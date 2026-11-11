Beca Rita Cetina: cómo usar el buscador de folio para saber si tu hijo fue aceptado

Una persona consulta en una computadora el portal oficial de México que confirma la aceptación de la solicitud para la Beca Rita Cetina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada año, cuando se asignan nuevos beneficiarios de la solicitada Beca Rita Cetina muchos padres suelen tener complicaciones para saber si sus hijos fueron aceptados.

Es por ello que el gobierno habilito un nuevo buscado que es exclusivo para este fin y que facilita en gran medida este trámite para las familias.

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Se trata de el Buscador de Folios de Becas para el Bienestar el cual es una herramienta digital de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez que permite consultar el estado de una solicitud de la Beca Rita Cetina usando el folio de 22 dígitos que aparece en el comprobante de registro.

Con el buscador puedes saber si la solicitud aparece como:

Aprobada o activa .

En validación o en revisión .

No elegible o rechazada , con el motivo cuando el sistema lo indica.

Sin datos, si el folio todavía no está cargado o se introdujo de forma incorrecta.

El buscador general para las Becas para el Bienestar ya estaba disponible entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 para consultar distintos programas; sin embargo, para los nuevos registros de la Beca Rita Cetina 2026, la herramienta comenzó a habilitarse para los nuevos beneficiarios específica durante los primeros días de noviembre.

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Por tanto, el buscador ya está habilitado, pero eso no significa que todos los folios de Rita Cetina tengan un resultado definitivo.

Algunas solicitudes pueden continuar en validación. La fecha exacta de publicación general de resultados todavía no había sido confirmada oficialmente al 11 de noviembre de 2026.

La Beca Rita Cetina es una de las más solicitadas por los estudiantes.

Cómo consultar si tu hijo fue aceptado en la Beca Rita Cetina

A fecha de 11 de noviembre de 2026, puedes revisar el estado de la solicitud con el folio de inscripción.

Entra al Buscador de Folios de Becas para el Bienestar Busca el apartado “Consulta Resultado”. Introduce el folio de 22 dígitos que aparece en el comprobante de registro. Completa el captcha o marca la opción “Soy humano”. Pulsa “Buscar”. Revisa el estatus que muestra el sistema.

También puedes entrar en el portal de la Beca Rita Cetina y seleccionar “Ver mi resultado”. Aunque aparezca que la convocatoria está cerrada, esa opción puede seguir disponible para consultar el trámite.

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¿Qué significa cada resultado?

Activo o solicitud aprobada: tu hijo fue aceptado en el programa. Mantente pendiente de los avisos sobre la tarjeta y los pagos.

En revisión o en validación: todavía no hay una resolución definitiva. La solicitud continúa en proceso.

Registrado: el sistema capturó el trámite, pero este mensaje por sí solo no confirma la aprobación.

Rechazado o no elegible: la solicitud no fue aprobada. Si aparece un motivo, revísalo para conocer la causa.

Sin datos: comprueba que el folio tenga los 22 dígitos y vuelve a intentarlo más tarde.

¿Qué hacer si perdiste el folio?

Entra en www.becaritacetina.gob.mx con la cuenta Llave MX utilizada durante el registro. Desde allí puedes consultar o descargar de nuevo el comprobante de solicitud.

Si el resultado aparece “en revisión” o “en validación”, no vuelvas a registrar a tu hijo. Consulta de nuevo periódicamente y sigue únicamente los avisos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Una infografía de Infobae detalla el procedimiento digital para consultar la aceptación en la Beca Rita Cetina en México con el folio de registro oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados de los nuevos beneficiarios

A fecha de 11 de noviembre de 2026, todavía no hay un día exacto confirmado oficialmente para publicar los resultados de los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

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El registro para estudiantes de primaria y secundaria terminó el 6 de noviembre de 2026. Después, la Coordinación Nacional de Becas debe revisar la documentación, la CURP y la inscripción escolar antes de integrar el padrón definitivo.

Algunos reportes señalan que los resultados podrían comenzar a consultarse durante la última semana de noviembre de 2026. Sin embargo, otros informes publicados el 10 de noviembre indican que todavía no existía una fecha oficial cerrada.

Por esta razón, esa semana debe tomarse como una previsión, no como un calendario confirmado aunque en otras ocasiones la última semana de noviembre se ha llevado a cabo este anuncio por lo que las fechas podrían coincidir.

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