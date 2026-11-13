Un mes después de la muerte del delfín Moana, Profepa suspende Delfinario Sonora: impone medidas de seguridad ante los hechos

(Profepa)

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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la suspensión temporal total de las presentaciones públicas con delfines en el Delfinario Sonora como medida de seguridad tras la muerte de la delfín Moana, asimismo, anunció medidas de corrección para proteger a los mamíferos marinos que permanecen en el establecimiento.

La decisión deriva del seguimiento que la Profepa mantiene sobre el delfinario tras el fallecimiento de Moana, ocurrido el pasado 1 de octubre. La autoridad busca verificar las condiciones de salud, manejo, alojamiento y seguridad de los ejemplares bajo cuidado humano.

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La suspensión alcanza todas las presentaciones públicas con delfines. La medida impide que el establecimiento realice estas actividades mientras se cumple con las acciones ordenadas por la autoridad ambiental. Aunque, de acuerdo con la Ley Mincho, estos espectáculos ya estaban prohibidos en toda la República.

Moana, un delfín nariz de botella, murió después de sufrir un traumatismo en el hígado. La revisión posterior estableció que la lesión alteró su conducta y alimentación, cambios que derivaron en su deterioro y posterior muerte.

Profepa exige evaluaciones veterinarias para los delfines

Entre las medidas correctivas, la Profepa ordenó realizar evaluaciones veterinarias integrales a los delfines que continúan en el Delfinario Sonora. Estas revisiones deberán permitir conocer el estado de salud de cada ejemplar y definir la atención necesaria.

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La supervisión contempla la alimentación, las condiciones de alojamiento, la calidad del agua y los sistemas de soporte de vida. Estos elementos son necesarios para mantener parámetros adecuados dentro de una instalación que alberga fauna silvestre marina.

La Profepa informó que el delfín falleció. | We Animals / Empty The Tanks Mexico

La autoridad también instruyó la elaboración de un programa de enriquecimiento para los mamíferos marinos. Este tipo de programa busca incorporar actividades y condiciones que favorezcan el bienestar físico y conductual de los animales que viven en cautiverio.

El cumplimiento de las medidas será vigilado por personal de la Procuraduría. La dependencia mantendrá visitas e inspecciones para comprobar que el delfinario ejecute las acciones solicitadas y atienda los requerimientos técnicos establecidos.

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La muerte de Moana abrió una revisión sobre la infraestructura

La necropsia de Moana determinó que el delfín padeció un traumatismo hepático. Durante las actuaciones de inspección, se revisaron las condiciones del sitio, el historial médico del ejemplar, su manejo y la atención veterinaria que recibió.

La investigación considera la posible caída de una luminaria dentro de las instalaciones. El desprendimiento de esta estructura habría ocurrido durante las ráfagas de viento asociadas con el huracán Polo, aunque la relación entre ese hecho y la lesión permanece bajo valoración técnica y jurídica.

El procedimiento también revisa si el establecimiento contaba con condiciones adecuadas de seguridad, mantenimiento y operación. La existencia del traumatismo no determina por sí sola cómo ocurrió la lesión ni atribuye de manera directa una responsabilidad.

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MIncho, el delfín que inspiró una ley para prohíbir espectaculos marinos en México (Jesús Avilés / Infobae México)

La revisión incluye documentos, registros técnicos y antecedentes de inspecciones. Con esos elementos, la autoridad deberá establecer si existieron incumplimientos a la normatividad ambiental aplicable al manejo de los delfines y a las condiciones de la infraestructura.

Las presentaciones con delfines quedan detenidas de forma temporal

La suspensión total temporal de espectáculos públicos se suma a la vigilancia sobre los animales que permanecen en el delfinario. La orden establece que las acciones deben priorizar la salud, la integridad física y el bienestar de los ejemplares.

La autoridad indicó que las presentaciones con delfines se encuentran prohibidas por la ley. La medida adoptada en el Delfinario Sonora impide su realización mientras se ejecutan las disposiciones de seguridad y las correcciones ordenadas.

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A un mes de la muerte de Moana, el caso mantiene abiertas las revisiones sobre la infraestructura, el manejo de los animales y los protocolos de atención veterinaria. La Procuraduría deberá valorar los resultados de las inspecciones y determinar las responsabilidades administrativas que correspondan si se confirman irregularidades.

El seguimiento también contempla posibles sanciones conforme a los hallazgos del procedimiento. Mientras tanto, el establecimiento deberá cumplir con las evaluaciones veterinarias, el programa de enriquecimiento y la suspensión de actividades públicas con los delfines.