que se realizó en la cabina.

La actriz dijo comprender el malestar de los seguidores de Laika, una audiencia que esperó durante años el estreno de Wildwood: El bosque salvaje.

Téllez sostuvo que puso “todo su corazón” en la interpretación de Alexandra Svik. Su postura fue que los espectadores tienen derecho a no conectar con una voz o una actuación, pero esa diferencia no significa que el elenco haya trabajado sin compromiso ni entrega.

Natalia Téllez defendió el esfuerzo realizado en la cabina de grabación y pidió frenar los ataques personales dirigidos al elenco. (Captura: Unicable)

La actriz también se refirió a Macarena García, quien quedó bajo el escrutinio por su papel como Prue McKeel. Natalia pidió recordar que detrás de cada comentario hay una persona y reconoció el esfuerzo de su compañera.

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Mientras la discusión por Wildwood sigue creciendo, Ibarreche dejó claro que no piensa alejarse del cine. Entre la autocrítica y el deseo de que el público reciba la versión que esperaba, el creador asumió que esta vez le tocó escuchar el juicio desde el otro lado de la pantalla.