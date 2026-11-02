Atacan con armas de fuego instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán. RRSS

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Sujetos armados dispararon este lunes contra las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán, en Sinaloa, sin dejar personas lesionadas. El ataque desató un operativo de seguridad y motivó el inicio de una investigación oficial.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que recibió el reporte de detonaciones de arma de fuego en inmediaciones del recinto. La dependencia precisó que el hecho fue atendido de forma inmediata por el Grupo Interinstitucional y que no se registraron personas lesionadas.

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Cómo ocurrió el ataque

Las detonaciones fueron reportadas alrededor de las 09:40 horas sobre el bulevar Paseo Ganaderos, según primeros informes.

De acuerdo con esos reportes, presuntos agresores a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada del inmueble. Según información difundida por medios locales, militares que resguardaban las instalaciones también habrían sido agredidos a balazos durante los hechos.

Atacan con armas de fuego instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán. Captura de pantalla

En el lugar quedaron casquillos percutidos y daños visibles en la estructura del recinto, se presume que los disparos contra la fachada se produjeron en al menos 17 ocasiones, cifra que no ha sido confirmada.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio. Durante una inspección, localizaron varios impactos de bala en el área de acceso al Palenque de Culiacán, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

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Investigación en curso

Personal de la Fiscalía General del Estado, policías investigadores y peritos llegaron al lugar para realizar diligencias y recabar evidencias.

La SSP de Sinaloa señaló en su comunicado que “se mantiene un operativo activo para la localización de los responsables”. La dependencia agregó que la autoridad competente dará inicio a las investigaciones para determinar quiénes cometieron los hechos.

No se reportaron personas heridas ni detenidos tras el ataque. @Felicitos_

Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones. Tampoco se cuenta con información confirmada sobre el número de personas involucradas en la agresión.

La autoridad competente buscará esclarecer las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos e identificar a quienes realizaron los disparos.

Coincidencia con la venta de boletos y protesta por reembolsos

El ataque ocurrió horas antes de una manifestación convocada por personas que exigen el pago pendiente de boletos de la edición 2024 del Palenque, cancelado en su momento. También coincidió con el inicio de la venta de entradas para el Palenque Culiacán 2026.

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Para esta edición, la organización del evento quedó a cargo de una nueva empresa, Fiesta MX Entertainment. La venta de boletos en taquilla comenzó este 2 de noviembre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la agresión está relacionada con la protesta por los reembolsos pendientes. Tampoco se ha establecido oficialmente ningún vínculo entre ambos hechos.

El Palenque regresa tras dos años sin actividad

Las instalaciones de la Feria Ganadera fueron atacadas a solo diez días del regreso de los espectáculos al Palenque, luego de dos años de ausencia en medio de la violencia que enfrenta Culiacán.

El Palenque Culiacán 2026 está previsto del 12 al 29 de noviembre. Entre los artistas invitados figuran Netón Vega, Los Tucanes de Tijuana, Pancho Barraza y Banda MS, según la programación difundida.

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Precios de los boletos para el Palenque de Culiacán 2026: fecha de inicio de venta, edad mínima y dónde comprarlos (RS/Palenque de Culiacán 2026)

El recinto donde ocurrió el ataque es propiedad de la Unión Ganadera de Sinaloa y se ubica en la zona sur de la capital del estado. El ataque se registró tres días después de que la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, anunciara los preparativos para este evento.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el ataque tendrá alguna repercusión en la organización de la Feria Ganadera y los espectáculos musicales previstos para comenzar el 12 de noviembre.

Canales de denuncia habilitados

La SSP de Sinaloa invitó a la ciudadanía a reportar emergencias al número 9-1-1 y a presentar denuncias anónimas a través de la línea 089.

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La dependencia estatal reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad y mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de las investigaciones relacionadas con este hecho.