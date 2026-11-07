México

Javier Ibarreche estalla y responde a las críticas por el doblaje de ‘Wildwood’: “No acepté el trabajo para quitárselo a un actor”

El creador de contenido confesó dolor por los comentarios que lo colocan fuera de la producción de Laika y que la recepción fue distinta a la prevista

El público cuestionó las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y el comediante, además de impulsar una solicitud para sustituir las voces protagonistas de la cinta. (Especial)
El público cuestionó las interpretaciones de Macarena García, Natalia Téllez y el comediante, además de impulsar una solicitud para sustituir las voces protagonistas de la cinta. (Especial)
Guardar

Mientras Wildwood: El bosque salvaje encendía la conversación por su doblaje latino, Javier Ibarreche quedó frente a un escenario incómodo: el público ya había dado su veredicto y una parte consideró que las voces no estuvieron a la altura de un proyecto esperado durante años.

Las críticas también alcanzaron a Macarena García y Natalia Téllez, y reabrieron el debate sobre los star talents en la animación.

PUBLICIDAD

Javier Ibarreche afirmó que no se arrepiente de aceptar el proyecto y que mantiene el objetivo de consolidar una carrera dentro del doblaje. (Instagram / LAIKA Studios)
Javier Ibarreche afirmó que no se arrepiente de aceptar el proyecto y que mantiene el objetivo de consolidar una carrera dentro del doblaje. (Instagram / LAIKA Studios)

Lejos de responder con una pelea, el creador de contenido abrió una ventana a lo que ocurrió detrás de la cabina. Habló de sus expectativas, de la presión que sintió al leer las reacciones y de un proyecto que aceptó con entusiasmo, pero que terminó convertido en el centro de la polémica sobre el peso de la popularidad.

Javier Ibarreche defendió su llegada al doblaje de ‘Wildwood’

El mensaje de Ibarreche comenzó con una defensa de su decisión. El actor dejó claro en sus redes sociales que no considera un error haber aceptado el personaje, pues veía en Wildwood la oportunidad de avanzar dentro de un oficio que quiere seguir explorando.

PUBLICIDAD

Ante aquellos que consideraron que su papel debió quedar en manos de un profesional con más años de trayectoria frente al micrófono, escribió: “No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”.

El comediante añadió que aceptó el reto para “consolidarme como uno”, por lo que no ve su participación como una “incursión forzada”, sino como parte de una búsqueda por desarrollar una carrera como actor de voz.

El creador de contenido sostiene que el estudio, la dirección y la distribuidora confiaban en el trabajo realizado para la adaptación. (Instagram/ @ibarrechejavier)
El creador de contenido sostiene que el estudio, la dirección y la distribuidora confiaban en el trabajo realizado para la adaptación. (Instagram/ @ibarrechejavier)

Para Ibarreche, participar en una producción de Laika tenía un valor que iba más allá de un crédito. El creador se definió como un amante del cine y escribió que entrar a una cinta de ese tamaño era un “absoluto privilegio”.

Finalmente, el creador sostuvo que el equipo involucrado confiaba en el resultado. Según explicó, la dirección, el estudio y la distribuidora compartían la impresión de que el doblaje había respondido a las necesidades de la película: “No hubo malicia. Si acaso ignorancia, pero no malicia”.

La inconformidad por los star talents llegó a una petición de redoblaje para la cinta

El estreno de la película abrió una discusión que va más allá de tres actuaciones. Los espectadores que impulsaron la campaña para pedir una nueva versión en español latino cuestionaron que los roles más visibles quedaran en manos de figuras conocidas fuera del doblaje profesional.

  • Macarena García, voz de Prue McKeel, recibió críticas por una interpretación que algunos espectadores consideraron “fresa” y alejada de la emoción de la protagonista. El hecho de que fuera su debut en el doblaje también aumentó los cuestionamientos.
  • Natalia Téllez, encargada de Alexandra Svik, quedó incluida en la conversación por su papel como una de las antagonistas. Parte del público señaló que algunas líneas suenan “secas” y no transmiten la fuerza de un personaje con ese peso dentro de la historia.
  • La campaña de firmas no pidió cambiar una sola voz. La exigencia apunta a grabar de nuevo la versión latina con actores especializados y una dirección de voz distinta, bajo el argumento de que el doblaje debe acompañar el cuidado de 16 años puesto en este stop-motion.

