México

Cómo prevenir riesgos al asistir a eventos masivos: recomendaciones de las autoridades

Con estos consejos las autoridades buscan mejorar la experiencia de todos los asistentes

Vista aérea del Zócalo de la Ciudad de México repleto de una multitud. Se ven la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional con la bandera de México
Las autoridades quieren evitar accidentes en conciertos y eventos. (Jefatura Gobierno CDMX )
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La asistencia a espectáculos multitudinarios —como conciertos, festivales musicales, encuentros deportivos, desfiles o celebraciones públicas— forma parte habitual de la vida cultural y recreativa de la Ciudad de México.

Sin embargo, las concentraciones de miles de personas en espacios abiertos o recintos cerrados conllevan desafíos logísticos y de seguridad que exigen corresponsabilidad ciudadana. Con el propósito de reducir incidentes y salvaguardar la integridad física de la población, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México difundió una guía práctica con recomendaciones fundamentales para quienes acuden a este tipo de actividades.

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Bajo el lema institucional #LaPrevenciónEsNuestraFuerza, la dependencia capitalina subrayó que la planeación previa, el respeto a las normas de acceso y el comportamiento ordenado durante el desarrollo y desalojo de cualquier evento masivo constituyen la principal barrera para evitar accidentes, extravíos o situaciones de pánico colectivo.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas.
Protección Civil pide tener precaución para los eventos. (Cuartoscuro)

Preparación antes de salir de casa y objetos restringidos

El cuidado personal comienza incluso antes de llegar a las inmediaciones del recinto o plaza pública. Debido a que en muchos eventos masivos los asistentes permanecen durante varias horas a la intemperie o bajo intensa exposición solar mientras esperan el inicio de las actividades, Protección Civil recomienda aplicar bloqueador solar y mantenerse hidratado de manera constante a lo largo de toda la jornada. Estas medidas resultan indispensables para prevenir insolación, golpes de calor, descompensaciones por fatiga o desmayos en medio de la multitud.

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De forma paralela, las autoridades capitalinas recordaron que existen restricciones estrictas respecto a los artículos permitidos en los puntos de control y zonas de concentración. Para evitar lesiones, conatos de incendio o alteraciones al orden público, se exhorta a la ciudadanía a no portar objetos punzocortantes, pirotecnia de ningún tipo ni bebidas alcohólicas.

Asimismo, la SGIRPC pidió abstenerse de acudir con animales de compañía, ya que las aglomeraciones, el ruido excesivo y el movimiento continuo de personas representan un entorno de alto estrés y riesgo físico tanto para las mascotas como para el resto de los espectadores.

Laura Ballesteros propuso un semáforo de ocupación en eventos masivos. | Gobierno de CDMX
Gobierno de CDMX

Protección de grupos vulnerables y planeación de puntos de encuentro

En concentraciones de alta densidad de público, perder de vista a un acompañante puede ocurrir en cuestión de segundos. Por ello, Protección Civil hace especial énfasis en el cuidado de los sectores más vulnerables de la población: en caso de asistir acompañado de niñas, niños o personas adultas mayores, es indispensable no descuidarlos en ningún momento y mantenerlos siempre bajo supervisión directa.

Como medida complementaria de prevención, la dependencia sugiere que todos los integrantes de una familia o grupo de amigos acuerden desde su llegada un punto de reunión específico, visible y de fácil acceso en el exterior o perímetro del lugar.

Establecer este sitio de encuentro de antemano resulta vital en caso de extravío, sobre todo considerando que durante los eventos masivos las redes de telefonía celular suelen saturarse, dificultando las llamadas o el envío de mensajes instantáneos.

Vista aérea parcial de una inmensa multitud de personas de espaldas ocupando la Plaza del Zócalo, con la Catedral Metropolitana y la bandera de México visibles al fondo
(Samantha Godinez/Infobae México)

Movilidad segura, desalojo ordenado y atención a emergencias

Una vez dentro del área del evento, la distribución ordenada del público permite que los cuerpos de emergencia, paramédicos y personal de seguridad puedan desplazarse con rapidez si alguna persona requiere asistencia. En este sentido, las autoridades piden a los asistentes no obstaculizar bajo ninguna circunstancia las áreas de circulación peatonal ni las rutas de evacuación habilitadas. Permanecer sentado o instalar pertenencias en pasillos, escaleras o accesos bloquea el flujo natural y compromete la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El momento de mayor vulnerabilidad suele presentarse al concluir el espectáculo, cuando miles de personas intentan abandonar el inmueble o la plaza de forma simultánea. Al término del evento, Protección Civil recomienda mantener la calma y esperar pacientemente a que las salidas sean despejadas antes de avanzar, evitando empujones, apretones o caídas que puedan desencadenar estampidas o lesiones entre los asistentes.

Finalmente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reiteró que, en caso de que surja alguna emergencia médica, estructural o de seguridad durante el desarrollo de la actividad, los ciudadanos deben conservar la tranquilidad, atender en todo momento las instrucciones del personal y las autoridades desplegadas en el evento, y solicitar apoyo inmediato comunicándose a la línea telefónica de emergencias 9-1-1.

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