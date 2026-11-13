Jorge Romero compara investigación del fraude electoral de 2006 con exigencia de disculpa a España por La Conquista

Jorge Romero, líder del Partido Acción Nacional, afirma que representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Defensa Nacional asistieron al evento en Querétaro. (PAN)

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Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, comparó que Morena pida investigar el presunto fraude electoral del 2006, en el que Felipe Calderón ganó la Presidencia, con la exigencia del gobierno federal de que España se disculpe por La Conquista.

El líder panista respondió a la iniciativa impulsada por Morena después de que el expresidente Vicente Fox asegurara que “hizo ganar” a Felipe Calderón y afirmó que se trata de un asunto que vuelve a la agenda política casi dos décadas después.

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“Algo que pasó hace prácticamente veinte años, equivale otra vez a pedirle perdón, a que España nos pida perdón”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Asimismo, consideró que esa discusión ya fue resuelta en el plano electoral y cuestionó la utilidad de abrir una comisión en la Cámara de Diputados cuando el expresidente panista ya concluyó su sexenio.

“Felipe Calderón ya gobernó. O sea ya fue, ya tuvo seis años de gobierno. Quieren una comisión de investigación. No, no sabríamos como pa qué serviría, pero bueno, pues que la hagan”, comentó.

Aseguró que su partido no impedirá que Morena promueva una comisión para revisar la elección presidencial de 2006. Sin embargo, sostuvo que la iniciativa carece de un objetivo definido y la ubicó entre los temas que, desde su perspectiva, el oficialismo introduce en la conversación pública sin que puedan producir consecuencias prácticas o jurídicas.

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“Si quieren hacer una comisión de investigación al respecto, que no sé para efectos de qué. O sea, para empezar, nosotros estamos muy claros”, puntualizó.

Romero Herrera aseguró que existen “200 estudios” con rigor metodológico que, según dijo, respaldan el triunfo de Calderón en la contienda frente a Andrés Manuel López Obrador, sin detallar cuáles son esos análisis ni sus autores.

Recalcó que las declaraciones de Vicente Fox no representan automáticamente la posición del PAN. Aunque reconoció al expresidente como el primer mandatario federal surgido de ese partido y como una figura a la que la organización admira, remarcó que Fox habla a título personal cuando se refiere a la elección de 2006 y a su papel en el triunfo de Calderón.

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No obstante, el dirigente nacional del PAN explicó que, de acuerdo con la versión de Fox, la frase “lo hice ganar” no aludía a una operación electoral, sino al desempeño de su administración.

Romero Herrera dijo que el expresidente se refería a que un buen gobierno influyó en el respaldo que recibió Calderón en las urnas, aunque no presentó mayores elementos sobre esa explicación.

“Lo que ha dicho él es que al referirse en ‘lo hice ganar’, pues se refería a su gobierno, a que tuvo un buen gobierno y que así es como lo hizo ganar”, sostuvo.

Romero reconoce la resolución sobre la intervención de Fox

Durante la entrevista, Romero Herrera admitió que la entonces Sala Superior del Tribunal Electoral concluyó que Vicente Fox intervino en el proceso electoral de 2006.

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El dirigente panista señaló que esa determinación forma parte de los antecedentes del caso, pero subrayó que la autoridad electoral no consideró que la conducta del entonces presidente hubiera sido determinante para modificar el resultado de la elección.

“La entonces Sala Superior del Tribunal sí resolvió que Vicente Fox intervino. Es que esto, además, ni siquiera esto lo dicen. Se podría interpretar hasta como cosa juzgada. La máxima autoridad electoral consideró que sí intervino, pero que eso no fue determinante para la elección”.

Pide indagar asuntos recientes

Romero Herrera contrapuso la comisión que Morena busca integrar con otras investigaciones que, según dijo, el PAN ha solicitado sobre hechos actuales. Entre los asuntos que mencionó estuvieron el huachicol y Amílcar Olán, a quien incluyó como parte de los casos que, desde su posición, deberían ser revisados por las autoridades antes de concentrar la discusión legislativa en la elección de 2006.

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“Nosotros hemos pedido que se investigue el huachicol, que se investigue a Amílcar Olán”.

El panista utilizó una comparación con personajes de otros periodos de la historia de México para cuestionar la temporalidad de la propuesta. Romero Herrera señaló que Morena puede crear la comisión si así lo decide, pero sostuvo que esa lógica permitiría extender las investigaciones a episodios mucho más lejanos, mientras temas actuales quedan fuera del debate político.

“Entonces, que se investigue, pues, lo que pasó en el 2006. Y si quieren, también investigamos a Porfirio Díaz y a Antonio López de Santa Anna”, concluyó.

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