Un sector de la audiencia impulsa una campaña de firmas para exigir un nuevo doblaje grabado por actores especializados. (RS)

El reparto, de todos modos, sí incluye a profesionales con trayectoria. Emilio Treviño interpreta a Curtis y Cristina Hernández participa como Séptima. Por eso, el reclamo no se dirige contra toda la adaptación, sino contra el uso de celebridades para algunos de los personajes más expuestos.

Natalia Téllez defendió el esfuerzo y pidió frenar los ataques personales

Mientras Javier Ibarreche reconoció que el doblaje no convenció a una parte del público, Natalia Téllez eligió defender el trabajo que se realizó en la cabina.

La actriz dijo comprender el malestar de los seguidores de Laika, una audiencia que esperó durante años el estreno de Wildwood: El bosque salvaje.

Téllez sostuvo que puso “todo su corazón” en la interpretación de Alexandra Svik. Su postura fue que los espectadores tienen derecho a no conectar con una voz o una actuación, pero esa diferencia no significa que el elenco haya trabajado sin compromiso ni entrega.

Natalia Téllez; Netas Divinas;
Natalia Téllez defendió el esfuerzo realizado en la cabina de grabación y pidió frenar los ataques personales dirigidos al elenco. (Captura: Unicable)

La actriz también se refirió a Macarena García, quien quedó bajo el escrutinio por su papel como Prue McKeel. Natalia pidió recordar que detrás de cada comentario hay una persona y reconoció el esfuerzo de su compañera.

Mientras la discusión por Wildwood sigue creciendo, Ibarreche dejó claro que no piensa alejarse del cine. Entre la autocrítica y el deseo de que el público reciba la versión que esperaba, el creador asumió que esta vez le tocó escuchar el juicio desde el otro lado de la pantalla.

Temas Relacionados

Wildwood: El bosque salvajeJavier IbarrecheNatalia TéllezMacarena GarcíaDoblajeActor de DoblajeInfluencersCreadores de contenidoAnimaciónmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Línea B del STC se retrasa luego de que una persona bajara a la zona de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 6 de noviembre? Línea B del STC se retrasa luego de que una persona bajara a la zona de vías

Pemex ha perdido más de 18 mil millones de pesos por huachicol en lo que va de 2026

La empresa pública del Estado sigue siendo golpeada por el robo de combustibles, pese a que las autoridades trabajan para evitarlo

Pemex ha perdido más de 18 mil millones de pesos por huachicol en lo que va de 2026

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 06 de noviembre

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este viernes 06 de noviembre

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Sigue las noticias más destacadas sobre estos temas en tiempo real en Infobae México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

El Departamento de Estado notificó al Congreso una operación que, además de las aeronaves, incluiría motores, sistemas de navegación y armamento, tras una solicitud que presentó el Gobierno mexicano

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

Detienen a “El Cadeza”, jefe regional del CJNG en Oaxaca: huyó a Puebla tras las capturas de “El Tanque” y “El Semáforo”

SSC detiene a dos extranjeros tras ataque a balazos en la colonia Del Valle: aseguran una pistola con silenciador

Ronald Johnson celebra detención de “El Chino”: acciones en seguridad golpean red criminal con operaciones en CDMX, Tijuana y Cancún

ENTRETENIMIENTO

Mon Laferte perdona a aficionada que la golpeó en el rostro pero lanza petición a su público

Mon Laferte perdona a aficionada que la golpeó en el rostro pero lanza petición a su público

¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

Otro obstáculo para Pablo Lyle aún sí deja la prisión en diciembre: qué pasará con sus hijos y su situación migratoria

La polémica foto que María Alicia Delgado dejó preparada para su funeral

Amparo salva a Vadhir Derbez de la orden de aprehensión pero la investigación de la Fiscalía CDMX sigue abierta

DEPORTES

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana

León vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver a la Fiera en la búsqueda de su pase directo a la Liguilla